Ce match de foot a été entièrement filmé avec l’iPhone 17 Pro Max
Par Laurence - Publié le
Apple continue de pousser l’iPhone bien au-delà du simple smartphone. Ce week-end, Apple TV a en effet diffusé un événement inédit : le premier match professionnel majeur de la MLS entièrement capturé avec des iPhone 17 Pro.
Le match opposait le LA Galaxy au Houston Dynamo FC dans le cadre de la Major League Soccer et était diffusé en direct sur Apple TV depuis le Dignity Health Sports Park en Californie.
Mais la véritable nouveauté ne concerne pas le sport car Apple a utilisé exclusivement des iPhone 17 Pro Max (15 apparemment) pour filmer l’intégralité du match : échauffement des joueurs, entrées sur le terrain, angles dans les cages, plans immersifs dans le stade, et retransmission du jeu en direct. Une première mondiale pour une diffusion sportive professionnelle de cette ampleur.
Il convient toutefois de nuancer légèrement le tournage. En effet, comme on peut le voir sur le post X ci-dessous, si le match a bien été shooté avec des iPhone 17 Pro Max, ces iPhone étaient tout de même aidés par toute une infrastructure de compétition devant et derrière l’objectif. Ainsi on notera principalement les objectifs Fujinon Duvo 25-1000mm F2.8-5.0 (facturés aux alentours des 300 000 € TTC l’unité à ajouter au prix de l'iPhone).
Apple explique que le format compact de l’iPhone permet de placer des caméras dans des positions impossibles à atteindre avec des équipements TV traditionnels. L’objectif est ici de proposer des angles plus immersifs, rapprocher les spectateurs de l’action, et renouveler l’esthétique des retransmissions sportives. Par ce biais, la firme cherche de plus en plus à positionner l’iPhone comme un véritable outil de production audiovisuelle haut de gamme.
Ce n’est pas la première expérimentation d’Apple dans ce domaine. En 2025, Apple avait déjà utilisé l’iPhone 17 Pro lors d’un match de
L’expérience avait même été saluée par le National Baseball Hall of Fame, qui avait intégré l’un des iPhone utilisés à sa collection permanente. Depuis, Apple a progressivement étendu l’usage de l’iPhone lors de la MLS Cup, puis dans plusieurs productions MLB et MLS pendant la saison 2026. Mais cette fois, Apple franchit une nouvelle étape en supprimant totalement les caméras TV classiques.
Au-delà de la démonstration technique, l’opération représente évidemment une vitrine marketing gigantesque pour Cupertino. La société cherche depuis plusieurs années à associer l’iPhone à la création professionnelle : cinéma, photographie, clip musical, documentaire, et désormais sport en direct.
La firme transforme progressivement chaque keynote iPhone en démonstration de capacités vidéo qualité cinématographique. Et contrairement à beaucoup de campagnes marketing classiques, ce type de retransmission en conditions réelles parle immédiatement au grand public.
Cette initiative illustre également la stratégie beaucoup plus large d’Apple autour du sport. Depuis son partenariat avec la MLS, Apple TV ne se contente plus de diffuser des compétitions. La plateforme devient aussi un terrain d’expérimentation technologique pour la vidéo, l’audio immersif, les nouvelles interfaces, et probablement demain l’IA appliquée au sport.
Une nouvelle génération de production vidéo ? L’expérience pourrait aussi avoir des conséquences bien plus larges sur l’industrie audiovisuelle. Les smartphones deviennent désormais suffisamment puissants pour concurrencer certains équipements professionnels dans des contextes précis.
Ce match de MLS représente probablement bien plus qu’un simple coup de communication. Apple tente surtout de démontrer qu’un smartphone peut désormais devenir une véritable plateforme de production vidéo professionnelle à grande échelle. Et si l’expérience fonctionne, il ne serait pas surprenant de voir l’iPhone prendre une place encore plus importante dans les futures retransmissions sportives et productions audiovisuelles.
