L’App Store a généré 1 400 milliards de dollars en 2025 : et combien de commissions ?

Une croissance spectaculaire depuis 2019

L’IA tire fortement la croissance

Une définition très large de l’écosystème App Store

Un message adressé aux régulateurs

Qu’en penser ?



Comme souvent avec ce type d’étude commandée ou relayée par Apple, les chiffres doivent être relativisés et replacés dans leur contexte. Les 1 400 milliards de dollars annoncés ne correspondent pas aux revenus encaissés, mais à l’ensemble de l’activité économique générée autour de l’App Store. Le chiffre reste néanmoins impressionnant et témoigne du poids colossal de l’écosystème iOS dans l’économie numérique mondiale.



À l’heure où Bruxelles et plusieurs autorités de concurrence cherchent à réduire l’influence des grandes plateformes, Apple rappelle surtout une chose : derrière les débats sur les commissions se cache une machine économique qui continue de faire vivre plusieurs millions de développeurs à travers le monde.

Réalisée par le cabinet Analysis Group, cette étude estime que l’App Store a permis de générer, qu’il s’agisse de ventes de biens physiques, de services, de publicité ou encore d’achats numériques.Selon les données présentées par Apple, l’écosystème App Store aurait presque triplé de taille depuis 2019. Un chiffrequi intervient alors que Cupertino multiplie les arguments pourApple insiste toutefois sur un point particulièrement sensible :Un chiffre que la firme met régulièrement en avant pour répondre aux accusations de position dominante et aux critiques portant sur la fameuse commission de 15 à 30 % appliquée aux achats numériques.L’autre enseignement marquant de cette étude concerne l. Les applications intégrant des fonctionnalités d’IA destinées au grand public ont enregistré une croissance particulièrement rapide en 2025.Selon le rapport, leurs revenus auraient progressé près de quatre fois plus vite que ceux des autres catégories d’applications. Une tendance qui confirme l’explosion actuelle de l’IA générative dans l’écosystème mobile, à quelques jours seulement de la présentation d’iOS 27 et de la nouvelle génération d’Apple Intelligence.Comme lors des précédentes études,. Le calcul ne se limite pas aux achats réalisés directement dans les applications.Il inclut également lesainsi qu’une partie desréalisés via des boutiques alternatives ou directement depuis les sites des développeurs dans certaines régions du monde.Apple justifie ceen expliquant que ces applications continuent malgré tout de s’appuyer sur ses technologies, ses API, ses outils de développement ou son infrastructure.La publication de cette étude intervient dans un. Entre le Digital Markets Act européen, les procédures antitrust aux États-Unis et les critiques répétées de certains grands éditeurs, Apple doit régulièrement défendre le rôle économique de l’App Store.En mettant en avant la croissance des revenus des développeurs et le faible pourcentage d’activités soumises à commission, la firme cherche clairement à démontrer queUn message qui arrive à point nommé à quelques jours de la WWDC, où Apple tentera également de convaincre les développeurs de continuer à investir dans ses plateformes.