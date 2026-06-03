iPhone Fold : Apple pourrait enfin utiliser du Métal Liquide (après 15 ans de brevets)

Qu'en penser ?



Peu d'entreprises seraient capables de conserver une technologie dans leurs laboratoires pendant plus de quinze ans avant de lui trouver une véritable application commerciale. Si le métal liquide fait effectivement ses débuts dans l'iPhone Fold, il pourrait devenir l'un des éléments clés permettant à Apple de se différencier sur un marché du pliable déjà très concurrentiel. Après des années de brevets, de recherches et de spéculations, ce matériau presque légendaire pourrait enfin sortir de l'ombre.