Marshall Stockwell III : 40 heures d'autonomie, du son à 360° et des pièces remplaçables
Par Vincent Lautier - Publié le
Marshall remet une pièce dans la machine. Voici la Stockwell III, troisième du nom pour son enceinte portable verticale. Plus de 40 heures d'autonomie, le double du modèle de 2019. Un son à 360°, une étanchéité IP55, et surtout des pièces que l'on peut remplacer. Le prix ? 229 €, à partir du 18 août sur Marshall.com.
Commençons par l'autonomie. Plus de 40 heures sans fil. C'est deux fois la Stockwell II de 2019. Autant dire que vous oublierez le câble pendant plusieurs jours. Pour le son, Marshall sort sa techno True Stereophonic, qui diffuse à 360°. Posez l'enceinte n'importe où. Sur une étagère, par terre, au milieu de la table. Il n'y a plus de bon coin à chercher pour bien entendre. Et le mode Dynamic Loudness veille au grain. Il rééquilibre les basses, les médiums et les aigus selon le volume. Du détail, donc, même quand vous écoutez en sourdine.
Le style, lui, ne change pas de cap. Silhouette toute en hauteur. Bandoulière en simili cuir, façon sangle de guitare. Grilles métalliques siglées Marshall. Et le panneau en laiton, revu, avec un bouton M pour les préréglages et une molette pour zapper les titres. L'IP55 la protège de la poussière et des éclaboussures. Le port USB-C, lui, peut recharger votre téléphone en mode batterie de secours. Mais le vrai bon point est ailleurs. Marshall promet des pièces remplaçables. La batterie, les grilles, la housse, la bandoulière. De quoi éviter la poubelle dès la première panne.
Rendez-vous le 18 août. La Stockwell III sera vendue 229 € sur Marshall.com, en Noir et Laiton ou en Crème. Un prix dans la moyenne du segment, là où rôdent JBL, Bose ou Sonos. Marshall joue sa partition habituelle, le look rétro et le son maison. Sauf qu'il ajoute cette fois un argument de durabilité plutôt bienvenu.
La copie est solide. Les 40 heures font plaisir, le format se trimballe sans peine, et l'IP55 permet de l'emmener au jardin sans trembler. Mais c'est l'aspect réparable qui mérite le coup de chapeau. Une enceinte dont on change la batterie soi-même ? C'est encore beaucoup trop rare. Et franchement, c'est ce qu'on voudrait voir partout. Reste le son. Le 360° d'un seul boîtier, c'est commode, mais ça ne remplace pas une vraie stéréo. Et 229 €, ce n'est pas donné. Alors, prêt à garder la même enceinte dix ans ?
Plus de 40 heures et du son tout autour
Commençons par l'autonomie. Plus de 40 heures sans fil. C'est deux fois la Stockwell II de 2019. Autant dire que vous oublierez le câble pendant plusieurs jours. Pour le son, Marshall sort sa techno True Stereophonic, qui diffuse à 360°. Posez l'enceinte n'importe où. Sur une étagère, par terre, au milieu de la table. Il n'y a plus de bon coin à chercher pour bien entendre. Et le mode Dynamic Loudness veille au grain. Il rééquilibre les basses, les médiums et les aigus selon le volume. Du détail, donc, même quand vous écoutez en sourdine.
Look guitare et pièces que l'on peut changer
Le style, lui, ne change pas de cap. Silhouette toute en hauteur. Bandoulière en simili cuir, façon sangle de guitare. Grilles métalliques siglées Marshall. Et le panneau en laiton, revu, avec un bouton M pour les préréglages et une molette pour zapper les titres. L'IP55 la protège de la poussière et des éclaboussures. Le port USB-C, lui, peut recharger votre téléphone en mode batterie de secours. Mais le vrai bon point est ailleurs. Marshall promet des pièces remplaçables. La batterie, les grilles, la housse, la bandoulière. De quoi éviter la poubelle dès la première panne.
Prix et disponibilité
Rendez-vous le 18 août. La Stockwell III sera vendue 229 € sur Marshall.com, en Noir et Laiton ou en Crème. Un prix dans la moyenne du segment, là où rôdent JBL, Bose ou Sonos. Marshall joue sa partition habituelle, le look rétro et le son maison. Sauf qu'il ajoute cette fois un argument de durabilité plutôt bienvenu.
On en dit quoi ?
La copie est solide. Les 40 heures font plaisir, le format se trimballe sans peine, et l'IP55 permet de l'emmener au jardin sans trembler. Mais c'est l'aspect réparable qui mérite le coup de chapeau. Une enceinte dont on change la batterie soi-même ? C'est encore beaucoup trop rare. Et franchement, c'est ce qu'on voudrait voir partout. Reste le son. Le 360° d'un seul boîtier, c'est commode, mais ça ne remplace pas une vraie stéréo. Et 229 €, ce n'est pas donné. Alors, prêt à garder la même enceinte dix ans ?