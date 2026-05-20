Plus de 2,2 milliards de dollars de fraudes sur l’App Store en 2025
Par Laurence - Publié le
Apple vient de publier un long rapport détaillant l’ampleur des fraudes stoppées sur l’App Store en 2025. Faux comptes, cartes bancaires volées, applications piégées, faux avis ou logiciels malveillants : Apple affirme avoir empêché plus de 2,2 milliards de dollars de transactions frauduleuses l’an dernier grâce à une combinaison d’intelligence artificielle et de modération humaine.
Depuis plusieurs années, Apple insiste sur un point : l’App Store serait avant tout un environnement sécurisé et contrôlé. Et alors que la firme fait face à de nombreuses critiques réglementaires autour de son monopole sur iOS, ce nouveau rapport sert aussi clairement à rappeler pourquoi Apple défend autant son modèle fermé.
Selon l’entreprise, plus de 850 millions de personnes utilisent chaque semaine l’App Store dans 175 pays. Et derrière cette immense plateforme, Apple affirme mener une véritable guerre permanente contre les fraudes.
Le chiffre le plus impressionnant concerne probablement les comptes utilisateurs. Apple affirme avoir rejeté plus de 1,1 milliard de tentatives de création de comptes frauduleux en 2025.
En parallèle, 40,4 millions de comptes existants auraient été désactivés pour fraude ou abus. Le groupe explique que les fraudeurs utilisent aujourd’hui des réseaux automatisés capables de créer de faux comptes, publier de faux avis, manipuler les classements, ou spammer les utilisateurs.
Apple affirme également avoir supprimé 193 000 comptes développeurs soupçonnés de fraude et rejeté plus de 138 000 demandes d’inscription de développeurs.
L’App Review continue aussi de jouer un rôle central dans la stratégie de sécurité d’Apple. En 2025, Apple indique avoir analysé plus de 9,1 millions de soumissions d’applications et de mises à jour.
Plus de 2 millions auraient été rejetées pour non-respect des règles de l’App Store. Parmi elles, plus de 443 000 pour violations de la vie privée, 371 000 considérées comme spam ou copies d’autres apps, et 22 000 contenant des fonctions cachées ou non documentées.
Apple affirme également avoir supprimé près de 59 000 applications utilisant une technique dite de
Face à l’explosion du nombre d’applications — notamment avec les nouveaux outils IA de développement — Apple explique utiliser massivement le machine learning pour accélérer les contrôles.
L’entreprise combine désormais modération humaine, analyse comportementale, détection automatique de similarités, et systèmes IA capables d’identifier des schémas frauduleux complexes. Apple affirme aussi avoir bloqué 2,5 millions d’applications TestFlight avant leur diffusion pour des raisons de sécurité ou de fraude.
La guerre ne concerne pas uniquement les applications elles-mêmes. Apple affirme avoir traité plus de 1,3 milliard d’avis et notes sur l’App Store en 2025. Près de 195 millions de faux avis ou évaluations frauduleuses auraient été bloqués avant publication.
L’entreprise indique également avoir empêché : 7 800 apps trompeuses d’apparaître dans les résultats de recherche, et 11 500 applications frauduleuses d’intégrer les classements de l’App Store.
Côté paiements, Apple affirme avoir stoppé plus de 5,4 millions de cartes bancaires volées utilisées pour des achats frauduleux. Au total, près de 2 millions de comptes utilisateurs auraient été bannis des transactions financières.
Ce rapport arrive dans un contexte très particulier. Entre le DMA européen, les critiques d’Epic Games et les pressions réglementaires mondiales, Apple doit désormais justifier pourquoi l’App Store reste aussi verrouillé.
Le groupe utilise donc clairement ces chiffres pour défendre son modèle de validation stricte et expliquer pourquoi il refuse d’ouvrir totalement iOS à des boutiques externes non contrôlées.
Apple rappelle d’ailleurs avoir détecté plus de 28 000 applications illégitimes sur des stores pirates en 2025, incluant malwares, applications de jeux d’argent ou copies d’apps populaires.
Même si Apple utilise évidemment ces chiffres pour soutenir sa stratégie face aux régulateurs, ils montrent aussi l’ampleur gigantesque des fraudes qui ciblent aujourd’hui les plateformes mobiles.
Et avec l’explosion des outils IA capables de générer automatiquement des applications, de faux avis ou des arnaques sophistiquées, la modération risque de devenir encore beaucoup plus complexe dans les prochaines années.
