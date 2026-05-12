iOS 26.5 corrige plus de 50 failles de sécurité : pourquoi il faut l'installer rapidement

Plus de 50 vulnérabilités corrigées dans iOS 26.5

Apple met aussi à jour les anciens appareils

Une mise à jour surtout tournée vers la stabilité

Voici toutes les nouveautés d'iOS 26.5 : RCS, Plans, fond d'écran, App Store...

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Apple indique en effet que. Comme souvent, la firme ne détaille pas toujours précisément l’ensemble des vulnérabilités concernées, mais plusieurs composants sensibles du système sont touchés : WebKit, le noyau d’iOS, certaines API système, Safari, ou encore la gestion mémoire. Ainsi, même si les nouveautés d’iOS 26.5 ne vous intéressent pas particulièrement,Les correctifs concernent également : les Mac sous macOS Tahoe 26.5, l’Apple Watch avec watchOS 26.5, l’Apple TV via tvOS 26.5, ainsi que le Vision Pro avec visionOS 26.5. La firme continue donc son travail classique d’unification de la sécurité à travers l’ensemble de son écosystème.En parallèle, Apple a également: iOS 18.7.9, iPadOS 17.7.11, iOS 16.7.16, iOS 15.8.8, macOS Sequoia 15.7.7, et macOS Sonoma 14.8.7.Ces mises à jour apportent moins de changements, mais elles corrigent notamment une faille liée aux notifications supprimées. Le correctif empêche désormais la récupération de notifications pourtant effacées par l’utilisateur, un problème déjà traité une première fois dans iOS 26.4.2 le mois dernier.Cette itération 26.5 apparaît finalement comme. Apple continue de stabiliser ses systèmes, corriger les derniers bugs liés à Liquid Glass, renforcer la sécurité, et améliorer les performances générales.Les grandes nouveautés IA, notamment autour du nouveau Siri conversationnel, semblent désormais clairement. La WWDC du 8 juin devrait justement permettre à Apple de détailler enfin sa nouvelle stratégie autour de l’intelligence artificielle générative après