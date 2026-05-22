En Amérique latine, l'iPhone grimpe vite mais part de très loin

On en dit quoi ?



Honnêtement ? +31 %, ça fait toujours plaisir à afficher dans une présentation, mais il faut bien lire les chiffres. Apple reste cinquième en Amérique latine, derrière des marques dont les modèles coûtent souvent trois ou quatre fois moins cher. Le plus parlant, c'est le Mexique : +80 % en un an, ça ne se fait pas tout seul, et la proximité avec les États-Unis y joue sûrement. Si la pénurie de puces mémoire fait grimper le prix des smartphones d'entrée de gamme, l'écart avec l'iPhone pourrait même se resserrer un peu.