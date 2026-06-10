L'IA la plus avancée d'iOS 27 réclame 12 Go de RAM : même l'iPhone 17 est sur la touche

On en dit quoi ?



Cette barrière des 12 Go est plutôt logique sur le plan technique, un gros modèle de langage local a besoin de place, mais elle est quand même difficile à avaler pour qui vient de payer plein pot un téléphone présenté comme paré pour l'intelligence artificielle. Apple a matraqué le slogan conçu pour Apple Intelligence sur des iPhone 16 à 8 Go, et neuf mois plus tard la mémoire vive devient le vrai critère d'achat, celui qui ne figure sur aucune fiche produit officielle. À quand la quantité de RAM affichée en gros sur la boîte ? Noyez qu'on vous parle de tout ça, mais encore faudrait-il qu'Apple Intelligence daigne arriver en Europe dans sa version la plus complète, ce qui est loin d'être gagné.