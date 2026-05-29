Minerais de conflit : Apple assure que ses iPhone ne financent aucun groupe armé
Par Laurence - Publié le
Chaque année, Apple doit rendre des comptes aux autorités américaines sur l’origine de certains minerais utilisés dans ses produits. Le groupe vient justement de publier son nouveau rapport destiné à la SEC, le gendarme boursier américain, et assure n’avoir trouvé aucun élément permettant de conclure que sa chaîne d’approvisionnement finance des groupes armés en Afrique centrale.
Depuis plusieurs années, l’origine des minerais utilisés dans les produits électroniques fait l’objet d’une attention particulière. Les fabricants de smartphones, d’ordinateurs ou de composants électroniques utilisent notamment de l’étain, du tantale, du tungstène, et de l’or, des matériaux souvent regroupés sous l’acronyme
Une partie de ces ressources provient historiquement de régions instables, notamment en République démocratique du Congo (RDC), où l’exploitation minière a parfois été associée à des conflits armés, du travail forcé, ou encore du travail des enfants. Apple a d’ailleurs déjà été visée par plusieurs plaintes ces dernières années concernant l’origine de certains minerais utilisés dans sa chaîne d’approvisionnement.
Dans son nouveau rapport couvrant l’année 2025, Cupertino affirme avoir mené de nombreuses vérifications auprès de ses fournisseurs, fonderies et raffineries. Selon elle, aucune preuve ne permet de conclure que les acteurs identifiés dans sa chaîne d’approvisionnement ont directement ou indirectement financé des groupes armés opérant en RDC ou dans les pays voisins.
La firme indique s’appuyer sur des audits indépendants, des programmes de traçabilité, des contrôles tiers, ainsi que des déclarations de ses fournisseurs. Elle précise également que 100 % des fonderies et raffineries identifiées dans sa chaîne d’approvisionnement doivent participer chaque année à des audits indépendants.
Les contrôles portent sur l’ensemble des gammes de produits : iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro, HomePod, Beats, ainsi que les accessoires Apple. Les fournisseurs utilisant des minerais 3TG doivent remplir un document standardisé permettant d’identifier l’origine des matériaux utilisés dans la fabrication des produits. Apple affirme également que les partenaires ne respectant pas ses exigences peuvent être exclus de sa chaîne d’approvisionnement.
Mais en pratique, la traçabilité reste complexe car la firme californienne n’achète pas directement les minerais extraits des mines. L’entreprise dépend donc des informations fournies par les fournisseurs, les raffineries, les fonderies et les organismes d’audit.
En conséquence, Apple explique ne pas être toujours en mesure d’identifier avec certitude l’origine exacte de chaque minerai présent dans chaque composant. Elle admet ainsi que certains matériaux utilisés dans ses produits peuvent provenir de la RDC ou de pays voisins, mais affirme n’avoir trouvé aucun élément montrant que les acteurs identifiés dans sa chaîne d’approvisionnement financent des groupes armés.
Ce nouveau rapport ne met évidemment pas fin aux débats autour de l’origine des minerais utilisés dans l’industrie électronique. Mais Apple cherche une nouvelle fois à démontrer que ses procédures de contrôle se renforcent et que sa chaîne d’approvisionnement respecte les standards imposés par les autorités américaines.
Mais la traçabilité complète des matières premières demeure un défi majeur pour toute l’industrie technologique, tant les chaînes d’approvisionnement mondiales sont complexes et fragmentées.
Apple continue d’être sous surveillance
Depuis plusieurs années, l’origine des minerais utilisés dans les produits électroniques fait l’objet d’une attention particulière. Les fabricants de smartphones, d’ordinateurs ou de composants électroniques utilisent notamment de l’étain, du tantale, du tungstène, et de l’or, des matériaux souvent regroupés sous l’acronyme
3TG.
Une partie de ces ressources provient historiquement de régions instables, notamment en République démocratique du Congo (RDC), où l’exploitation minière a parfois été associée à des conflits armés, du travail forcé, ou encore du travail des enfants. Apple a d’ailleurs déjà été visée par plusieurs plaintes ces dernières années concernant l’origine de certains minerais utilisés dans sa chaîne d’approvisionnement.
Aucun lien identifié avec des groupes armés
Dans son nouveau rapport couvrant l’année 2025, Cupertino affirme avoir mené de nombreuses vérifications auprès de ses fournisseurs, fonderies et raffineries. Selon elle, aucune preuve ne permet de conclure que les acteurs identifiés dans sa chaîne d’approvisionnement ont directement ou indirectement financé des groupes armés opérant en RDC ou dans les pays voisins.
La firme indique s’appuyer sur des audits indépendants, des programmes de traçabilité, des contrôles tiers, ainsi que des déclarations de ses fournisseurs. Elle précise également que 100 % des fonderies et raffineries identifiées dans sa chaîne d’approvisionnement doivent participer chaque année à des audits indépendants.
Des exigences qui concernent tous les produits Apple
Les contrôles portent sur l’ensemble des gammes de produits : iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro, HomePod, Beats, ainsi que les accessoires Apple. Les fournisseurs utilisant des minerais 3TG doivent remplir un document standardisé permettant d’identifier l’origine des matériaux utilisés dans la fabrication des produits. Apple affirme également que les partenaires ne respectant pas ses exigences peuvent être exclus de sa chaîne d’approvisionnement.
Mais en pratique, la traçabilité reste complexe car la firme californienne n’achète pas directement les minerais extraits des mines. L’entreprise dépend donc des informations fournies par les fournisseurs, les raffineries, les fonderies et les organismes d’audit.
En conséquence, Apple explique ne pas être toujours en mesure d’identifier avec certitude l’origine exacte de chaque minerai présent dans chaque composant. Elle admet ainsi que certains matériaux utilisés dans ses produits peuvent provenir de la RDC ou de pays voisins, mais affirme n’avoir trouvé aucun élément montrant que les acteurs identifiés dans sa chaîne d’approvisionnement financent des groupes armés.
Qu’en penser ?
Ce nouveau rapport ne met évidemment pas fin aux débats autour de l’origine des minerais utilisés dans l’industrie électronique. Mais Apple cherche une nouvelle fois à démontrer que ses procédures de contrôle se renforcent et que sa chaîne d’approvisionnement respecte les standards imposés par les autorités américaines.
Mais la traçabilité complète des matières premières demeure un défi majeur pour toute l’industrie technologique, tant les chaînes d’approvisionnement mondiales sont complexes et fragmentées.