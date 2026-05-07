Google dit non à l'effet Liquid Glass sur Android (pour le moment)
Par Laurence - Publié le
Le nouveau design « Liquid Glass » d’Apple continue de faire parler. Très visible dans iOS 26, cette interface ultra brillante et translucide divise fortement les utilisateurs. Mais une chose semble désormais certaine : Google ne compte pas suivre cette direction sur Android.
Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google, a mis fin aux spéculations via un post sur X. Réagissant à un mockup imaginant Android avec une interface façon Liquid Glass, il a répondu très simplement :
Google préfère donc pour le moment continuer sur son design actuel et cette prise de position n’est finalement pas très surprenante. Google investit depuis des années dans sa propre identité graphique avec Material Design, puis Material You, et désormais Material 3 Expressive.
La firme estime que cette approche est préférable au niveau de la lisibilité, la personnalisation et l’accessibilité. Google cherche davantage à créer une interface adaptable, cohérente, et centrée sur l’utilisateur, plutôt qu’un design très démonstratif.
Depuis sa présentation, le design Liquid Glass d’Apple suscite énormément de réactions. L’interface mise sur des effets translucides très poussés, des surfaces vitrées, des animations lumineuses, et une forte profondeur visuelle. Certains adorent ce nouveau look plus spectaculaire et immersif. D’autres l'exècrent, mettant en avant une lisibilité parfois réduite, un effet gadget ou une surcharge visuelle.
Après cela n'engage que Google. Plusieurs fabricants Android semblent beaucoup moins réticents à s'inspirer du look Apple. Selon plusieurs observateurs, des marques comme Samsung Electronics, Xiaomi ou OPPO intègrent déjà des éléments très inspirés des nouvelles interfaces Apple.
On retrouve notamment des effets de verre, des boutons flottants, des menus translucides, et des animations proches d’iOS. Android 17 devrait quand même ajouter plus de flou, des effets de profondeur, et des animations plus fluides. Cela ne signifie pas pour autant qu’Android restera totalement immobile sur le plan visuel. Les rumeurs évoquent déjà davantage de flou. Chez Apple, cette approche touche l’ensemble de l’interface, les interactions, les reflets, les transitions, et même la philosophie visuelle globale du système.
Derrière ce débat esthétique, il y a surtout une bataille d’identité. Pendant longtemps, Android et iOS ont fini par beaucoup se ressembler. Aujourd’hui, Apple semble vouloir revenir à une approche presque
Google devrait dévoiler davantage d’informations sur l’avenir d’Android lors de
Google ne veut pas de Liquid Glass
Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google, a mis fin aux spéculations via un post sur X. Réagissant à un mockup imaginant Android avec une interface façon Liquid Glass, il a répondu très simplement :
not happeningsous-entendant que Google ne prévoit pas d’adopter le style visuel d’Apple sur Android. Et il sera toujours temps de changer d'avis et franchement ce ne sera pas la première et dernière fois que cela arrive.
Google préfère donc pour le moment continuer sur son design actuel et cette prise de position n’est finalement pas très surprenante. Google investit depuis des années dans sa propre identité graphique avec Material Design, puis Material You, et désormais Material 3 Expressive.
La firme estime que cette approche est préférable au niveau de la lisibilité, la personnalisation et l’accessibilité. Google cherche davantage à créer une interface adaptable, cohérente, et centrée sur l’utilisateur, plutôt qu’un design très démonstratif.
Liquid Glass, on aime ou pas
Depuis sa présentation, le design Liquid Glass d’Apple suscite énormément de réactions. L’interface mise sur des effets translucides très poussés, des surfaces vitrées, des animations lumineuses, et une forte profondeur visuelle. Certains adorent ce nouveau look plus spectaculaire et immersif. D’autres l'exècrent, mettant en avant une lisibilité parfois réduite, un effet gadget ou une surcharge visuelle.
Après cela n'engage que Google. Plusieurs fabricants Android semblent beaucoup moins réticents à s'inspirer du look Apple. Selon plusieurs observateurs, des marques comme Samsung Electronics, Xiaomi ou OPPO intègrent déjà des éléments très inspirés des nouvelles interfaces Apple.
On retrouve notamment des effets de verre, des boutons flottants, des menus translucides, et des animations proches d’iOS. Android 17 devrait quand même ajouter plus de flou, des effets de profondeur, et des animations plus fluides. Cela ne signifie pas pour autant qu’Android restera totalement immobile sur le plan visuel. Les rumeurs évoquent déjà davantage de flou. Chez Apple, cette approche touche l’ensemble de l’interface, les interactions, les reflets, les transitions, et même la philosophie visuelle globale du système.
Une bataille d’identité visuelle
Derrière ce débat esthétique, il y a surtout une bataille d’identité. Pendant longtemps, Android et iOS ont fini par beaucoup se ressembler. Aujourd’hui, Apple semble vouloir revenir à une approche presque
luxueusedu design de ses systèmes, tandis que Google continue de privilégier : la sobriété, la modularité, et l’ergonomie. Deux visions assez différentes de ce que doit devenir l’interface mobile moderne.
Qu'en penser ?
Google devrait dévoiler davantage d’informations sur l’avenir d’Android lors de
The Android Showle 12 mai prochain. La firme promet déjà :
l’une des plus grandes années de l’histoire d’Android. désormais à voir si Android continuera à résister aux influences d’Apple ou si certains fabricants finiront malgré tout par transformer Android en faux iPhone translucide.