Une première historique pour le sport en direct
Le match opposait le LA Galaxy au Houston Dynamo FC dans le cadre de la Major League Soccer et était diffusé en direct sur Apple TV depuis le Dignity Health Sports Park en Californie.
Mais la véritable nouveauté ne concerne pas le sport car Apple a utilisé exclusivement des iPhone 17 Pro Max (15 apparemment) pour filmer l’intégralité du match : échauffement des joueurs, entrées sur le terrain, angles dans les cages, plans immersifs dans le stade, et retransmission du jeu en direct. Une première mondiale pour une diffusion sportive professionnelle de cette ampleur.
Il convient toutefois de nuancer légèrement le tournage. En effet, comme on peut le voir sur le post X ci-dessous, si le match a bien été shooté avec des iPhone 17 Pro Max, ces iPhone étaient tout de même aidés par toute une infrastructure de compétition devant et derrière l’objectif. Ainsi on notera principalement les objectifs Fujinon Duvo 25-1000mm F2.8-5.0 (facturés aux alentours des 300 000 € TTC l’unité à ajouter au prix de l'iPhone).
Apple veut transformer l’iPhone en caméra professionnelle
Apple explique que le format compact de l’iPhone permet de placer des caméras dans des positions impossibles à atteindre avec des équipements TV traditionnels. L’objectif est ici de proposer des angles plus immersifs, rapprocher les spectateurs de l’action, et renouveler l’esthétique des retransmissions sportives. Par ce biais, la firme cherche de plus en plus à positionner l’iPhone comme un véritable outil de production audiovisuelle haut de gamme.
Ce n’est pas la première expérimentation d’Apple dans ce domaine. En 2025, Apple avait déjà utilisé l’iPhone 17 Pro lors d’un match de
Friday Night Baseballentre Boston et Detroit pour certaines prises de vue cinématiques.
L’expérience avait même été saluée par le National Baseball Hall of Fame, qui avait intégré l’un des iPhone utilisés à sa collection permanente. Depuis, Apple a progressivement étendu l’usage de l’iPhone lors de la MLS Cup, puis dans plusieurs productions MLB et MLS pendant la saison 2026. Mais cette fois, Apple franchit une nouvelle étape en supprimant totalement les caméras TV classiques.
Un énorme coup marketing pour l’iPhone 17 Pro Max
Au-delà de la démonstration technique, l’opération représente évidemment une vitrine marketing gigantesque pour Cupertino. La société cherche depuis plusieurs années à associer l’iPhone à la création professionnelle : cinéma, photographie, clip musical, documentaire, et désormais sport en direct.
La firme transforme progressivement chaque keynote iPhone en démonstration de capacités vidéo qualité cinématographique. Et contrairement à beaucoup de campagnes marketing classiques, ce type de retransmission en conditions réelles parle immédiatement au grand public.
Qu’en penser ?
Cette initiative illustre également la stratégie beaucoup plus large d’Apple autour du sport. Depuis son partenariat avec la MLS, Apple TV ne se contente plus de diffuser des compétitions. La plateforme devient aussi un terrain d’expérimentation technologique pour la vidéo, l’audio immersif, les nouvelles interfaces, et probablement demain l’IA appliquée au sport.
Une nouvelle génération de production vidéo ? L’expérience pourrait aussi avoir des conséquences bien plus larges sur l’industrie audiovisuelle. Les smartphones deviennent désormais suffisamment puissants pour concurrencer certains équipements professionnels dans des contextes précis.
Ce match de MLS représente probablement bien plus qu’un simple coup de communication. Apple tente surtout de démontrer qu’un smartphone peut désormais devenir une véritable plateforme de production vidéo professionnelle à grande échelle. Et si l’expérience fonctionne, il ne serait pas surprenant de voir l’iPhone prendre une place encore plus importante dans les futures retransmissions sportives et productions audiovisuelles.