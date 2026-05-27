Cet accessoiriste a-t-il déjà dévoilé le design de l’iPhone Fold ?
Par Laurence - Publié le
Le futur iPhone pliable continue doucement de se dévoiler avant même son annonce officielle. Cette fois, ce sont plusieurs fabricants d’accessoires qui commencent déjà à commercialiser les premières coques destinées au smartphone pliable d’Apple, offrant au passage un nouvel aperçu très crédible du design final de l’appareil.
Le fabricant iFunSmart a récemment mis en ligne plusieurs protections dédiées au futur iPhone pliable. Ce type de fuite peut sembler anecdotique, mais il s’avère souvent particulièrement révélateur dans l’industrie mobile.
Les fabricants de coques travaillent généralement plusieurs mois avant la sortie officielle des appareils à partir de maquettes industrielles, de fichiers CAD ou encore de dummy units qui circulent dans la chaîne de production asiatique. Il s'agit ici d'une pratique courante pour être capables de proposer et vendre des accessoires dès le premier jour du lancement.
Et historiquement, ces modèles se montrent très souvent extrêmement précis, parfois au millimètre près. Les images partagées ces dernières semaines par le leaker Sonny Dickson semblaient déjà confirmer l’existence de maquettes du futur appareil dans les usines partenaires.
Les nouvelles coques publiées par iFunSmart confirment plusieurs éléments évoqués par les rumeurs récentes autour du projet. On peut voir un format livre (plutôt passeport d'ailleurs), avec un châssis particulièrement fin et un module photo arrière relativement discret. Apple semble clairement chercher une approche beaucoup plus minimaliste que certains concurrents Android qui multiplient les énormes blocs photo et les designs parfois très agressifs.
Le futur iPhone pliable adopterait ainsi un double capteur photo arrière intégré dans un petit plateau photo peu épais, ce qui contribuerait à conserver une silhouette très épurée. Les protections révèlent également un système de coque articulé en plusieurs parties, une nécessité technique compte tenu du mécanisme pliable du smartphone.
L’un des détails les plus intéressants concerne justement l’appareil photo. Les coques ne présentent que deux découpes arrière, ce qui semble confirmer les rumeurs selon lesquelles le téléobjectif pourrait être abandonné sur ce modèle. La décision peut surprendre pour un produit qui devrait coûter près de 2000 dollars, mais elle s’expliquerait avant tout par les contraintes physiques extrêmement complexes liées à un smartphone pliable aussi fin.
Les visuels semblent également confirmer l’absence de Face ID. À la place, Apple intégrerait un capteur Touch ID directement dans le bouton latéral de l’appareil. Là encore, le choix paraît logique. Intégrer l’ensemble des capteurs TrueDepth nécessaires à Face ID dans un smartphone pliable extrêmement fin représenterait probablement un défi technique majeur. Apple pourrait donc revenir temporairement à Touch ID pour ce modèle spécifique, un peu comme sur certains iPad Air récents.
Les images montrent également une zone circulaire compatible avec un système magnétique de type MagSafe. Mais cela ne signifie pas forcément que le futur iPhone pliable intégrera officiellement un système MagSafe complet en interne.
Les aimants pourraient simplement être présents directement dans la coque afin de permettre la compatibilité avec les chargeurs sans fil, les supports voiture, ou les accessoires magnétiques. Apple chercherait potentiellement à économiser un maximum d’espace à l’intérieur du smartphone.
Selon les dernières fuites, le premier iPhone pliable d’Apple proposerait un écran externe de 5,5 pouces, un écran interne de 7,8 pouces, environ 9,5 mm d’épaisseur une fois fermé, et seulement 4,5 mm une fois ouvert. Des dimensions particulièrement impressionnantes pour un appareil pliable. Sous le capot, Apple miserait sur une puce A20 Pro, 12 Go de mémoire vive, et deux capteurs photo 48 mégapixels.
Apple n’est évidemment pas le premier acteur du marché pliable. Samsung, Huawei, Honor ou encore Google commercialisent déjà ce type d’appareils depuis plusieurs années. Mais comme souvent, Apple semble préférer observer le marché longtemps avant de lancer sa propre vision du produit.
L’objectif ne serait pas forcément d’être le plus innovant sur le papier, mais plutôt de proposer un appareil plus fin, mais aussi plus solide, plus simple à utiliser, et mieux intégré à iOS. Apple chercherait notamment à réduire au maximum la pliure visible de l’écran, l’un des principaux défauts des smartphones pliables actuels.
Le premier iPhone pliable devrait être présenté à l’automne 2026 aux côtés des futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Et vu le nombre de fuites qui commencent déjà à apparaître autour des accessoires et des maquettes industrielles, le design général du produit semble désormais largement finalisé.
L’apparition aussi précoce des premières coques montre surtout qu’Apple est probablement entrée dans une phase beaucoup plus avancée du développement industriel. Et même si le marché du smartphone pliable reste encore relativement limité aujourd’hui, l’arrivée d’Apple pourrait profondément modifier le secteur.
