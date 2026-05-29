Minerais de conflit : Apple assure que ses iPhone ne financent aucun groupe armé

Apple continue d’être sous surveillance

3TG

Aucun lien identifié avec des groupes armés

Des exigences qui concernent tous les produits Apple

Qu’en penser ?



Ce nouveau rapport ne met évidemment pas fin aux débats autour de l’origine des minerais utilisés dans l’industrie électronique. Mais Apple cherche une nouvelle fois à démontrer que ses procédures de contrôle se renforcent et que sa chaîne d’approvisionnement respecte les standards imposés par les autorités américaines.

Mais la traçabilité complète des matières premières demeure un défi majeur pour toute l’industrie technologique, tant les chaînes d’approvisionnement mondiales sont complexes et fragmentées.

Depuis plusieurs années, l’origine des minerais utilisés dans les produits électroniques fait l’objet d’une. Les fabricants de smartphones, d’ordinateurs ou de composants électroniques utilisent notamment dedes matériaux souvent regroupés sous l’acronymeUne partie de ces ressources provient historiquement de régions instables, notamment en République démocratique du(RDC), où l’exploitation minière a parfois été associée à des conflits armés, du travail forcé, ou encore du travail des enfants. Apple a d’ailleurs déjà étéces dernières années concernant l’origine de certains minerais utilisés dans sa chaîne d’approvisionnement.Dans son nouveau rapport couvrant l’année 2025, Cupertino affirme avoir mené de nombreuses vérifications auprès de ses fournisseurs, fonderies et raffineries. Selon elle,La firme indique s’appuyer sur des audits indépendants, des programmes de traçabilité, des contrôles tiers, ainsi que des déclarations de ses fournisseurs. Elle précise également que 100 % des fonderies et raffineries identifiées dans sa chaîne d’approvisionnement doivent participer chaque année à des audits indépendants.Les contrôles portent sur: iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro, HomePod, Beats, ainsi que les accessoires Apple. Les fournisseurs utilisant des minerais 3TG doivent remplirpermettant d’identifier l’origine des matériaux utilisés dans la fabrication des produits. Apple affirme également que les partenaires ne respectant pas ses exigences peuvent être exclus de sa chaîne d’approvisionnement.Mais en pratique,car la firme californienne n’achète pas directement les minerais extraits des mines. L’entreprise dépend donc des informations fournies par les fournisseurs, les raffineries, les fonderies et les organismes d’audit.En conséquence, Apple explique ne pas être toujours en mesure d’identifier avec certitude l’origine exacte de chaque minerai présent dans chaque composant. Elle admet ainsi que certains matériaux utilisés dans ses produits peuvent provenir de la RDC ou de pays voisins, mais affirme