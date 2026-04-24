iPhone 18 Pro et Fold : des mockups d'un fabricant chinois en disent beaucoup
Par Vincent Lautier - Publié le
Des schémas techniques issus d'un fabricant asiatique de coques nous ont été envoyées par un gentil lecteur, et ils donnent un premier aperçu concret de ce à quoi pourraient ressembler les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. La source, un acteur important du marché des accessoires qui fournit plusieurs grandes marques, a aussi partagé des plans détaillés du fameux iPhone Fold.
Sur les mockups, la comparaison entre l'iPhone 17 Pro (en jaune) et l'iPhone 18 Pro (en bleu) saute aux yeux. Le design reste globalement fidèle à la génération précédente, avec ce bloc photo arrière qui occupe une grande partie de la tranche supérieure du dos. Les dimensions sont très proches, ce qui confirme ce que plusieurs leakers avaient déjà suggéré : Apple ne compte pas chambouler le châssis cette année.
Même logique côté iPhone 18 Pro Max. Les proportions collent à celles de l'iPhone 17 Pro Max, avec un module photo toujours aussi imposant, et même un peu plus. Les fabricants de coques chinois, qui doivent figer leurs moules des mois avant le lancement, font souvent partie des premiers à faire fuiter ces infos. C'est une pratique courante dans l'industrie, même si les fuites restent à prendre avec pincettes.
C'est peut-être le détail le plus intéressant. Les mockups mentionnent quatre références Pantone précises pour l'iPhone 18 Pro : 2121 (un bleu clair), 6076 (une teinte bordeaux ou aubergine), 426C (un noir profond) et 427C (un gris clair). Du classique, mais ce bleu clair pourrait surprendre si Apple l'officialise. Pas de couleurs flashy donc, Apple reste dans son registre habituel, avec juste cette touche bordeaux qui sort un peu du lot.
Le fabricant a aussi partagé les dimensions de l'iPhone Fold. Les plans montrent un appareil au format tablette une fois déplié, avec un module photo logé dans un coin. Rien de révolutionnaire sur le papier, mais le fait qu'un fabricant chinois prépare déjà des accessoires dédiés laisse penser que le produit avance bien côté industrialisation.
Ces mockups confirment surtout la continuité de design chez Apple. Si vous attendiez une refonte visuelle majeure pour l'iPhone 18 Pro, vous risquez d'être déçu. Reste à voir ce qu'Apple réserve côté specs internes et photo. Mais bon, clairement, c'est surtout l'iPhone Fold qu'il sera interessant de confirmer ou non, avec ce design assez nouveau pour nous, habitués à Apple.
Des dimensions quasi identiques à l'iPhone 17 Pro
Sur les mockups, la comparaison entre l'iPhone 17 Pro (en jaune) et l'iPhone 18 Pro (en bleu) saute aux yeux. Le design reste globalement fidèle à la génération précédente, avec ce bloc photo arrière qui occupe une grande partie de la tranche supérieure du dos. Les dimensions sont très proches, ce qui confirme ce que plusieurs leakers avaient déjà suggéré : Apple ne compte pas chambouler le châssis cette année.
Même logique côté iPhone 18 Pro Max. Les proportions collent à celles de l'iPhone 17 Pro Max, avec un module photo toujours aussi imposant, et même un peu plus. Les fabricants de coques chinois, qui doivent figer leurs moules des mois avant le lancement, font souvent partie des premiers à faire fuiter ces infos. C'est une pratique courante dans l'industrie, même si les fuites restent à prendre avec pincettes.
Quatre nouvelles couleurs au Pantone
C'est peut-être le détail le plus intéressant. Les mockups mentionnent quatre références Pantone précises pour l'iPhone 18 Pro : 2121 (un bleu clair), 6076 (une teinte bordeaux ou aubergine), 426C (un noir profond) et 427C (un gris clair). Du classique, mais ce bleu clair pourrait surprendre si Apple l'officialise. Pas de couleurs flashy donc, Apple reste dans son registre habituel, avec juste cette touche bordeaux qui sort un peu du lot.
Et l'iPhone Fold dans tout ça
Le fabricant a aussi partagé les dimensions de l'iPhone Fold. Les plans montrent un appareil au format tablette une fois déplié, avec un module photo logé dans un coin. Rien de révolutionnaire sur le papier, mais le fait qu'un fabricant chinois prépare déjà des accessoires dédiés laisse penser que le produit avance bien côté industrialisation.
On en dit quoi ?
Ces mockups confirment surtout la continuité de design chez Apple. Si vous attendiez une refonte visuelle majeure pour l'iPhone 18 Pro, vous risquez d'être déçu. Reste à voir ce qu'Apple réserve côté specs internes et photo. Mais bon, clairement, c'est surtout l'iPhone Fold qu'il sera interessant de confirmer ou non, avec ce design assez nouveau pour nous, habitués à Apple.