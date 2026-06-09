Marshall Stockwell III : 40 heures d'autonomie, du son à 360° et des pièces remplaçables

On en dit quoi ?



La copie est solide. Les 40 heures font plaisir, le format se trimballe sans peine, et l'IP55 permet de l'emmener au jardin sans trembler. Mais c'est l'aspect réparable qui mérite le coup de chapeau. Une enceinte dont on change la batterie soi-même ? C'est encore beaucoup trop rare. Et franchement, c'est ce qu'on voudrait voir partout. Reste le son. Le 360° d'un seul boîtier, c'est commode, mais ça ne remplace pas une vraie stéréo. Et 229 €, ce n'est pas donné. Alors, prêt à garder la même enceinte dix ans ?