Galaxy S27 Ultra : Samsung casserait enfin le mur des 5 000 mAh
Par Vincent Lautier - Publié le
Les premières fuites sur le Galaxy S27 Ultra convergent vers une nouveauté que les fans réclament depuis des années : une batterie plus importante, en l’occurence de 5 500 mAh en silicium-carbone. Le détail paraît mince, mais Samsung campait sur 5 000 mAh depuis le Galaxy S20 Ultra de 2020. Sept générations sans bouger, et là ça changerait enfin.
C'est le gros morceau des dernières fuites sur l’appareil, et il vient surtout d'Ice Universe et de Digital Chat Station, deux habitués du sujet. Le S27 Ultra passerait donc à 5 500 mAh, soit environ 10 % de plus que les 5 000 mAh qu'on traîne depuis le S20 Ultra. La technologie silicium-carbone permet ce gain sans gonfler la cellule, donc sans épaissir le téléphone. Et il n'y a pas que la capacité qui bouge. La charge filaire grimperait à 65 W, alors que Samsung est resté coincé à 45 W pendant des années. Ajoutez 25 W en sans-fil Qi2 avec aimants, et on tient enfin une vraie mise à jour côté énergie.
Pour le reste, on est sur du très haut de gamme classique. Le processeur serait le Snapdragon 8 Elite Gen 6, gravé en 2 nm, épaulé par de la mémoire LPDDR6 d'un genre nouveau. Comptez jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage sur les versions hautes. L'écran ne devrait pas révolutionner grand-chose : une dalle Dynamic AMOLED de 6,9 pouces, définition QHD+, taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz, et un pic de luminosité poussé autour des 3 000 nits pour rester lisible en plein soleil. Du solide, mais sans grosse surprise par rapport au S26 Ultra.
Là, c'est plus visible. Samsung adopterait une barre photo horizontale, en remplacement de la disposition verticale habituelle, en partie pour loger les aimants Qi2. Le capteur principal resterait un 200 mégapixels, mais avec une nouvelle génération d'ISOCELL et la technologie LOFIC, censée nettement élargir la plage dynamique. La caméra avant grimperait à 24 mégapixels, contre 12 jusqu'à présent. Sur le téléobjectif, les fuites se contredisent encore : certaines parlent d'un périscope 50 mégapixels, d'autres d'un module inchangé. À ce stade, prudence donc, on est encore très loin de la sortie.
Samsung sort enfin le silicium-carbone et fait sauter un plafond qu'il s'était lui-même imposé pendant sept ans, pendant que Xiaomi ou Honor poussent déjà des batteries de 6 000 voire 7 000 mAh sur ce même principe. Autrement dit, le grand saut attendu ressemble surtout à un rattrapage. Le passage de 45 à 65 W en charge, par contre, fait vraiment plaisir, parce que celui-là, on l'attendait depuis longtemps. Reste que tout ça tient sur des fuites, pour un téléphone qui n'arriverait pas avant le premier trimestre 2027.
Une batterie figée depuis 2020
C'est le gros morceau des dernières fuites sur l’appareil, et il vient surtout d'Ice Universe et de Digital Chat Station, deux habitués du sujet. Le S27 Ultra passerait donc à 5 500 mAh, soit environ 10 % de plus que les 5 000 mAh qu'on traîne depuis le S20 Ultra. La technologie silicium-carbone permet ce gain sans gonfler la cellule, donc sans épaissir le téléphone. Et il n'y a pas que la capacité qui bouge. La charge filaire grimperait à 65 W, alors que Samsung est resté coincé à 45 W pendant des années. Ajoutez 25 W en sans-fil Qi2 avec aimants, et on tient enfin une vraie mise à jour côté énergie.
Du neuf sous le capot
Pour le reste, on est sur du très haut de gamme classique. Le processeur serait le Snapdragon 8 Elite Gen 6, gravé en 2 nm, épaulé par de la mémoire LPDDR6 d'un genre nouveau. Comptez jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage sur les versions hautes. L'écran ne devrait pas révolutionner grand-chose : une dalle Dynamic AMOLED de 6,9 pouces, définition QHD+, taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz, et un pic de luminosité poussé autour des 3 000 nits pour rester lisible en plein soleil. Du solide, mais sans grosse surprise par rapport au S26 Ultra.
Le module photo change de tête
Là, c'est plus visible. Samsung adopterait une barre photo horizontale, en remplacement de la disposition verticale habituelle, en partie pour loger les aimants Qi2. Le capteur principal resterait un 200 mégapixels, mais avec une nouvelle génération d'ISOCELL et la technologie LOFIC, censée nettement élargir la plage dynamique. La caméra avant grimperait à 24 mégapixels, contre 12 jusqu'à présent. Sur le téléobjectif, les fuites se contredisent encore : certaines parlent d'un périscope 50 mégapixels, d'autres d'un module inchangé. À ce stade, prudence donc, on est encore très loin de la sortie.
On en dit quoi ?
Samsung sort enfin le silicium-carbone et fait sauter un plafond qu'il s'était lui-même imposé pendant sept ans, pendant que Xiaomi ou Honor poussent déjà des batteries de 6 000 voire 7 000 mAh sur ce même principe. Autrement dit, le grand saut attendu ressemble surtout à un rattrapage. Le passage de 45 à 65 W en charge, par contre, fait vraiment plaisir, parce que celui-là, on l'attendait depuis longtemps. Reste que tout ça tient sur des fuites, pour un téléphone qui n'arriverait pas avant le premier trimestre 2027.