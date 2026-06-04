L’App Store a généré 1 400 milliards de dollars en 2025 : et combien de commissions ?
Par Laurence - Publié le
À quelques jours de la WWDC 2026 et alors que l’App Store reste au cœur de nombreuses controverses réglementaires à travers le monde, Apple se fend d'une petite étude maison dans des publie une nouvelle étude destinée à rappeler l’importance économique de son écosystème. Cela fait d'ailleurs plusieurs années qu'elle se livre à ce genre d'exercice chiffré, notamment quand la firme est sous le feu des critiques réglementaires ou juridiques.
Réalisée par le cabinet Analysis Group, cette étude estime que l’App Store a permis de générer près de 1 400 milliards de dollars de facturation et de ventes en 2025, qu’il s’agisse de ventes de biens physiques, de services, de publicité ou encore d’achats numériques.
Selon les données présentées par Apple, l’écosystème App Store aurait presque triplé de taille depuis 2019. Un chiffre colossal qui intervient alors que Cupertino multiplie les arguments pour défendre son modèle économique face aux critiques de Bruxelles, de Washington et de nombreux développeurs.
Apple insiste toutefois sur un point particulièrement sensible : plus de 90 % de cette activité économique n’aurait donné lieu à aucune commission versée à Apple. Un chiffre que la firme met régulièrement en avant pour répondre aux accusations de position dominante et aux critiques portant sur la fameuse commission de 15 à 30 % appliquée aux achats numériques.
L’autre enseignement marquant de cette étude concerne l’intelligence artificielle. Les applications intégrant des fonctionnalités d’IA destinées au grand public ont enregistré une croissance particulièrement rapide en 2025.
Selon le rapport, leurs revenus auraient progressé près de quatre fois plus vite que ceux des autres catégories d’applications. Une tendance qui confirme l’explosion actuelle de l’IA générative dans l’écosystème mobile, à quelques jours seulement de la présentation d’iOS 27 et de la nouvelle génération d’Apple Intelligence.
Comme lors des précédentes études, Apple adopte une définition particulièrement large de ce qu’elle appelle l’écosystème App Store. Le calcul ne se limite pas aux achats réalisés directement dans les applications.
Il inclut également les ventes de biens physiques, les services réservés via une application, les dépenses publicitaires ainsi qu’une partie des téléchargements réalisés via des boutiques alternatives ou directement depuis les sites des développeurs dans certaines régions du monde.
Apple justifie ce choix en expliquant que ces applications continuent malgré tout de s’appuyer sur ses technologies, ses API, ses outils de développement ou son infrastructure.
La publication de cette étude intervient dans un contexte particulier. Entre le Digital Markets Act européen, les procédures antitrust aux États-Unis et les critiques répétées de certains grands éditeurs, Apple doit régulièrement défendre le rôle économique de l’App Store.
En mettant en avant la croissance des revenus des développeurs et le faible pourcentage d’activités soumises à commission, la firme cherche clairement à démontrer que son modèle profite avant tout à l’ensemble de l’écosystème.
Un message qui arrive à point nommé à quelques jours de la WWDC, où Apple tentera également de convaincre les développeurs de continuer à investir dans ses plateformes.
Comme souvent avec ce type d’étude commandée ou relayée par Apple, les chiffres doivent être relativisés et replacés dans leur contexte. Les 1 400 milliards de dollars annoncés ne correspondent pas aux revenus encaissés, mais à l’ensemble de l’activité économique générée autour de l’App Store. Le chiffre reste néanmoins impressionnant et témoigne du poids colossal de l’écosystème iOS dans l’économie numérique mondiale.
À l’heure où Bruxelles et plusieurs autorités de concurrence cherchent à réduire l’influence des grandes plateformes, Apple rappelle surtout une chose : derrière les débats sur les commissions se cache une machine économique qui continue de faire vivre plusieurs millions de développeurs à travers le monde.
Une croissance spectaculaire depuis 2019
Réalisée par le cabinet Analysis Group, cette étude estime que l’App Store a permis de générer près de 1 400 milliards de dollars de facturation et de ventes en 2025, qu’il s’agisse de ventes de biens physiques, de services, de publicité ou encore d’achats numériques.
Selon les données présentées par Apple, l’écosystème App Store aurait presque triplé de taille depuis 2019. Un chiffre colossal qui intervient alors que Cupertino multiplie les arguments pour défendre son modèle économique face aux critiques de Bruxelles, de Washington et de nombreux développeurs.
Apple insiste toutefois sur un point particulièrement sensible : plus de 90 % de cette activité économique n’aurait donné lieu à aucune commission versée à Apple. Un chiffre que la firme met régulièrement en avant pour répondre aux accusations de position dominante et aux critiques portant sur la fameuse commission de 15 à 30 % appliquée aux achats numériques.
L’IA tire fortement la croissance
L’autre enseignement marquant de cette étude concerne l’intelligence artificielle. Les applications intégrant des fonctionnalités d’IA destinées au grand public ont enregistré une croissance particulièrement rapide en 2025.
Selon le rapport, leurs revenus auraient progressé près de quatre fois plus vite que ceux des autres catégories d’applications. Une tendance qui confirme l’explosion actuelle de l’IA générative dans l’écosystème mobile, à quelques jours seulement de la présentation d’iOS 27 et de la nouvelle génération d’Apple Intelligence.
Une définition très large de l’écosystème App Store
Comme lors des précédentes études, Apple adopte une définition particulièrement large de ce qu’elle appelle l’écosystème App Store. Le calcul ne se limite pas aux achats réalisés directement dans les applications.
Il inclut également les ventes de biens physiques, les services réservés via une application, les dépenses publicitaires ainsi qu’une partie des téléchargements réalisés via des boutiques alternatives ou directement depuis les sites des développeurs dans certaines régions du monde.
Apple justifie ce choix en expliquant que ces applications continuent malgré tout de s’appuyer sur ses technologies, ses API, ses outils de développement ou son infrastructure.
Un message adressé aux régulateurs
La publication de cette étude intervient dans un contexte particulier. Entre le Digital Markets Act européen, les procédures antitrust aux États-Unis et les critiques répétées de certains grands éditeurs, Apple doit régulièrement défendre le rôle économique de l’App Store.
En mettant en avant la croissance des revenus des développeurs et le faible pourcentage d’activités soumises à commission, la firme cherche clairement à démontrer que son modèle profite avant tout à l’ensemble de l’écosystème.
Un message qui arrive à point nommé à quelques jours de la WWDC, où Apple tentera également de convaincre les développeurs de continuer à investir dans ses plateformes.
Qu’en penser ?
Comme souvent avec ce type d’étude commandée ou relayée par Apple, les chiffres doivent être relativisés et replacés dans leur contexte. Les 1 400 milliards de dollars annoncés ne correspondent pas aux revenus encaissés, mais à l’ensemble de l’activité économique générée autour de l’App Store. Le chiffre reste néanmoins impressionnant et témoigne du poids colossal de l’écosystème iOS dans l’économie numérique mondiale.
À l’heure où Bruxelles et plusieurs autorités de concurrence cherchent à réduire l’influence des grandes plateformes, Apple rappelle surtout une chose : derrière les débats sur les commissions se cache une machine économique qui continue de faire vivre plusieurs millions de développeurs à travers le monde.