Apple veut défendre l’image “sécurisée” de l’App Store
Depuis plusieurs années, Apple insiste sur un point : l’App Store serait avant tout un environnement sécurisé et contrôlé. Et alors que la firme fait face à de nombreuses critiques réglementaires autour de son monopole sur iOS, ce nouveau rapport sert aussi clairement à rappeler pourquoi Apple défend autant son modèle fermé.
Selon l’entreprise, plus de 850 millions de personnes utilisent chaque semaine l’App Store dans 175 pays. Et derrière cette immense plateforme, Apple affirme mener une véritable guerre permanente contre les fraudes.
Plus d’un milliard de faux comptes bloqués
Le chiffre le plus impressionnant concerne probablement les comptes utilisateurs. Apple affirme avoir rejeté plus de 1,1 milliard de tentatives de création de comptes frauduleux en 2025.
En parallèle, 40,4 millions de comptes existants auraient été désactivés pour fraude ou abus. Le groupe explique que les fraudeurs utilisent aujourd’hui des réseaux automatisés capables de créer de faux comptes, publier de faux avis, manipuler les classements, ou spammer les utilisateurs.
Apple affirme également avoir supprimé 193 000 comptes développeurs soupçonnés de fraude et rejeté plus de 138 000 demandes d’inscription de développeurs.
Plus de 2 millions d’applications rejetées
L’App Review continue aussi de jouer un rôle central dans la stratégie de sécurité d’Apple. En 2025, Apple indique avoir analysé plus de 9,1 millions de soumissions d’applications et de mises à jour.
Plus de 2 millions auraient été rejetées pour non-respect des règles de l’App Store. Parmi elles, plus de 443 000 pour violations de la vie privée, 371 000 considérées comme spam ou copies d’autres apps, et 22 000 contenant des fonctions cachées ou non documentées.
Apple affirme également avoir supprimé près de 59 000 applications utilisant une technique dite de
bait-and-switch: des apps apparemment innocentes qui deviennent frauduleuses après validation.
L’IA devient centrale dans la modération
Face à l’explosion du nombre d’applications — notamment avec les nouveaux outils IA de développement — Apple explique utiliser massivement le machine learning pour accélérer les contrôles.
L’entreprise combine désormais modération humaine, analyse comportementale, détection automatique de similarités, et systèmes IA capables d’identifier des schémas frauduleux complexes. Apple affirme aussi avoir bloqué 2,5 millions d’applications TestFlight avant leur diffusion pour des raisons de sécurité ou de fraude.
Faux avis, cartes volées et boutiques pirates
La guerre ne concerne pas uniquement les applications elles-mêmes. Apple affirme avoir traité plus de 1,3 milliard d’avis et notes sur l’App Store en 2025. Près de 195 millions de faux avis ou évaluations frauduleuses auraient été bloqués avant publication.
L’entreprise indique également avoir empêché : 7 800 apps trompeuses d’apparaître dans les résultats de recherche, et 11 500 applications frauduleuses d’intégrer les classements de l’App Store.
Côté paiements, Apple affirme avoir stoppé plus de 5,4 millions de cartes bancaires volées utilisées pour des achats frauduleux. Au total, près de 2 millions de comptes utilisateurs auraient été bannis des transactions financières.
Apple veut aussi défendre son modèle fermé face aux régulateurs
Ce rapport arrive dans un contexte très particulier. Entre le DMA européen, les critiques d’Epic Games et les pressions réglementaires mondiales, Apple doit désormais justifier pourquoi l’App Store reste aussi verrouillé.
Le groupe utilise donc clairement ces chiffres pour défendre son modèle de validation stricte et expliquer pourquoi il refuse d’ouvrir totalement iOS à des boutiques externes non contrôlées.
Apple rappelle d’ailleurs avoir détecté plus de 28 000 applications illégitimes sur des stores pirates en 2025, incluant malwares, applications de jeux d’argent ou copies d’apps populaires.
Qu’en penser ?
Même si Apple utilise évidemment ces chiffres pour soutenir sa stratégie face aux régulateurs, ils montrent aussi l’ampleur gigantesque des fraudes qui ciblent aujourd’hui les plateformes mobiles.
Et avec l’explosion des outils IA capables de générer automatiquement des applications, de faux avis ou des arnaques sophistiquées, la modération risque de devenir encore beaucoup plus complexe dans les prochaines années.