En Amérique latine, l'iPhone grimpe vite mais part de très loin
Par Vincent Lautier - Publié le
Au premier trimestre 2026, Apple a expédié 31 % d'iPhone en plus en Amérique latine sur un an, d'après le cabinet d'analyse Omdia. Le Mexique fait presque tout le boulot, avec un bond de 80 % porté par la gamme iPhone 17. Sauf qu'avec seulement 5 % du marché, l'iPhone reste largement derrière Samsung, Xiaomi et même Motorola dans une région encore difficile pour la marque.
Le cabinet d'analyse de marché Omdia a publié son bilan du début 2026, et Apple s'en sort bien. Sur les trois premiers mois de l'année, les expéditions d'iPhone ont progressé de 31 % par rapport à la même période en 2025, soit environ 400 000 appareils supplémentaires. La gamme iPhone 17, lancée à l'automne dernier, est citée comme la principale raison de cette accélération. Le marché global, lui, n'a augmenté que de 3 %, avec 34,8 millions de smartphones expédiés sur le trimestre.
Si Apple progresse autant, c'est largement grâce au Mexique. Sur ce seul marché, les ventes d'iPhone ont grimpé de 80 % en un an, ce qui place la marque à la troisième position du pays avec 16 % de part de marché. C'est un changement de statut pour Apple, longtemps cantonnée à un rôle de figurant dans la région. Au Brésil, le plus gros marché latino-américain, l'iPhone reste plus discret avec 5 % de part. Miguel Ángel Pérez, analyste chez Omdia, parle d'une performance
Reste que cette belle progression part d'une base assez faible. Avec 1,8 million d'iPhone écoulés sur le trimestre et 5 % de part, Apple ferme la marche derrière les quatre gros vendeurs de la région. Samsung garde la tête avec 12,9 millions d'unités et 37 % du marché, suivi de Xiaomi (17 %), Motorola (14 %) et HONOR (10 %). L'analyste d'Omdia pointe aussi un contexte tendu : la pénurie de puces mémoire et la hausse du coût des composants pèsent sur les modèles d'entrée de gamme. Une hausse des tarifs est attendue d'ici cet été, en particulier sur les téléphones vendus sous les 300 dollars.
Honnêtement ? +31 %, ça fait toujours plaisir à afficher dans une présentation, mais il faut bien lire les chiffres. Apple reste cinquième en Amérique latine, derrière des marques dont les modèles coûtent souvent trois ou quatre fois moins cher. Le plus parlant, c'est le Mexique : +80 % en un an, ça ne se fait pas tout seul, et la proximité avec les États-Unis y joue sûrement. Si la pénurie de puces mémoire fait grimper le prix des smartphones d'entrée de gamme, l'écart avec l'iPhone pourrait même se resserrer un peu.
Une croissance qui se voit
Le cabinet d'analyse de marché Omdia a publié son bilan du début 2026, et Apple s'en sort bien. Sur les trois premiers mois de l'année, les expéditions d'iPhone ont progressé de 31 % par rapport à la même période en 2025, soit environ 400 000 appareils supplémentaires. La gamme iPhone 17, lancée à l'automne dernier, est citée comme la principale raison de cette accélération. Le marché global, lui, n'a augmenté que de 3 %, avec 34,8 millions de smartphones expédiés sur le trimestre.
Tout se joue au Mexique
Si Apple progresse autant, c'est largement grâce au Mexique. Sur ce seul marché, les ventes d'iPhone ont grimpé de 80 % en un an, ce qui place la marque à la troisième position du pays avec 16 % de part de marché. C'est un changement de statut pour Apple, longtemps cantonnée à un rôle de figurant dans la région. Au Brésil, le plus gros marché latino-américain, l'iPhone reste plus discret avec 5 % de part. Miguel Ángel Pérez, analyste chez Omdia, parle d'une performance
exceptionnellecôté mexicain.
Toujours loin du peloton de tête
Reste que cette belle progression part d'une base assez faible. Avec 1,8 million d'iPhone écoulés sur le trimestre et 5 % de part, Apple ferme la marche derrière les quatre gros vendeurs de la région. Samsung garde la tête avec 12,9 millions d'unités et 37 % du marché, suivi de Xiaomi (17 %), Motorola (14 %) et HONOR (10 %). L'analyste d'Omdia pointe aussi un contexte tendu : la pénurie de puces mémoire et la hausse du coût des composants pèsent sur les modèles d'entrée de gamme. Une hausse des tarifs est attendue d'ici cet été, en particulier sur les téléphones vendus sous les 300 dollars.
On en dit quoi ?
Honnêtement ? +31 %, ça fait toujours plaisir à afficher dans une présentation, mais il faut bien lire les chiffres. Apple reste cinquième en Amérique latine, derrière des marques dont les modèles coûtent souvent trois ou quatre fois moins cher. Le plus parlant, c'est le Mexique : +80 % en un an, ça ne se fait pas tout seul, et la proximité avec les États-Unis y joue sûrement. Si la pénurie de puces mémoire fait grimper le prix des smartphones d'entrée de gamme, l'écart avec l'iPhone pourrait même se resserrer un peu.