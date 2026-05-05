Pénurie de puces : Apple va-t-elle quitter TSMC pour Intel et Samsung ?

Qu'en penser ?



Pour l’instant, aucune commande n’aurait encore été passée et Apple resterait prudente face aux capacités technologiques d’Intel et Samsung comparées à celles de TSMC. Mais ces discussions montrent une chose : même la Pomme, pourtant l’un des plus gros clients du marché des semi-conducteurs, ne considère plus sa chaîne d’approvisionnement actuelle comme totalement sécurisée. Avec l’explosion de l’IA et les tensions géopolitiques croissantes, la bataille des puces devient désormais autant stratégique que technologique.