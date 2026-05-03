Droits de douane à 25% : Trump met l'automobile allemande en première ligne

On en dit quoi ?



C'est un peu l'épisode 47 du même feuilleton avec Trump, accusations en hurlant sur son réseau, puis négociations en coulisses pour finir sur un compromis. Sauf que cette fois, l'industrie allemande n'a plus beaucoup de marge. Porsche et Mercedes sont en pleine restructuration, BMW recule sur tous les fronts, et 10 points de taxe en plus sur des voitures déjà pas données, sur un marché qui dont déjà encaisser une forte inflation, c'est un peu tendu. La France, elle, regarde passer le train puisque elle ne sera pas impactée...