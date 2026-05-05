Pénurie de puces : Apple va-t-elle quitter TSMC pour Intel et Samsung ?
Par Laurence - Publié le
Apple aurait entamé des discussions préliminaires avec Intel et étudierait également certaines installations de Samsung Electronics afin de diversifier la production de ses puces maison. Une évolution stratégique majeure alors que la demande liée à l’IA et les tensions géopolitiques autour de Taïwan fragilisent de plus en plus la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.
Depuis plus d’une décennie, Apple conçoit ses propres puces mais confie leur fabrication à TSMC, devenu le partenaire industriel clé de l’iPhone, du Mac et de l’iPad. Les dernières générations de puces Apple utilisent actuellement les procédés de gravure les plus avancés du marché, notamment en 3 nanomètres.
Mais selon Bloomberg, Apple cherche désormais à réduire cette dépendance quasi totale envers TSMC. La firme aurait récemment entamé des discussions très préliminaires avec Intel, tout en visitant une usine... Samsung au Texas destinée à produire des puces avancées.
Cette réflexion stratégique intervient dans un contexte de fortes tensions sur le marché des semi-conducteurs. L’explosion des centres de données IA et la demande croissante pour les machines capables d’exécuter des modèles d’intelligence artificielle localement provoquent d’importantes pressions sur les capacités de production mondiales.
Apple elle-même a récemment reconnu lors de ses résultats financiers que sa chaîne d’approvisionnement manquait aujourd’hui de flexibilité face à ces nouvelles contraintes. Et qu'elle aurait pu vendre encore plus d'iPhone ! La question d'une pénurie a même été avancée.
En parallèle, Apple vient justement de réorganiser ses équipes matérielles. Les divisions hardware engineering et hardware technologies ont été regroupées sous l’autorité de Johny Srouji, désormais Chief Hardware Officer. L’un des nouveaux pôles majeurs concerne directement les puces Apple Silicone et est supervisé par Sri Santhanam, vétéran d’Apple depuis 18 ans. Cette réorganisation montre à quel point les puces deviennent désormais centrales dans la stratégie de la firme.
Dans ce contexte, Intel et Samsung ont beaucoup à gagner. Pour le premier, récupérer Apple comme client représenterait un énorme symbole. Le groupe tente actuellement de relancer son activité de fonderie sous la direction de Lip-Bu Tan après avoir perdu Apple lors du passage aux Apple Silicon. Du côté de Samsung Electronics, un contrat Apple renforcerait considérablement sa crédibilité face à TSMC dans les technologies de gravure avancées.
Au-delà des questions industrielles, la situation géopolitique autour de Taïwan joue aussi un rôle important. La dépendance mondiale à TSMC inquiète de plus en plus les grandes entreprises technologiques en raison des tensions persistantes entre la Chine et Taiwan. Déplacer une partie de la production vers les États-Unis permettrait à Apple de mieux répartir les risques tout en s’inscrivant dans la volonté américaine de relocaliser certaines technologies critiques.
Pour l’instant, aucune commande n’aurait encore été passée et Apple resterait prudente face aux capacités technologiques d’Intel et Samsung comparées à celles de TSMC. Mais ces discussions montrent une chose : même la Pomme, pourtant l’un des plus gros clients du marché des semi-conducteurs, ne considère plus sa chaîne d’approvisionnement actuelle comme totalement sécurisée. Avec l’explosion de l’IA et les tensions géopolitiques croissantes, la bataille des puces devient désormais autant stratégique que technologique.
Apple veut moins dépendre de TSMC
Depuis plus d’une décennie, Apple conçoit ses propres puces mais confie leur fabrication à TSMC, devenu le partenaire industriel clé de l’iPhone, du Mac et de l’iPad. Les dernières générations de puces Apple utilisent actuellement les procédés de gravure les plus avancés du marché, notamment en 3 nanomètres.
Mais selon Bloomberg, Apple cherche désormais à réduire cette dépendance quasi totale envers TSMC. La firme aurait récemment entamé des discussions très préliminaires avec Intel, tout en visitant une usine... Samsung au Texas destinée à produire des puces avancées.
L’IA met la chaîne d’approvisionnement sous pression
Cette réflexion stratégique intervient dans un contexte de fortes tensions sur le marché des semi-conducteurs. L’explosion des centres de données IA et la demande croissante pour les machines capables d’exécuter des modèles d’intelligence artificielle localement provoquent d’importantes pressions sur les capacités de production mondiales.
Apple elle-même a récemment reconnu lors de ses résultats financiers que sa chaîne d’approvisionnement manquait aujourd’hui de flexibilité face à ces nouvelles contraintes. Et qu'elle aurait pu vendre encore plus d'iPhone ! La question d'une pénurie a même été avancée.
Une réorganisation interne autour des puces
En parallèle, Apple vient justement de réorganiser ses équipes matérielles. Les divisions hardware engineering et hardware technologies ont été regroupées sous l’autorité de Johny Srouji, désormais Chief Hardware Officer. L’un des nouveaux pôles majeurs concerne directement les puces Apple Silicone et est supervisé par Sri Santhanam, vétéran d’Apple depuis 18 ans. Cette réorganisation montre à quel point les puces deviennent désormais centrales dans la stratégie de la firme.
Dans ce contexte, Intel et Samsung ont beaucoup à gagner. Pour le premier, récupérer Apple comme client représenterait un énorme symbole. Le groupe tente actuellement de relancer son activité de fonderie sous la direction de Lip-Bu Tan après avoir perdu Apple lors du passage aux Apple Silicon. Du côté de Samsung Electronics, un contrat Apple renforcerait considérablement sa crédibilité face à TSMC dans les technologies de gravure avancées.
Au-delà des questions industrielles, la situation géopolitique autour de Taïwan joue aussi un rôle important. La dépendance mondiale à TSMC inquiète de plus en plus les grandes entreprises technologiques en raison des tensions persistantes entre la Chine et Taiwan. Déplacer une partie de la production vers les États-Unis permettrait à Apple de mieux répartir les risques tout en s’inscrivant dans la volonté américaine de relocaliser certaines technologies critiques.
Qu'en penser ?
Pour l’instant, aucune commande n’aurait encore été passée et Apple resterait prudente face aux capacités technologiques d’Intel et Samsung comparées à celles de TSMC. Mais ces discussions montrent une chose : même la Pomme, pourtant l’un des plus gros clients du marché des semi-conducteurs, ne considère plus sa chaîne d’approvisionnement actuelle comme totalement sécurisée. Avec l’explosion de l’IA et les tensions géopolitiques croissantes, la bataille des puces devient désormais autant stratégique que technologique.