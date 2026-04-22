Les dernières rumeurs sur l'iPhone 18 Pro : photos, couleurs...

Qu'en penser ?



À ce stade, difficile de confirmer le calendrier précis de toutes ces nouveautés. Mais une chose se dégage clairement : Apple poursuit sa stratégie de montée en gamme sur la photo et le design. Avec des capteurs toujours plus grands, des technologies inspirées des appareils professionnels et une différenciation visuelle assumée, l’iPhone 18 Pro s’annonce comme une évolution majeure qui pourrait encore renforcer la domination d’Apple sur le segment premium.