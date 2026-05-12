Samsung travaille sur un écran holographique pour un futur iPhone
Par Vincent Lautier - Publié le
Le projet MH1 de Samsung Display sortirait du laboratoire à l'horizon 2030, avec un écran AMOLED enrichi d'une couche nanostructurée capable de créer un effet 3D sans lunettes. Et le plus inattendu, c'est qu'Apple serait le premier client de cette technologie, dans le cadre de son hypothétique iPhone spatial.
La technologie repose sur deux briques, la première c'est une couche holographique nanostructurée intégrée directement dans l'écran AMOLED, capable de faire flotter certains éléments visuels au-dessus du verre. La secodne, c'est un système de suivi oculaire couplé à une déflexion lumineuse, qui envoie l'image dans la bonne direction selon la position des yeux du spectateur.
L'objectif c'est de créer une vraie sensation de profondeur sans avoir besoin d'enfiler des lunettes. Le laboratoire SAIT (pour Samsung Advanced Institute of Technology) publie des recherches sur l'holographie en panneau fin depuis 2020. Un prototype d'environ 1 cm d'épaisseur affiche déjà une vidéo holographique en 4K à 30 images par seconde.
D'après le leaker Schrödinger, Apple serait aux premières loges pour récupérer la techno. La marque préparerait un iPhone spatial qui chercherait à recréer la magie du Vision Pro mais sans casque. Sur le papier, l'idée colle bien avec ce que fait déjà Apple sur visionOS et la photo spatiale enregistrée par les iPhone 15 Pro et au-delà. Côté Samsung, fournir le composant à un futur iPhone serait dans la lignée de ce que fait le Coréen depuis des années avec les écrans OLED.
Sauf qu'on est encore loin de la commercialisation. Le projet MH1 est en phase 1 de recherche, ce qui veut dire à peu près tout et rien. La feuille de route évoque une arrivée vers 2030 pour les smartphones, pas spécifiquement pour l'iPhone spatial qui reste un concept.
Pas de doute, c'est le futur qu'on voit dans ces recherches, si Samsung et Apple arrivent à tenir leurs ambitions sur ces sujets, ça peut-être une vraie rupture.
Côté agenda quand même, 2030 semble très optimiste vu que le projet en est à la phase 1, mais bon, qui vivra verra !
Comment ça fonctionne
La technologie repose sur deux briques, la première c'est une couche holographique nanostructurée intégrée directement dans l'écran AMOLED, capable de faire flotter certains éléments visuels au-dessus du verre. La secodne, c'est un système de suivi oculaire couplé à une déflexion lumineuse, qui envoie l'image dans la bonne direction selon la position des yeux du spectateur.
L'objectif c'est de créer une vraie sensation de profondeur sans avoir besoin d'enfiler des lunettes. Le laboratoire SAIT (pour Samsung Advanced Institute of Technology) publie des recherches sur l'holographie en panneau fin depuis 2020. Un prototype d'environ 1 cm d'épaisseur affiche déjà une vidéo holographique en 4K à 30 images par seconde.
Apple en premier client ?
D'après le leaker Schrödinger, Apple serait aux premières loges pour récupérer la techno. La marque préparerait un iPhone spatial qui chercherait à recréer la magie du Vision Pro mais sans casque. Sur le papier, l'idée colle bien avec ce que fait déjà Apple sur visionOS et la photo spatiale enregistrée par les iPhone 15 Pro et au-delà. Côté Samsung, fournir le composant à un futur iPhone serait dans la lignée de ce que fait le Coréen depuis des années avec les écrans OLED.
2030 dans le meilleur des cas
Sauf qu'on est encore loin de la commercialisation. Le projet MH1 est en phase 1 de recherche, ce qui veut dire à peu près tout et rien. La feuille de route évoque une arrivée vers 2030 pour les smartphones, pas spécifiquement pour l'iPhone spatial qui reste un concept.
On en dit quoi ?
Pas de doute, c'est le futur qu'on voit dans ces recherches, si Samsung et Apple arrivent à tenir leurs ambitions sur ces sujets, ça peut-être une vraie rupture.
Côté agenda quand même, 2030 semble très optimiste vu que le projet en est à la phase 1, mais bon, qui vivra verra !