Les dernières rumeurs sur l'iPhone 18 Pro : photos, couleurs...
Par Laurence - Publié le
À plusieurs mois de sa présentation attendue en septembre, l’iPhone 18 Pro commence déjà à se dessiner à travers une série de fuites concordantes. Au programme : une refonte notable de la photo, mais aussi de nouveaux coloris… avec une ambition toujours plus marquée sur le segment premium.
C’est sans doute la nouveauté la plus attendue : Apple testerait l’intégration d’une ouverture variable sur l’iPhone 18 Pro et Pro Max. On serait sur une approche très similaire aux appareils photo traditionnels, qui pourrait être intégrée directement dans l’appareil photo d’iOS 27 avec des réglages simplifiés.
Concrètement, cette évolution permettrait de contrôler la profondeur de champ de manière bien plus précise avec un effet bokeh plus marqué pour les portraits, un meilleur équilibre entre sujet et décor et des améliorations au niveau de la netteté pour les paysages.
Autre évolution évoquée : l’arrivée d’un capteur principal de 1/1.12 pouce, nettement plus grand que les générations actuelles. L’objectif est ici d'améliorer la capture de lumière, de renforcer les performances en basse luminosité et de gagner en dynamique et en détail. Ce changement irait dans le sens d’une montée en gamme continue de la photo sur iPhone.
Les autres modules ne seraient pas oubliés. L'ultra grand-angle verrait une belle amélioration de la stabilisation optique pour des images plus nettes, notamment en vidéo. L'iPhone 18 Pro pourrait être doté d'un capteur périscopique pouvant atteindre 200 MP — un bond spectaculaire pour le zoom longue distance
Si ces évolutions ne sont pas toutes attendues dès cette génération, elles dessinent une feuille de route claire : Apple veut rivaliser frontalement avec les meilleurs photophones du marché.
Côté design, les rumeurs évoquent quatre coloris : Light Blue, Dark Gray, Silver et surtout Dark Cherry. Ce dernier serait le coloris phare, décrit comme un mélange de bordeaux et violet profond — une teinte premium qui remplacerait les couleurs plus audacieuses comme le Cosmic Orange de la génération précédente. Apple resterait fidèle à sa stratégie : proposer une signature visuelle distinctive pour ses modèles Pro, afin de marquer la différence.
À ce stade, difficile de confirmer le calendrier précis de toutes ces nouveautés. Mais une chose se dégage clairement : Apple poursuit sa stratégie de montée en gamme sur la photo et le design. Avec des capteurs toujours plus grands, des technologies inspirées des appareils professionnels et une différenciation visuelle assumée, l’iPhone 18 Pro s’annonce comme une évolution majeure qui pourrait encore renforcer la domination d’Apple sur le segment premium.
Une ouverture variable pour la photo
C’est sans doute la nouveauté la plus attendue : Apple testerait l’intégration d’une ouverture variable sur l’iPhone 18 Pro et Pro Max. On serait sur une approche très similaire aux appareils photo traditionnels, qui pourrait être intégrée directement dans l’appareil photo d’iOS 27 avec des réglages simplifiés.
Concrètement, cette évolution permettrait de contrôler la profondeur de champ de manière bien plus précise avec un effet bokeh plus marqué pour les portraits, un meilleur équilibre entre sujet et décor et des améliorations au niveau de la netteté pour les paysages.
Un capteur principal plus grand en préparation
Autre évolution évoquée : l’arrivée d’un capteur principal de 1/1.12 pouce, nettement plus grand que les générations actuelles. L’objectif est ici d'améliorer la capture de lumière, de renforcer les performances en basse luminosité et de gagner en dynamique et en détail. Ce changement irait dans le sens d’une montée en gamme continue de la photo sur iPhone.
Ultra grand-angle et zoom : Apple veut combler son retard
Les autres modules ne seraient pas oubliés. L'ultra grand-angle verrait une belle amélioration de la stabilisation optique pour des images plus nettes, notamment en vidéo. L'iPhone 18 Pro pourrait être doté d'un capteur périscopique pouvant atteindre 200 MP — un bond spectaculaire pour le zoom longue distance
Si ces évolutions ne sont pas toutes attendues dès cette génération, elles dessinent une feuille de route claire : Apple veut rivaliser frontalement avec les meilleurs photophones du marché.
Oui mais les couleurs voyons !
Côté design, les rumeurs évoquent quatre coloris : Light Blue, Dark Gray, Silver et surtout Dark Cherry. Ce dernier serait le coloris phare, décrit comme un mélange de bordeaux et violet profond — une teinte premium qui remplacerait les couleurs plus audacieuses comme le Cosmic Orange de la génération précédente. Apple resterait fidèle à sa stratégie : proposer une signature visuelle distinctive pour ses modèles Pro, afin de marquer la différence.
Qu'en penser ?
À ce stade, difficile de confirmer le calendrier précis de toutes ces nouveautés. Mais une chose se dégage clairement : Apple poursuit sa stratégie de montée en gamme sur la photo et le design. Avec des capteurs toujours plus grands, des technologies inspirées des appareils professionnels et une différenciation visuelle assumée, l’iPhone 18 Pro s’annonce comme une évolution majeure qui pourrait encore renforcer la domination d’Apple sur le segment premium.