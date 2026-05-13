Le smartphone doré de Donald Trump arrive enfin (avec des visuels officiels)

dans les prochaines semaines

Un lancement retardé pendant près d’un an

Ces retards en valaient la peine selon nous, car nous livrons un produit incroyable

Un smartphone Android très orienté

Le téléphone semble bien prêt au lancement

Souvenez-vous de cet iPhone photoshopé (c'était avant l'IA) !

Qu'en penser ?



Au-delà des caractéristiques techniques encore relativement floues, le Trump Phone apparaît surtout comme un produit fortement symbolique et marketing. Le projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer des services, des produits, mais aussi des plateformes associés directement à l’univers politique et médiatique de Donald Trump.

Le téléphone avait été annoncé il y a maintenant onze mois, mais le projet semblait avoir progressivement disparu des radars ces derniers mois. Plusieurs rumeurs devenues virales affirmaient même récemment que certaines précommandes avaient été annulées, alimentant les doutes autour de l’existence réelle du produit., sans toutefois expliquer précisément les raisons du calendrier particulièrement long., a-t-il simplement déclaré àTrump Mobile a également partagé pour la première foismontrant le design final du smartphone, son packaging, et les accessoires fournis.Le téléphone serait livré avec :. Le design du smartphone avait déjà été discrètement modifié il y a quelques semaines sur le site officiel de Trump Mobile.Côté technique,dans son approche. L’appareil adopte un design assez sobre avec un écran plat de 6,78 pouces et une finition dorée particulièrement mise en avant dans la communication de Trump Mobile.Le téléphone intègre également unainsi qu’un système deÀ l’arrière, on retrouve un bloc photo composé d’unLa caméra frontale affiche elle aussi 50 mégapixels, un positionnement assez ambitieux pour un smartphone dont le véritable argument semble avant tout être l’image de marque plutôt que l’innovation technologique.Même si beaucoup doutaient encore du projet, plusieurs éléments montrent effectivement que le smartphone approche désormais d’une sortie réelle. L’appareil aurait récemment obtenu sa certification FCC aux États-Unis, ainsi que la validation PTCRB nécessaire pour les réseaux mobiles.The Verge révèle que le téléphone a également été, une étape généralement très proche du lancement commercial d’un smartphone Android.Malgré l’attention médiatique autour du projet,. En effet, l’entreprise ne répond quasiment plus aux sollicitations de la presse depuis plusieurs mois, y compris après avoir montré une version révisée du téléphone en février dernier.a largement contribué aux spéculations autour d’éventuels retards industriels, de difficultés techniques, ou même d’un abandon potentiel du projet.