Les fabricants d’accessoires grillent souvent Apple
Le fabricant iFunSmart a récemment mis en ligne plusieurs protections dédiées au futur iPhone pliable. Ce type de fuite peut sembler anecdotique, mais il s’avère souvent particulièrement révélateur dans l’industrie mobile.
Les fabricants de coques travaillent généralement plusieurs mois avant la sortie officielle des appareils à partir de maquettes industrielles, de fichiers CAD ou encore de dummy units qui circulent dans la chaîne de production asiatique. Il s'agit ici d'une pratique courante pour être capables de proposer et vendre des accessoires dès le premier jour du lancement.
Et historiquement, ces modèles se montrent très souvent extrêmement précis, parfois au millimètre près. Les images partagées ces dernières semaines par le leaker Sonny Dickson semblaient déjà confirmer l’existence de maquettes du futur appareil dans les usines partenaires.
Un design beaucoup plus sobre que les pliables Android
Les nouvelles coques publiées par iFunSmart confirment plusieurs éléments évoqués par les rumeurs récentes autour du projet. On peut voir un format livre (plutôt passeport d'ailleurs), avec un châssis particulièrement fin et un module photo arrière relativement discret. Apple semble clairement chercher une approche beaucoup plus minimaliste que certains concurrents Android qui multiplient les énormes blocs photo et les designs parfois très agressifs.
Le futur iPhone pliable adopterait ainsi un double capteur photo arrière intégré dans un petit plateau photo peu épais, ce qui contribuerait à conserver une silhouette très épurée. Les protections révèlent également un système de coque articulé en plusieurs parties, une nécessité technique compte tenu du mécanisme pliable du smartphone.
L’un des détails les plus intéressants concerne justement l’appareil photo. Les coques ne présentent que deux découpes arrière, ce qui semble confirmer les rumeurs selon lesquelles le téléobjectif pourrait être abandonné sur ce modèle. La décision peut surprendre pour un produit qui devrait coûter près de 2000 dollars, mais elle s’expliquerait avant tout par les contraintes physiques extrêmement complexes liées à un smartphone pliable aussi fin.
Touch ID et Magsafe
Les visuels semblent également confirmer l’absence de Face ID. À la place, Apple intégrerait un capteur Touch ID directement dans le bouton latéral de l’appareil. Là encore, le choix paraît logique. Intégrer l’ensemble des capteurs TrueDepth nécessaires à Face ID dans un smartphone pliable extrêmement fin représenterait probablement un défi technique majeur. Apple pourrait donc revenir temporairement à Touch ID pour ce modèle spécifique, un peu comme sur certains iPad Air récents.
Les images montrent également une zone circulaire compatible avec un système magnétique de type MagSafe. Mais cela ne signifie pas forcément que le futur iPhone pliable intégrera officiellement un système MagSafe complet en interne.
Les aimants pourraient simplement être présents directement dans la coque afin de permettre la compatibilité avec les chargeurs sans fil, les supports voiture, ou les accessoires magnétiques. Apple chercherait potentiellement à économiser un maximum d’espace à l’intérieur du smartphone.
Quid du reste des rumeurs ?
Selon les dernières fuites, le premier iPhone pliable d’Apple proposerait un écran externe de 5,5 pouces, un écran interne de 7,8 pouces, environ 9,5 mm d’épaisseur une fois fermé, et seulement 4,5 mm une fois ouvert. Des dimensions particulièrement impressionnantes pour un appareil pliable. Sous le capot, Apple miserait sur une puce A20 Pro, 12 Go de mémoire vive, et deux capteurs photo 48 mégapixels.
Apple n’est évidemment pas le premier acteur du marché pliable. Samsung, Huawei, Honor ou encore Google commercialisent déjà ce type d’appareils depuis plusieurs années. Mais comme souvent, Apple semble préférer observer le marché longtemps avant de lancer sa propre vision du produit.
L’objectif ne serait pas forcément d’être le plus innovant sur le papier, mais plutôt de proposer un appareil plus fin, mais aussi plus solide, plus simple à utiliser, et mieux intégré à iOS. Apple chercherait notamment à réduire au maximum la pliure visible de l’écran, l’un des principaux défauts des smartphones pliables actuels.
Le premier iPhone pliable devrait être présenté à l’automne 2026 aux côtés des futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Et vu le nombre de fuites qui commencent déjà à apparaître autour des accessoires et des maquettes industrielles, le design général du produit semble désormais largement finalisé.
Qu’en penser ?
L’apparition aussi précoce des premières coques montre surtout qu’Apple est probablement entrée dans une phase beaucoup plus avancée du développement industriel. Et même si le marché du smartphone pliable reste encore relativement limité aujourd’hui, l’arrivée d’Apple pourrait profondément modifier le secteur.