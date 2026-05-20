Plus de 2,2 milliards de dollars de fraudes sur l’App Store en 2025

Qu’en penser ?



Même si Apple utilise évidemment ces chiffres pour soutenir sa stratégie face aux régulateurs, ils montrent aussi l’ampleur gigantesque des fraudes qui ciblent aujourd’hui les plateformes mobiles.



Et avec l’explosion des outils IA capables de générer automatiquement des applications, de faux avis ou des arnaques sophistiquées, la modération risque de devenir encore beaucoup plus complexe dans les prochaines années.