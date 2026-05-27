Cet accessoiriste a-t-il déjà dévoilé le design de l’iPhone Fold ?

Les fabricants d’accessoires grillent souvent Apple

Un design beaucoup plus sobre que les pliables Android

Touch ID et Magsafe

Quid du reste des rumeurs ?

Qu’en penser ?



L’apparition aussi précoce des premières coques montre surtout qu’Apple est probablement entrée dans une phase beaucoup plus avancée du développement industriel. Et même si le marché du smartphone pliable reste encore relativement limité aujourd’hui, l’arrivée d’Apple pourrait profondément modifier le secteur.

Le fabricanta récemment mis en ligne. Ce type de fuite peut sembler anecdotique, mais il s’avère souvent particulièrement révélateur dans l’industrie mobile.Les fabricants de coques travaillent généralement plusieurs mois avant la sortie officielle des appareils à partir dequi circulent dans la chaîne de production asiatique. Il s'agit ici d'une pratique courante pour être capables de proposer et vendre des accessoires dès le premier jour du lancement.Et historiquement,. Les images partagées ces dernières semaines par le leakersemblaient déjà confirmer l’existence de maquettes du futur appareil dans les usines partenaires.Les nouvelles coques publiées par iFunSmart confirment plusieurs éléments évoqués par les rumeurs récentes autour du projet. On peut voir(plutôt passeport d'ailleurs), avec un. Apple semble clairement chercher une approche beaucoup plus minimaliste que certains concurrents Android qui multiplient les énormes blocs photo et les designs parfois très agressifs.Le futur iPhone pliable adopterait ainsi un, ce qui contribuerait à conserver une silhouette très épurée. Les protections révèlent également un système de coque articulé en plusieurs parties, une nécessité technique compte tenu du mécanisme pliable du smartphone.L’un des détails les plus intéressants concerne justement l’appareil photo. Les coques ne présentent que deux découpes arrière, ce qui semble confirmer les rumeurs selon lesquelles. La décision peut surprendre pour un produit qui devrait coûter, mais elle s’expliquerait avant tout par les contraintes physiques extrêmement complexes liées à unLes visuels semblent également confirmer l’. À la place, Apple intégrerait un capteur Touch ID directement dans le bouton latéral de l’appareil. Là encore, le choix paraît logique. Intégrer l’ensemble des capteurs TrueDepth nécessaires à Face ID dans un smartphone pliable extrêmement fin représenterait probablement un défi technique majeur.pour ce modèle spécifique, un peu comme sur certains iPad Air récents.Les images montrent également une zone circulaire compatible avec unMais cela ne signifie pas forcément que le futur iPhone pliable intégrera officiellement un système MagSafe complet en interne.Les aimants pourraient simplement être présents directement dans la coque afin de permettre la compatibilité avec les chargeurs sans fil, les supports voiture, ou les accessoires magnétiques. Apple chercherait potentiellement à économiser un maximum d’espace à l’intérieur du smartphone.Selon les dernières fuites, le premier iPhone pliable d’Apple proposerait un écran externe de 5,5 pouces, un écran interne de 7,8 pouces, environ 9,5 mm d’épaisseur une fois fermé, et seulement 4,5 mm une fois ouvert.. Sous le capot, Apple miserait sur une puce A20 Pro, 12 Go de mémoire vive, et deux capteurs photo 48 mégapixels.Apple n’est évidemment pas le premier acteur du marché pliable. Samsung, Huawei, Honor ou encore Google commercialisent déjà ce type d’appareils depuis plusieurs années. Mais comme souvent, Apple semble préférer observer le marché longtemps avant de lancer sa propre vision du produit.L’objectif ne serait pas forcément d’être le plus innovant sur le papier, mais plutôt de proposer. Apple chercherait notamment à réduire au maximum la pliure visible de l’écran, l’un des principaux défauts des smartphones pliables actuels.Le premier iPhone pliable devraitEt vu le nombre de fuites qui commencent déjà à apparaître autour des accessoires et des maquettes industrielles, le design général du produit semble désormais largement finalisé.