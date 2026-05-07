Google dit non à l'effet Liquid Glass sur Android (pour le moment)

Google ne veut pas de Liquid Glass

not happening

Liquid Glass, on aime ou pas

Une bataille d’identité visuelle

luxueuse

Qu'en penser ?



Google devrait dévoiler davantage d’informations sur l’avenir d’Android lors de The Android Show le 12 mai prochain. La firme promet déjà : l’une des plus grandes années de l’histoire d’Android . désormais à voir si Android continuera à résister aux influences d’Apple ou si certains fabricants finiront malgré tout par transformer Android en faux iPhone translucide.

Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google, a mis fin aux spéculations via un post sur X. Réagissant à un mockup imaginant Android avec une interface façon Liquid Glass, il a répondu très simplement :sous-entendant que. Et il sera toujours temps de changer d'avis et franchement ce ne sera pas la première et dernière fois que cela arrive.Google préfère donc pour le moment continuer sur son design actuel et cette prise de position n’est finalement pas très surprenante. Google investit depuis des années dans sa propre identité graphique avecLa firme estime que. Google cherche davantage à créer une interface adaptable, cohérente, et centrée sur l’utilisateur, plutôt qu’un design très démonstratif.L’interface mise sur des effets translucides très poussés, des surfaces vitrées, des animations lumineuses, et une forte profondeur visuelle. Certains adorent ce nouveau look plus spectaculaire et immersif. D’autres l'exècrent, mettant en avant une lisibilité parfois réduite, un effet gadget ou une surcharge visuelle.Après cela n'engage que Google. Plusieurs fabricants Android semblent beaucoup moins réticents à s'inspirer du look Apple. Selon plusieurs observateurs, des marques commeintègrent déjà des éléments très inspirés des nouvelles interfaces Apple.On retrouve notamment des effets de verre, des boutons flottants, des menus translucides, et des animations proches d’iOS.. Cela ne signifie pas pour autant qu’Android restera totalement immobile sur le plan visuel. Les rumeurs évoquent déjà davantage de flou. Chez Apple, cette approche touche l’ensemble de l’interface, les interactions, les reflets, les transitions, et même la philosophie visuelle globale du système.Pendant longtemps, Android et iOS ont fini par beaucoup se ressembler. Aujourd’hui, Apple semble vouloir revenir à une approche presquedu design de ses systèmes, tandis que Google continue de privilégier : la sobriété, la modularité, et l’ergonomie. Deux visions assez différentes de ce que doit devenir l’interface mobile moderne.