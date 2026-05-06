Porté par l'IA, Samsung franchit les 1 000 milliards de dollars de capitalisation
Par Laurence - Publié le
Samsung Electronics vient de franchir un cap historique : le géant sud-coréen a dépassé pour la première fois les 1 000 milliards de dollars de valorisation boursière. Porté par l’explosion mondiale de la demande en puces IA et par l’euphorie actuelle autour des semi-conducteurs, Samsung rejoint ainsi le club très fermé des entreprises technologiques valorisées au-delà du trillion de dollars.
Les Bourses asiatiques ont fortement rebondi mercredi (décollage horaire oblige) dans le sillage des nouveaux records enregistrés à Wall Street. Les investisseurs ont notamment été rassurés par l’apaisement des tensions entre les États-Unis et l’Iran.
Donald Trump a annoncé suspendre son
Mais le grand gagnant de la journée reste Samsung. L’action du groupe a bondi de près de 15 % à la Bourse de Séoul, propulsant sa capitalisation au-delà des 1 000 milliards de dollars. La firme devient ainsi la deuxième entreprise asiatique à franchir ce seuil historique, après TSMC. Le groupe profite pleinement de l’explosion de la demande en mémoire HBM et en composants destinés aux infrastructures d’intelligence artificielle.
Samsung est aujourd’hui le premier fabricant mondial de mémoire électronique. Or, l’essor des modèles IA génératifs entraîne une demande gigantesque pour les serveurs IA, les GPU, et surtout les mémoires ultra rapides utilisées dans les centres de données.
Le groupe sud-coréen a d’ailleurs annoncé fin avril des résultats trimestriels records grâce à cette dynamique. Samsung prévoit également d’investir plus de 73 milliards de dollars cette année pour renforcer sa position dans les semi-conducteurs IA.
Le gouvernement sud-coréen soutient fortement cette stratégie. Séoul veut désormais faire du pays l’une des trois grandes puissances mondiales de l’intelligence artificielle aux côtés des États-Unis et de la Chine. Le rebond de Samsung entraîne aussi toute la Bourse coréenne : l’indice KOSPI a franchi les 7 000 points pour la première fois, tandis que SK Hynix profite également du boom des puces IA.
Les investisseurs surveillent également de près les discussions autour d’Apple. Bloomberg révélait cette semaine que la firme envisageait Intel et Samsung comme alternatives à TSMC pour certaines de ses futures puces. Forcément, cette perspective a aussi contribué à l’envolée spectaculaire d’Intel à Wall Street.
Cette flambée boursière illustre surtout une réalité devenue évidente : l’intelligence artificielle redessine complètement l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Hier dominé par les smartphones et les PC, le marché des puces tourne désormais presque entièrement autour des besoins gigantesques des centres de données IA. Et dans cette nouvelle course mondiale, Samsung semble avoir trouvé l’un des meilleurs moteurs de croissance de son histoire récente.
Les marchés asiatiques repartent à la hausse
Les Bourses asiatiques ont fortement rebondi mercredi (décollage horaire oblige) dans le sillage des nouveaux records enregistrés à Wall Street. Les investisseurs ont notamment été rassurés par l’apaisement des tensions entre les États-Unis et l’Iran.
Donald Trump a annoncé suspendre son
Projet Libertéd’escorte militaire dans le détroit d’Ormuz afin de laisser une chance aux négociations diplomatiques. De son côté, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé que
la phase offensive du conflitétait désormais terminée.
Mais le grand gagnant de la journée reste Samsung. L’action du groupe a bondi de près de 15 % à la Bourse de Séoul, propulsant sa capitalisation au-delà des 1 000 milliards de dollars. La firme devient ainsi la deuxième entreprise asiatique à franchir ce seuil historique, après TSMC. Le groupe profite pleinement de l’explosion de la demande en mémoire HBM et en composants destinés aux infrastructures d’intelligence artificielle.
Les puces IA deviennent le nouveau pétrole
Samsung est aujourd’hui le premier fabricant mondial de mémoire électronique. Or, l’essor des modèles IA génératifs entraîne une demande gigantesque pour les serveurs IA, les GPU, et surtout les mémoires ultra rapides utilisées dans les centres de données.
Le groupe sud-coréen a d’ailleurs annoncé fin avril des résultats trimestriels records grâce à cette dynamique. Samsung prévoit également d’investir plus de 73 milliards de dollars cette année pour renforcer sa position dans les semi-conducteurs IA.
La Corée du Sud veut devenir une superpuissance IA
Le gouvernement sud-coréen soutient fortement cette stratégie. Séoul veut désormais faire du pays l’une des trois grandes puissances mondiales de l’intelligence artificielle aux côtés des États-Unis et de la Chine. Le rebond de Samsung entraîne aussi toute la Bourse coréenne : l’indice KOSPI a franchi les 7 000 points pour la première fois, tandis que SK Hynix profite également du boom des puces IA.
Les investisseurs surveillent également de près les discussions autour d’Apple. Bloomberg révélait cette semaine que la firme envisageait Intel et Samsung comme alternatives à TSMC pour certaines de ses futures puces. Forcément, cette perspective a aussi contribué à l’envolée spectaculaire d’Intel à Wall Street.
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Cette flambée boursière illustre surtout une réalité devenue évidente : l’intelligence artificielle redessine complètement l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Hier dominé par les smartphones et les PC, le marché des puces tourne désormais presque entièrement autour des besoins gigantesques des centres de données IA. Et dans cette nouvelle course mondiale, Samsung semble avoir trouvé l’un des meilleurs moteurs de croissance de son histoire récente.