Les voleurs vont détester cette nouvelle sécurité de l’iPhone

l'iphone cet obscur objet du désir

Un verrouillage automatique

verrouillage par détection de vol

Apple transforme progressivement l’iPhone en coffre-fort

Qu’en penser ?



Cette future fonction paraît particulièrement logique. Car aujourd’hui, la sécurité numérique ne dépend plus seulement du piratage à distance, mais aussi du vol physique extrêmement rapide des appareils. Et Apple semble vouloir transformer l’iPhone en appareil capable de réagir seul en temps réel lorsqu’il détecte une situation dangereuse. Une forme de réflexe de survie logiciel qui pourrait rapidement devenir indispensable dans les grandes villes.

. Les techniques deviennent de plus en plus: vols à vélo, scooters, arrachages rapides, ou attaques ciblant spécifiquement des appareils déverrouillés.Le problème, c’est qu’lorsqu’il est encore déverrouillé. Même si Apple a énormément renforcé ses protections ces dernières années avec Localiser, le verrouillage d’activation, ou encore la Protection en cas de vol de l’appareil, un individu peut toujours accéder à des informations si l’iPhone est encore ouvert au moment du vol.Apple développerait donc une. Le système fonctionnerait de manière assez proche dudéjà présent sur Android. La future fonction s’appuierait également sur les mêmes mécanismes que laConcrètement,: les mouvements brusques, l’accéléromètre, les déplacements soudains, ou encore la perte rapide de proximité avec l’utilisateur. Dès qu’un comportement suspect est détecté, l’iPhone se verrouillerait automatiquement.Le système prendrait notamment en compte. Si le vol semble confirmé dans un endroit inhabituel, l’iPhone pourrait alors se verrouiller immédiatement, bloquer certaines fonctions sensibles, empêcher des modifications du compte Apple, ou restreindre l’accès à des données critiques.. Cupertino utiliserait également la distance entre l’iPhone et une Apple Watch jumelée afin de déterminer si l’appareil vient potentiellement d’être volé. Par exemple,. Le système pourrait considérer qu’il s’agit d’un vol.Cette évolution montre surtout qu’Apple considère désormais le smartphone comme un. Aujourd’hui, un iPhone contientEt un simple vol physique peut rapidement devenir une catastrophe numérique. La firme cherche donc de plus en plus à rendre l’iPhone inutilisable immédiatement après un vol.Pour le moment, elle n’a encore rien annoncé officiellement. Impossible de savoir pour l’instant si cette protection arrivera dans une future version d’iOS 27, ou via une mise à jour intermédiaire plus rapide.