Cette app française transforme votre iPhone et votre Apple Watch en altimètre
Par Laurence - Publié le
Dans un App Store saturé d’applications météo et outdoor parfois complexes, une nouvelle app française veut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple : afficher son altitude de manière élégante, rapide et accessible. Son nom : Altly.
Développée de manière indépendante, Altly se concentre sur une idée simple : permettre de consulter son altitude en temps réel sur iPhone et Apple Watch dans une interface minimaliste et sans publicité. L’application affiche l’altitude en direct, un indicateur de précision GPS, le choix entre mètres et pieds, mais aussi les sommets proches disponibles hors ligne. L’objectif est clairement assumé : proposer une expérience légère, rapide et immédiatement lisible, loin des grosses applications de randonnée souvent surchargées.
L’un des points les plus intéressants d’Altly reste son intégration poussée avec l’Apple Watch. L’application dispose d’une app watchOS dédiée, de complications, et d’un accès rapide directement depuis le cadran. Une approche particulièrement pertinente pour les utilisateurs en randonnée, en trail, en montagne, ou simplement curieux de connaître leur altitude en temps réel. Le tout sans nécessiter une interface complexe ou une énorme consommation d’énergie.
Visuellement, Altly adopte une approche très inspirée des codes Apple modernes : typographie minimaliste, interface épurée, informations très lisibles, et animations discrètes. L’application semble clairement viser les utilisateurs qui apprécient les apps natives simples et élégantes plutôt que les interfaces ultra techniques.
Altly intègre également plusieurs fonctions de partage assez originales. L’utilisateur peut notamment générer une affiche de son altitude, ou intégrer directement les informations sur une photo. Une manière de transformer une simple donnée GPS en élément visuel partageable, particulièrement adapté aux voyages, aux sommets, aux activités outdoor, ou aux réseaux sociaux.
Autre détail important : les sommets proches restent accessibles hors connexion. Un vrai plus pour les activités montagne où le réseau mobile devient rapidement limité. Cette approche montre surtout qu’Altly ne cherche pas uniquement à devenir un gadget visuel, mais aussi un véritable compagnon mobile pour les activités extérieures.
Altly illustre aussi une évolution intéressante de l’écosystème iOS. Face aux géants ultra généralistes, de plus en plus de développeurs indépendants misent désormais sur des apps très spécialisées, ultra simples, bien intégrées à iOS, et centrées sur une seule fonction précise. Et paradoxalement, ce type d’application correspond souvent parfaitement à la philosophie historique de l’écosystème Apple.
Altly est disponible dès maintenant sur l’ App Store pour 1,99 euros. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'oeil sur le site officiel du projet également accessible ici.
Altly ne cherche pas à réinventer la randonnée ou la cartographie. L’app fait exactement l’inverse : se concentrer sur une seule donnée et la rendre agréable à consulter. Et dans un monde où beaucoup d’applications veulent tout faire à la fois, cette simplicité assumée devient presque rafraîchissante.
Une app pensée autour d’un seul usage : l’altitude
Développée de manière indépendante, Altly se concentre sur une idée simple : permettre de consulter son altitude en temps réel sur iPhone et Apple Watch dans une interface minimaliste et sans publicité. L’application affiche l’altitude en direct, un indicateur de précision GPS, le choix entre mètres et pieds, mais aussi les sommets proches disponibles hors ligne. L’objectif est clairement assumé : proposer une expérience légère, rapide et immédiatement lisible, loin des grosses applications de randonnée souvent surchargées.
L’un des points les plus intéressants d’Altly reste son intégration poussée avec l’Apple Watch. L’application dispose d’une app watchOS dédiée, de complications, et d’un accès rapide directement depuis le cadran. Une approche particulièrement pertinente pour les utilisateurs en randonnée, en trail, en montagne, ou simplement curieux de connaître leur altitude en temps réel. Le tout sans nécessiter une interface complexe ou une énorme consommation d’énergie.
Un design très “Apple” et une vocation sociale
Visuellement, Altly adopte une approche très inspirée des codes Apple modernes : typographie minimaliste, interface épurée, informations très lisibles, et animations discrètes. L’application semble clairement viser les utilisateurs qui apprécient les apps natives simples et élégantes plutôt que les interfaces ultra techniques.
Altly intègre également plusieurs fonctions de partage assez originales. L’utilisateur peut notamment générer une affiche de son altitude, ou intégrer directement les informations sur une photo. Une manière de transformer une simple donnée GPS en élément visuel partageable, particulièrement adapté aux voyages, aux sommets, aux activités outdoor, ou aux réseaux sociaux.
Autre détail important : les sommets proches restent accessibles hors connexion. Un vrai plus pour les activités montagne où le réseau mobile devient rapidement limité. Cette approche montre surtout qu’Altly ne cherche pas uniquement à devenir un gadget visuel, mais aussi un véritable compagnon mobile pour les activités extérieures.
Une tendance vers les apps ultra spécialisées
Altly illustre aussi une évolution intéressante de l’écosystème iOS. Face aux géants ultra généralistes, de plus en plus de développeurs indépendants misent désormais sur des apps très spécialisées, ultra simples, bien intégrées à iOS, et centrées sur une seule fonction précise. Et paradoxalement, ce type d’application correspond souvent parfaitement à la philosophie historique de l’écosystème Apple.
Altly est disponible dès maintenant sur l’ App Store pour 1,99 euros. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'oeil sur le site officiel du projet également accessible ici.
Qu’en penser ?
Altly ne cherche pas à réinventer la randonnée ou la cartographie. L’app fait exactement l’inverse : se concentrer sur une seule donnée et la rendre agréable à consulter. Et dans un monde où beaucoup d’applications veulent tout faire à la fois, cette simplicité assumée devient presque rafraîchissante.