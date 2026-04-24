iPhone 18 Pro et Fold : des mockups d'un fabricant chinois en disent beaucoup

On en dit quoi ?



Ces mockups confirment surtout la continuité de design chez Apple. Si vous attendiez une refonte visuelle majeure pour l'iPhone 18 Pro, vous risquez d'être déçu. Reste à voir ce qu'Apple réserve côté specs internes et photo. Mais bon, clairement, c'est surtout l'iPhone Fold qu'il sera interessant de confirmer ou non, avec ce design assez nouveau pour nous, habitués à Apple.