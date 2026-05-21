20 ans de l'iPhone : Apple testerait un design totalement futuriste
Par Laurence - Publié le
Apple travaillerait déjà sur une nouvelle génération d’iPhone radicalement différente. Selon plusieurs fuites venues de Chine, la firme testerait actuellement un futur iPhone 19 Pro doté d’un écran incurvé sur les quatre côtés avec un Face ID totalement caché sous la dalle.
Depuis plusieurs années, Apple cherche progressivement à effacer tous les éléments visibles de la face avant de l’iPhone. Après la disparition du bouton Home, la réduction de l’encoche, puis l’arrivée de la Dynamic Island, la prochaine étape semble désormais claire : un iPhone avec un écran bord à bord.
Selon le leaker chinois Digital Chat Station, Apple testerait actuellement un prototype d’iPhone 19 Pro équipé d’une dalle quad-curved. L'écran serait incurvé sur les quatre côtés et viendrait ainsi littéralement épouser tout le châssis du téléphone.
La fuite évoque surtout un changement très important : le système Face ID serait ENFIN entièrement dissimulé sous la dalle OLED. Autrement dit, plus aucun capteur ne serait visible en façade. Seule une petite perforation resterait présente pour la caméra selfie.
A voir passer les brevets y afférents, Apple travaillerait depuis des années sur cette technologie, mais les difficultés restent énormes. Le principal problème concerne justement la caméra frontale. Cacher les capteurs Face ID sous l’écran semble désormais relativement maîtrisable techniquement, mais masquer complètement la caméra sans dégrader fortement la qualité photo reste beaucoup plus compliqué. Et Apple semble justement refuser tout compromis visible sur la qualité d’image.
Cette fuite devient particulièrement intéressante car elle rejoint plusieurs rumeurs autour du futur iPhone anniversaire prévu pour 2027. L’année marquera les 20 ans de l’iPhone original lancé par Steve Jobs en 2007. Selon plusieurs sources, Apple préparerait justement un modèle spécial entièrement tout écran pour célébrer cet anniversaire.Mais une question reste ouverte : ce futur modèle sera-t-il simplement un iPhone 19 Pro… ou une nouvelle gamme encore plus premium ?
La stratégie d’Apple devient progressivement plus lisible. Depuis quelque temps, la firme semble vouloir transformer le nom Ultra en catégorie à part entière. Après l’Apple Watch Ultra, les puces M Ultra, et les rumeurs d’iPhone Ultra, Apple pourrait réserver les innovations les plus spectaculaires à une gamme encore plus exclusive. Le futur iPhone anniversaire pourrait justement devenir ce laboratoire ultra premium destiné à repousser les limites du design.
L’idée d’un iPhone entièrement avec un écran d'un seul tenant ne date pas d’hier. Depuis l’iPhone X en 2017, Apple cherche progressivement à effacer les frontières entre le matériel et l’interface. Les écrans incurvés sur quatre côtés permettraient justement de donner l’impression d’un appareil presque entièrement constitué de verre et d’affichage.
Mais cette approche pose aussi plusieurs problèmes, comme la résistance aux chocs, le coût de fabrication, la réparabilité, la gestion des appuis involontaires, et la consommation énergétique.
Apple resterait donc encore au stade du prototype et rien ne garantit encore qu’elle les commercialisera rapidement. Elle pourrait très bien attendre que les technologies sous écran deviennent suffisamment fiables avant de lancer un appareil aussi ambitieux. D'ailleurs, les rumeurs évoquent actuellement une arrivée autour de fin 2027.
Apple semble clairement préparer une nouvelle grande évolution du design de l’iPhone. Et après plusieurs générations relativement conservatrices, la firme pourrait profiter des 20 ans de l’iPhone pour proposer enfin un modèle véritablement futuriste. Mais comme souvent avec Apple, la vraie question ne sera probablement pas “quand” cette technologie arrivera… mais combien coûtera cet iPhone quasiment entièrement composé d’écran.
Un écran incurvé
Depuis plusieurs années, Apple cherche progressivement à effacer tous les éléments visibles de la face avant de l’iPhone. Après la disparition du bouton Home, la réduction de l’encoche, puis l’arrivée de la Dynamic Island, la prochaine étape semble désormais claire : un iPhone avec un écran bord à bord.
Selon le leaker chinois Digital Chat Station, Apple testerait actuellement un prototype d’iPhone 19 Pro équipé d’une dalle quad-curved. L'écran serait incurvé sur les quatre côtés et viendrait ainsi littéralement épouser tout le châssis du téléphone.
Face ID enfin sous l’écran
La fuite évoque surtout un changement très important : le système Face ID serait ENFIN entièrement dissimulé sous la dalle OLED. Autrement dit, plus aucun capteur ne serait visible en façade. Seule une petite perforation resterait présente pour la caméra selfie.
A voir passer les brevets y afférents, Apple travaillerait depuis des années sur cette technologie, mais les difficultés restent énormes. Le principal problème concerne justement la caméra frontale. Cacher les capteurs Face ID sous l’écran semble désormais relativement maîtrisable techniquement, mais masquer complètement la caméra sans dégrader fortement la qualité photo reste beaucoup plus compliqué. Et Apple semble justement refuser tout compromis visible sur la qualité d’image.
Un iPhone anniversaire encore plus spectaculaire ?
Cette fuite devient particulièrement intéressante car elle rejoint plusieurs rumeurs autour du futur iPhone anniversaire prévu pour 2027. L’année marquera les 20 ans de l’iPhone original lancé par Steve Jobs en 2007. Selon plusieurs sources, Apple préparerait justement un modèle spécial entièrement tout écran pour célébrer cet anniversaire.Mais une question reste ouverte : ce futur modèle sera-t-il simplement un iPhone 19 Pro… ou une nouvelle gamme encore plus premium ?
Apple pourrait créer une nouvelle catégorie “Ultra”
La stratégie d’Apple devient progressivement plus lisible. Depuis quelque temps, la firme semble vouloir transformer le nom Ultra en catégorie à part entière. Après l’Apple Watch Ultra, les puces M Ultra, et les rumeurs d’iPhone Ultra, Apple pourrait réserver les innovations les plus spectaculaires à une gamme encore plus exclusive. Le futur iPhone anniversaire pourrait justement devenir ce laboratoire ultra premium destiné à repousser les limites du design.
L’idée d’un iPhone entièrement avec un écran d'un seul tenant ne date pas d’hier. Depuis l’iPhone X en 2017, Apple cherche progressivement à effacer les frontières entre le matériel et l’interface. Les écrans incurvés sur quatre côtés permettraient justement de donner l’impression d’un appareil presque entièrement constitué de verre et d’affichage.
Mais cette approche pose aussi plusieurs problèmes, comme la résistance aux chocs, le coût de fabrication, la réparabilité, la gestion des appuis involontaires, et la consommation énergétique.
Apple resterait donc encore au stade du prototype et rien ne garantit encore qu’elle les commercialisera rapidement. Elle pourrait très bien attendre que les technologies sous écran deviennent suffisamment fiables avant de lancer un appareil aussi ambitieux. D'ailleurs, les rumeurs évoquent actuellement une arrivée autour de fin 2027.
Qu’en penser ?
Apple semble clairement préparer une nouvelle grande évolution du design de l’iPhone. Et après plusieurs générations relativement conservatrices, la firme pourrait profiter des 20 ans de l’iPhone pour proposer enfin un modèle véritablement futuriste. Mais comme souvent avec Apple, la vraie question ne sera probablement pas “quand” cette technologie arrivera… mais combien coûtera cet iPhone quasiment entièrement composé d’écran.