Halide Mark III veut transformer l’iPhone en véritable appareil photo pro
Par Laurence - Publié le
L’application photo culte des utilisateurs avancés d’iPhone passe à une nouvelle génération. Halide Mark III vient d’être officiellement lancée avec une énorme mise à jour centrée sur trois axes majeurs : améliorer le rendu photo, proposer un véritable labo d’édition RAW et repenser totalement l’expérience de prise de vue.
Depuis plusieurs années, Halide s’est imposée comme l’une des applications photo les plus renommées et appréciées sur iPhone auprès des passionnés et photographes avancés. L’app cherche depuis le départ à proposer une alternative plus photographique face au traitement plus agressif d’Apple.
Car malgré les excellents capteurs des derniers iPhone, de nombreux utilisateurs reprochent encore à l’application native de présenter un traitement HDR parfois excessif, des couleurs trop artificielles, ou une sur-accentuation très visible. Avec Halide Mark III, les développeurs veulent désormais reprendre encore davantage le contrôle du rendu final des photos.
La grande nouveauté de cette version 3.0 s’appelle
Cinq looks sont disponibles au lancement :
• Valencia, pensé pour les paysages et les scènes urbaines avec des contrastes très marqués,
• Rembrandt, orienté portrait avec un énorme travail sur les tons de peau et la lumière,
• Nova, conçu pour offrir des couleurs très riches et des hautes lumières plus douces
• Zephyr, beaucoup plus neutre et discret,
• Chrome Noir, un rendu noir et blanc maison.
Le nouveau module Photo Lab est présenté comme un véritable outil d’édition RAW. Les utilisateurs pourront désormais : modifier l’exposition, tester différents rendus, ajuster les couleurs, recadrer leurs images, ou encore gérer le HDR directement dans l’application. Mais surtout, Halide commence désormais à sortir du simple univers iPhone.
Le Photo Lab peut également éditer des fichiers RAW provenant d’appareils : Canon, Sony, Nikon, Leica, Fujifilm, ou Hasselblad. C’est probablement l’évolution la plus importante de l’histoire de l’application.
Halide Mark III introduit également une interface entièrement revue. L’application met désormais énormément l’accent sur la composition photo. Les utilisateurs peuvent choisir plusieurs ratios inspirés du monde de la photographie : format 35 mm, carré moyen format, panoramique, ou format dynamique pour Instagram.
On trouve également plusieurs grilles avancées de composition : règle des tiers, nombre d’or, quadrillage uniforme, ou rectangle de rabattement. L’objectif est clairement de transformer l’iPhone en outil photographique plus créatif et moins automatique.
L’application s’adresse surtout aux photographes, créateurs, vidéastes, ou utilisateurs avancés qui veulent reprendre le contrôle sur le rendu de leurs images. Et dans un contexte où Apple automatise de plus en plus la photo via l’IA et le traitement logiciel, Halide prend presque le chemin inverse : remettre l’utilisateur au centre de la création.
Halide Mark II - Pro Camera est disponible sur l’ App Store à 69,99 euros en achat définitif, ou via un abonnement à 9,99 euros par mois ou 22,99 euros par an. Les utilisateurs de Halide Mark II bénéficient de la mise à jour gratuitement.
L’arrivée de Halide Mark III montre aussi à quel point l’iPhone devient aujourd’hui une plateforme photo extrêmement sérieuse. Les capteurs des derniers iPhone commencent désormais à rivaliser avec certains appareils hybrides dans des usages précis. Et de plus en plus d’applications cherchent maintenant à exploiter pleinement les fichiers ProRAW, les capteurs haute définition, ou les capacités HDR avancées des iPhone.
Halide veut aller bien plus loin que l’appareil photo d’Apple
Depuis plusieurs années, Halide s’est imposée comme l’une des applications photo les plus renommées et appréciées sur iPhone auprès des passionnés et photographes avancés. L’app cherche depuis le départ à proposer une alternative plus photographique face au traitement plus agressif d’Apple.
Car malgré les excellents capteurs des derniers iPhone, de nombreux utilisateurs reprochent encore à l’application native de présenter un traitement HDR parfois excessif, des couleurs trop artificielles, ou une sur-accentuation très visible. Avec Halide Mark III, les développeurs veulent désormais reprendre encore davantage le contrôle du rendu final des photos.
Les “Halide Looks”
La grande nouveauté de cette version 3.0 s’appelle
Halide Looks. Il s'agit de proposer plusieurs traitements photo inspirés de procédés argentiques et de rendus cinématographiques plus naturels. Contrairement à de simples filtres Instagram, Halide insiste sur le fait que ces rendus utilisent des processus
physiquement réalistesintégrés directement au moteur de simulation photo.
Cinq looks sont disponibles au lancement :
• Valencia, pensé pour les paysages et les scènes urbaines avec des contrastes très marqués,
• Rembrandt, orienté portrait avec un énorme travail sur les tons de peau et la lumière,
• Nova, conçu pour offrir des couleurs très riches et des hautes lumières plus douces
• Zephyr, beaucoup plus neutre et discret,
• Chrome Noir, un rendu noir et blanc maison.
Halide lance aussi son propre “labo photo”
Le nouveau module Photo Lab est présenté comme un véritable outil d’édition RAW. Les utilisateurs pourront désormais : modifier l’exposition, tester différents rendus, ajuster les couleurs, recadrer leurs images, ou encore gérer le HDR directement dans l’application. Mais surtout, Halide commence désormais à sortir du simple univers iPhone.
Le Photo Lab peut également éditer des fichiers RAW provenant d’appareils : Canon, Sony, Nikon, Leica, Fujifilm, ou Hasselblad. C’est probablement l’évolution la plus importante de l’histoire de l’application.
Une nouvelle interface pensée pour la composition
Halide Mark III introduit également une interface entièrement revue. L’application met désormais énormément l’accent sur la composition photo. Les utilisateurs peuvent choisir plusieurs ratios inspirés du monde de la photographie : format 35 mm, carré moyen format, panoramique, ou format dynamique pour Instagram.
On trouve également plusieurs grilles avancées de composition : règle des tiers, nombre d’or, quadrillage uniforme, ou rectangle de rabattement. L’objectif est clairement de transformer l’iPhone en outil photographique plus créatif et moins automatique.
Apple pousse l’iPhone vers la photo professionnelle
L’application s’adresse surtout aux photographes, créateurs, vidéastes, ou utilisateurs avancés qui veulent reprendre le contrôle sur le rendu de leurs images. Et dans un contexte où Apple automatise de plus en plus la photo via l’IA et le traitement logiciel, Halide prend presque le chemin inverse : remettre l’utilisateur au centre de la création.
Halide Mark II - Pro Camera est disponible sur l’ App Store à 69,99 euros en achat définitif, ou via un abonnement à 9,99 euros par mois ou 22,99 euros par an. Les utilisateurs de Halide Mark II bénéficient de la mise à jour gratuitement.
Qu’en penser ?
L’arrivée de Halide Mark III montre aussi à quel point l’iPhone devient aujourd’hui une plateforme photo extrêmement sérieuse. Les capteurs des derniers iPhone commencent désormais à rivaliser avec certains appareils hybrides dans des usages précis. Et de plus en plus d’applications cherchent maintenant à exploiter pleinement les fichiers ProRAW, les capteurs haute définition, ou les capacités HDR avancées des iPhone.