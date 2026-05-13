Le smartphone doré de Donald Trump arrive enfin (avec des visuels officiels)
Par Laurence - Publié le
Après près d’un an d’attente, de retards et de nombreuses interrogations autour du projet, le smartphone officiel de Donald Trump serait finalement prêt à arriver chez les premiers clients. Apparemment, le CEO de Trump Mobile, Pat O’Brien, a confirmé que les premières expéditions du téléphone débuteraient cette semaine, tandis que les précommandes restantes devraient être honorées
Le téléphone avait été annoncé il y a maintenant onze mois, mais le projet semblait avoir progressivement disparu des radars ces derniers mois. Plusieurs rumeurs devenues virales affirmaient même récemment que certaines précommandes avaient été annulées, alimentant les doutes autour de l’existence réelle du produit.
Pat O’Brien reconnaît d’ailleurs lui-même les nombreux retards accumulés, sans toutefois expliquer précisément les raisons du calendrier particulièrement long.
Trump Mobile a également partagé pour la première fois une vidéo promotionnelle officielle montrant le design final du smartphone, son packaging, et les accessoires fournis.
Le téléphone serait livré avec : une coque transparente, un chargeur secteur, et un câble USB-C tressé — doré bien évidemment. Le design du smartphone avait déjà été discrètement modifié il y a quelques semaines sur le site officiel de Trump Mobile.
Côté technique, le T1 reste un smartphone Android relativement classique dans son approche. L’appareil adopte un design assez sobre avec un écran plat de 6,78 pouces et une finition dorée particulièrement mise en avant dans la communication de Trump Mobile.
Le téléphone intègre également un capteur d’empreintes digitales ainsi qu’un système de déverrouillage facial basé sur l’IA. À l’arrière, on retrouve un bloc photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un téléobjectif 50 MP avec zoom 2x. La caméra frontale affiche elle aussi 50 mégapixels, un positionnement assez ambitieux pour un smartphone dont le véritable argument semble avant tout être l’image de marque plutôt que l’innovation technologique.
Même si beaucoup doutaient encore du projet, plusieurs éléments montrent effectivement que le smartphone approche désormais d’une sortie réelle. L’appareil aurait récemment obtenu sa certification FCC aux États-Unis, ainsi que la validation PTCRB nécessaire pour les réseaux mobiles.
The Verge révèle que le téléphone a également été ajouté récemment à la liste publique des appareils certifiés Google Play, une étape généralement très proche du lancement commercial d’un smartphone Android.
Malgré l’attention médiatique autour du projet, Trump Mobile reste extrêmement discret. En effet, l’entreprise ne répond quasiment plus aux sollicitations de la presse depuis plusieurs mois, y compris après avoir montré une version révisée du téléphone en février dernier.
Cette communication très limitée a largement contribué aux spéculations autour d’éventuels retards industriels, de difficultés techniques, ou même d’un abandon potentiel du projet.
Au-delà des caractéristiques techniques encore relativement floues, le Trump Phone apparaît surtout comme un produit fortement symbolique et marketing. Le projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer des services, des produits, mais aussi des plateformes associés directement à l’univers politique et médiatique de Donald Trump.
dans les prochaines semaines.
Un lancement retardé pendant près d’un an
Le téléphone avait été annoncé il y a maintenant onze mois, mais le projet semblait avoir progressivement disparu des radars ces derniers mois. Plusieurs rumeurs devenues virales affirmaient même récemment que certaines précommandes avaient été annulées, alimentant les doutes autour de l’existence réelle du produit.
Pat O’Brien reconnaît d’ailleurs lui-même les nombreux retards accumulés, sans toutefois expliquer précisément les raisons du calendrier particulièrement long.
Ces retards en valaient la peine selon nous, car nous livrons un produit incroyable, a-t-il simplement déclaré à USA Today.
Un smartphone Android très orienté
Trump Mobile a également partagé pour la première fois une vidéo promotionnelle officielle montrant le design final du smartphone, son packaging, et les accessoires fournis.
Le téléphone serait livré avec : une coque transparente, un chargeur secteur, et un câble USB-C tressé — doré bien évidemment. Le design du smartphone avait déjà été discrètement modifié il y a quelques semaines sur le site officiel de Trump Mobile.
Côté technique, le T1 reste un smartphone Android relativement classique dans son approche. L’appareil adopte un design assez sobre avec un écran plat de 6,78 pouces et une finition dorée particulièrement mise en avant dans la communication de Trump Mobile.
Le téléphone intègre également un capteur d’empreintes digitales ainsi qu’un système de déverrouillage facial basé sur l’IA. À l’arrière, on retrouve un bloc photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un téléobjectif 50 MP avec zoom 2x. La caméra frontale affiche elle aussi 50 mégapixels, un positionnement assez ambitieux pour un smartphone dont le véritable argument semble avant tout être l’image de marque plutôt que l’innovation technologique.
Le téléphone semble bien prêt au lancement
Même si beaucoup doutaient encore du projet, plusieurs éléments montrent effectivement que le smartphone approche désormais d’une sortie réelle. L’appareil aurait récemment obtenu sa certification FCC aux États-Unis, ainsi que la validation PTCRB nécessaire pour les réseaux mobiles.
The Verge révèle que le téléphone a également été ajouté récemment à la liste publique des appareils certifiés Google Play, une étape généralement très proche du lancement commercial d’un smartphone Android.
Malgré l’attention médiatique autour du projet, Trump Mobile reste extrêmement discret. En effet, l’entreprise ne répond quasiment plus aux sollicitations de la presse depuis plusieurs mois, y compris après avoir montré une version révisée du téléphone en février dernier.
Cette communication très limitée a largement contribué aux spéculations autour d’éventuels retards industriels, de difficultés techniques, ou même d’un abandon potentiel du projet.
Qu'en penser ?
Au-delà des caractéristiques techniques encore relativement floues, le Trump Phone apparaît surtout comme un produit fortement symbolique et marketing. Le projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer des services, des produits, mais aussi des plateformes associés directement à l’univers politique et médiatique de Donald Trump.