20 ans de l'iPhone : Apple testerait un design totalement futuriste

Qu’en penser ?



Apple semble clairement préparer une nouvelle grande évolution du design de l’iPhone. Et après plusieurs générations relativement conservatrices, la firme pourrait profiter des 20 ans de l’iPhone pour proposer enfin un modèle véritablement futuriste. Mais comme souvent avec Apple, la vraie question ne sera probablement pas “quand” cette technologie arrivera… mais combien coûtera cet iPhone quasiment entièrement composé d’écran.