Halide Mark III veut transformer l’iPhone en véritable appareil photo pro

Qu’en penser ?



L’arrivée de Halide Mark III montre aussi à quel point l’iPhone devient aujourd’hui une plateforme photo extrêmement sérieuse. Les capteurs des derniers iPhone commencent désormais à rivaliser avec certains appareils hybrides dans des usages précis. Et de plus en plus d’applications cherchent maintenant à exploiter pleinement les fichiers ProRAW, les capteurs haute définition, ou les capacités HDR avancées des iPhone.