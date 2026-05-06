Porté par l'IA, Samsung franchit les 1 000 milliards de dollars de capitalisation

Qu'en penser ?



Cette flambée boursière illustre surtout une réalité devenue évidente : l’intelligence artificielle redessine complètement l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Hier dominé par les smartphones et les PC, le marché des puces tourne désormais presque entièrement autour des besoins gigantesques des centres de données IA. Et dans cette nouvelle course mondiale, Samsung semble avoir trouvé l’un des meilleurs moteurs de croissance de son histoire récente.