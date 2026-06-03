Galaxy S27 Ultra : Samsung casserait enfin le mur des 5 000 mAh

On en dit quoi ?



Samsung sort enfin le silicium-carbone et fait sauter un plafond qu'il s'était lui-même imposé pendant sept ans, pendant que Xiaomi ou Honor poussent déjà des batteries de 6 000 voire 7 000 mAh sur ce même principe. Autrement dit, le grand saut attendu ressemble surtout à un rattrapage. Le passage de 45 à 65 W en charge, par contre, fait vraiment plaisir, parce que celui-là, on l'attendait depuis longtemps. Reste que tout ça tient sur des fuites, pour un téléphone qui n'arriverait pas avant le premier trimestre 2027.