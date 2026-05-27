Les voleurs vont détester cette nouvelle sécurité de l’iPhone
Par Laurence - Publié le
D'après nos confrères américains, Apple travaillerait actuellement sur une nouvelle fonction de sécurité capable de verrouiller automatiquement un iPhone lorsqu’il détecte qu’il vient d’être arraché des mains de son propriétaire.
Cette nouveauté arrive aussi dans un contexte où les vols d’iPhone explosent dans plusieurs grandes villes du monde. Les techniques deviennent de plus en plus agressives : vols à vélo, scooters, arrachages rapides, ou attaques ciblant spécifiquement des appareils déverrouillés.
Le problème, c’est qu’un iPhone volé reste extrêmement vulnérable lorsqu’il est encore déverrouillé. Même si Apple a énormément renforcé ses protections ces dernières années avec Localiser, le verrouillage d’activation, ou encore la Protection en cas de vol de l’appareil, un individu peut toujours accéder à des informations si l’iPhone est encore ouvert au moment du vol.
Apple développerait donc une nouvelle fonction capable de détecter automatiquement un vol à l’arraché. Le système fonctionnerait de manière assez proche du
Concrètement, l’iPhone analyserait plusieurs signaux : les mouvements brusques, l’accéléromètre, les déplacements soudains, ou encore la perte rapide de proximité avec l’utilisateur. Dès qu’un comportement suspect est détecté, l’iPhone se verrouillerait automatiquement.
Le système prendrait notamment en compte les réseaux Wi-Fi connus, les lieux familiers comme le domicile ou le bureau, et le contexte général d’utilisation. Si le vol semble confirmé dans un endroit inhabituel, l’iPhone pourrait alors se verrouiller immédiatement, bloquer certaines fonctions sensibles, empêcher des modifications du compte Apple, ou restreindre l’accès à des données critiques.
L’un des éléments les plus intéressants concerne l’Apple Watch. Cupertino utiliserait également la distance entre l’iPhone et une Apple Watch jumelée afin de déterminer si l’appareil vient potentiellement d’être volé. Par exemple, si l’iPhone s’éloigne brutalement, à grande vitesse, dans un lieu inhabituel, alors que l’Apple Watch reste immobile. Le système pourrait considérer qu’il s’agit d’un vol.
Cette évolution montre surtout qu’Apple considère désormais le smartphone comme un objet ultra sensible. Aujourd’hui, un iPhone contient des données bancaires, des identités numériques, des mots de passe, des accès aux comptes professionnels, des photos privées, ou encore des informations de santé. Et un simple vol physique peut rapidement devenir une catastrophe numérique. La firme cherche donc de plus en plus à rendre l’iPhone inutilisable immédiatement après un vol.
Pour le moment, elle n’a encore rien annoncé officiellement. Mais le code montre que la fonction est activement développée en interne. Impossible de savoir pour l’instant si cette protection arrivera dans une future version d’iOS 27, ou via une mise à jour intermédiaire plus rapide.
Cette future fonction paraît particulièrement logique. Car aujourd’hui, la sécurité numérique ne dépend plus seulement du piratage à distance, mais aussi du vol physique extrêmement rapide des appareils. Et Apple semble vouloir transformer l’iPhone en appareil capable de réagir seul en temps réel lorsqu’il détecte une situation dangereuse. Une forme de réflexe de survie logiciel qui pourrait rapidement devenir indispensable dans les grandes villes.
l'iphone cet obscur objet du désir
Cette nouveauté arrive aussi dans un contexte où les vols d’iPhone explosent dans plusieurs grandes villes du monde. Les techniques deviennent de plus en plus agressives : vols à vélo, scooters, arrachages rapides, ou attaques ciblant spécifiquement des appareils déverrouillés.
Le problème, c’est qu’un iPhone volé reste extrêmement vulnérable lorsqu’il est encore déverrouillé. Même si Apple a énormément renforcé ses protections ces dernières années avec Localiser, le verrouillage d’activation, ou encore la Protection en cas de vol de l’appareil, un individu peut toujours accéder à des informations si l’iPhone est encore ouvert au moment du vol.
Un verrouillage automatique
Apple développerait donc une nouvelle fonction capable de détecter automatiquement un vol à l’arraché. Le système fonctionnerait de manière assez proche du
verrouillage par détection de voldéjà présent sur Android. La future fonction s’appuierait également sur les mêmes mécanismes que la Protection en cas de vol déjà introduite récemment dans iOS.
Concrètement, l’iPhone analyserait plusieurs signaux : les mouvements brusques, l’accéléromètre, les déplacements soudains, ou encore la perte rapide de proximité avec l’utilisateur. Dès qu’un comportement suspect est détecté, l’iPhone se verrouillerait automatiquement.
Le système prendrait notamment en compte les réseaux Wi-Fi connus, les lieux familiers comme le domicile ou le bureau, et le contexte général d’utilisation. Si le vol semble confirmé dans un endroit inhabituel, l’iPhone pourrait alors se verrouiller immédiatement, bloquer certaines fonctions sensibles, empêcher des modifications du compte Apple, ou restreindre l’accès à des données critiques.
L’un des éléments les plus intéressants concerne l’Apple Watch. Cupertino utiliserait également la distance entre l’iPhone et une Apple Watch jumelée afin de déterminer si l’appareil vient potentiellement d’être volé. Par exemple, si l’iPhone s’éloigne brutalement, à grande vitesse, dans un lieu inhabituel, alors que l’Apple Watch reste immobile. Le système pourrait considérer qu’il s’agit d’un vol.
Apple transforme progressivement l’iPhone en coffre-fort
Cette évolution montre surtout qu’Apple considère désormais le smartphone comme un objet ultra sensible. Aujourd’hui, un iPhone contient des données bancaires, des identités numériques, des mots de passe, des accès aux comptes professionnels, des photos privées, ou encore des informations de santé. Et un simple vol physique peut rapidement devenir une catastrophe numérique. La firme cherche donc de plus en plus à rendre l’iPhone inutilisable immédiatement après un vol.
Pour le moment, elle n’a encore rien annoncé officiellement. Mais le code montre que la fonction est activement développée en interne. Impossible de savoir pour l’instant si cette protection arrivera dans une future version d’iOS 27, ou via une mise à jour intermédiaire plus rapide.
Qu’en penser ?
Cette future fonction paraît particulièrement logique. Car aujourd’hui, la sécurité numérique ne dépend plus seulement du piratage à distance, mais aussi du vol physique extrêmement rapide des appareils. Et Apple semble vouloir transformer l’iPhone en appareil capable de réagir seul en temps réel lorsqu’il détecte une situation dangereuse. Une forme de réflexe de survie logiciel qui pourrait rapidement devenir indispensable dans les grandes villes.