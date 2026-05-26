Ce match de foot a été entièrement filmé avec l’iPhone 17 Pro Max

Qu’en penser ?



Cette initiative illustre également la stratégie beaucoup plus large d’Apple autour du sport. Depuis son partenariat avec la MLS, Apple TV ne se contente plus de diffuser des compétitions. La plateforme devient aussi un terrain d’expérimentation technologique pour la vidéo, l’audio immersif, les nouvelles interfaces, et probablement demain l’IA appliquée au sport.



Une nouvelle génération de production vidéo ? L’expérience pourrait aussi avoir des conséquences bien plus larges sur l’industrie audiovisuelle. Les smartphones deviennent désormais suffisamment puissants pour concurrencer certains équipements professionnels dans des contextes précis.



Ce match de MLS représente probablement bien plus qu’un simple coup de communication. Apple tente surtout de démontrer qu’un smartphone peut désormais devenir une véritable plateforme de production vidéo professionnelle à grande échelle. Et si l’expérience fonctionne, il ne serait pas surprenant de voir l’iPhone prendre une place encore plus importante dans les futures retransmissions sportives et productions audiovisuelles.