L'IA la plus avancée d'iOS 27 réclame 12 Go de RAM : même l'iPhone 17 est sur la touche
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a dévoilé lundi, à la WWDC, iOS 27 et une nouvelle génération d'Apple Intelligence. Sauf que voilà : les fonctions les plus poussées exigent désormais 12 Go de mémoire vive, une première depuis 2024. Dans la gamme actuelle, seuls l'iPhone 17 Pro, le 17 Pro Max et l'iPhone Air passent le cap. L'iPhone 17 classique, lancé il y a neuf mois avec ses 8 Go, reste à quai.
La première beta d'iOS 27 circule depuis cette semaine, et il fallait lire les petites lignes du communiqué d'Apple pour repérer le changement. Les voix expressives et la nouvelle dictée, deux fonctions qui s'appuient sur un modèle d'IA tournant entièrement sur l'appareil, demandent au moins 12 Go de mémoire. Trois téléphones cochent la case : l'iPhone 17 Pro à 1329 euros, le 17 Pro Max à 1479 euros et l'iPhone Air à 1229 euros. Tous les autres devront s'en passer.
Depuis le lancement d'Apple Intelligence, le ticket d'entrée était fixé à 8 Go de mémoire et il n'avait jamais bougé. C'est donc la première fois qu'Apple relève le seuil de ses fonctions locales les plus capables. Côté iPad, il faudra un M4 minimum avec 12 Go de mémoire unifiée, et sur Mac un M3 dans la même configuration. Le Vision Pro suit, mais en version M5 uniquement. Quant à l'iPhone 17 standard, ses 8 Go le laissent dehors, alors qu'il est arrivé en boutique le même jour que les trois élus.
Pas de panique générale pour autant. Apple Intelligence version standard reste accessible à partir de 8 Go, ce qui couvre les iPhone 15 Pro, les iPhone 16 et les iPad comme les Mac équipés d'une puce M1 au minimum. Et iOS 27 lui-même s'installera jusqu'à l'iPhone 11, avec des lancements d'applications jusqu'à 30 % plus rapides et un AirDrop annoncé jusqu'à 80 % plus véloce. Le nouveau Siri dopé à Google Gemini arrivera de son côté à l'automne, en beta, en anglais d'abord et sur liste d'attente.
Cette barrière des 12 Go est plutôt logique sur le plan technique, un gros modèle de langage local a besoin de place, mais elle est quand même difficile à avaler pour qui vient de payer plein pot un téléphone présenté comme paré pour l'intelligence artificielle. Apple a matraqué le slogan
Trois iPhone seulement
La première beta d'iOS 27 circule depuis cette semaine, et il fallait lire les petites lignes du communiqué d'Apple pour repérer le changement. Les voix expressives et la nouvelle dictée, deux fonctions qui s'appuient sur un modèle d'IA tournant entièrement sur l'appareil, demandent au moins 12 Go de mémoire. Trois téléphones cochent la case : l'iPhone 17 Pro à 1329 euros, le 17 Pro Max à 1479 euros et l'iPhone Air à 1229 euros. Tous les autres devront s'en passer.
Une première depuis 2024
Depuis le lancement d'Apple Intelligence, le ticket d'entrée était fixé à 8 Go de mémoire et il n'avait jamais bougé. C'est donc la première fois qu'Apple relève le seuil de ses fonctions locales les plus capables. Côté iPad, il faudra un M4 minimum avec 12 Go de mémoire unifiée, et sur Mac un M3 dans la même configuration. Le Vision Pro suit, mais en version M5 uniquement. Quant à l'iPhone 17 standard, ses 8 Go le laissent dehors, alors qu'il est arrivé en boutique le même jour que les trois élus.
Et le reste de la gamme ?
Pas de panique générale pour autant. Apple Intelligence version standard reste accessible à partir de 8 Go, ce qui couvre les iPhone 15 Pro, les iPhone 16 et les iPad comme les Mac équipés d'une puce M1 au minimum. Et iOS 27 lui-même s'installera jusqu'à l'iPhone 11, avec des lancements d'applications jusqu'à 30 % plus rapides et un AirDrop annoncé jusqu'à 80 % plus véloce. Le nouveau Siri dopé à Google Gemini arrivera de son côté à l'automne, en beta, en anglais d'abord et sur liste d'attente.
On en dit quoi ?
Cette barrière des 12 Go est plutôt logique sur le plan technique, un gros modèle de langage local a besoin de place, mais elle est quand même difficile à avaler pour qui vient de payer plein pot un téléphone présenté comme paré pour l'intelligence artificielle. Apple a matraqué le slogan
conçu pour Apple Intelligencesur des iPhone 16 à 8 Go, et neuf mois plus tard la mémoire vive devient le vrai critère d'achat, celui qui ne figure sur aucune fiche produit officielle. À quand la quantité de RAM affichée en gros sur la boîte ? Noyez qu'on vous parle de tout ça, mais encore faudrait-il qu'Apple Intelligence daigne arriver en Europe dans sa version la plus complète, ce qui est loin d'être gagné.