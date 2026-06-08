WWDC 2026 : tout ce qu’Apple prépare pour Siri avec iOS 27
Par Laurence - Publié le
La WWDC 2026 débute dans quelques heures et, pour la première fois depuis longtemps, l’intelligence artificielle devrait voler la vedette aux traditionnelles nouveautés logicielles. Après deux années de retards et de vaines promesses autour d’Apple Intelligence, Apple s’apprête enfin à dévoiler sa vision complète de Siri nouvelle génération. Et à en croire les nombreuses fuites de ces dernières semaines, l’assistant pourrait être méconnaissable.
La plus grande évolution concerne la transformation de Siri en assistant conversationnel complet. Apple préparerait une application dédiée ressemblant fortement à ChatGPT, Gemini ou Claude. Les utilisateurs pourraient dialoguer avec Siri par écrit ou à la voix, joindre des documents, des PDF ou des images, puis poursuivre des conversations sur plusieurs échanges.
L’assistant serait capable de résumer des documents, rechercher des informations sur le web, générer du contenu, rédiger des emails ou encore analyser des fichiers. Contrairement aux chatbots concurrents, Siri disposerait toutefois d’un avantage majeur : son accès profond à l’écosystème Apple.
L’une des fonctionnalités les plus attendues concerne le contexte personnel. Siri pourrait accéder aux emails, messages, photos, notes, fichiers, calendriers ou encore contacts pour répondre à des demandes complexes. L’objectif serait de faire de lui un véritable assistant personnel capable d’exploiter les informations déjà présentes sur les appareils de l’utilisateur. Siri pourrait comprendre ce qui est affiché à l’écran.
Autre nouveauté majeure : la conscience de l’écran. L’assistant serait capable d’analyser ce qui apparaît à l’écran pour exécuter des actions contextuelles. Si un contact vous envoie une adresse dans Messages, il suffirait par exemple de demander à Siri de l’ajouter à sa fiche. Siri pourrait partager immédiatement une photo consultée avec un proche. Cette fonctionnalité rapproche fortement Apple de ce que Google propose déjà avec Gemini sur Android.
Apple compte également franchir une nouvelle étape dans l’automatisation des tâches. Siri pourra agir à travers plusieurs applications successivement : déplacer des fichiers entre différentes apps, modifier une photo puis l’envoyer, calculer un itinéraire et partager automatiquement l’heure d’arrivée ou rédiger puis envoyer un email. Les développeurs tiers pourront également exposer certaines fonctions de leurs applications afin que Siri puisse les utiliser directement.
Apple préparerait aussi une refonte complète de l’interface de Siri, plus sombre à l'image de l'invitation à la keynote d'ouverture. Un simple glissement depuis le centre de l’écran ferait apparaître une nouvelle fonction baptisée
La Dynamic Island deviendrait le principal point d’entrée de l’assistant. Une animation lumineuse signalerait le traitement des requêtes avant d’afficher les réponses dans une carte transparente intégrant texte, images, liens web ou informations contextuelles. Les conversations complètes seraient ensuite accessibles dans une application Siri dédiée.
L’information la plus spectaculaire (si elle était confirmée officiellement) concernerait l’infrastructure technique. Selon plusieurs sources concordantes, Apple aurait signé un accord pluriannuel avec Google afin d’utiliser Gemini comme fondation de certaines fonctions d’Apple Intelligence.
Plutôt que de s’appuyer exclusivement sur ses propres modèles, Apple miserait sur la technologie de Google pour accélérer le développement de Siri. Gemini pourrait ainsi servir de moteur sous-jacent à certaines capacités de raisonnement, de compréhension du langage ou de recherche avancée. Le coût de cet accord serait estimé à près d’un milliard de dollars par an.
Apple ne compte pas se limiter à ses propres technologies. iOS 27 introduirait un système d’extensions permettant de choisir le chatbot utilisé dans Siri. Les utilisateurs pourraient sélectionner ChatGPT, Gemini ou encore Claude directement depuis les réglages d’Apple Intelligence.
Certaines fonctions comme les outils d’écriture ou la génération d’images pourraient également être confiées à des services tiers. Une ouverture inédite pour Apple, qui marquerait un changement profond de stratégie. Mais avait-elle vraiment le choix ou la capacité d'attendre au vu de son retard conséquent et des avancées de la concurrence ?
Face aux inquiétudes liées à l’IA, Apple devrait continuer à mettre l’accent sur la protection des données. Une grande partie des traitements resterait exécutée localement grâce à Apple Intelligence et à Private Cloud Compute. Les conversations Siri seraient synchronisées via iCloud, mais les utilisateurs pourraient choisir de les supprimer automatiquement après 30 jours, un an ou de les conserver indéfiniment.
Cette WWDC 2026 pourrait bien être la plus importante depuis le lancement d’Apple Intelligence. Après avoir semblé en retrait face à OpenAI, Google ou Anthropic, Apple s’apprête enfin à dévoiler sa véritable stratégie IA. Le pari est ambitieux : transformer Siri en assistant universel tout en conservant l’avantage historique de la marque sur la confidentialité et l’intégration matérielle. La réponse ce soir en direct sur Mac4ever !
Siri devient un véritable chatbot
La plus grande évolution concerne la transformation de Siri en assistant conversationnel complet. Apple préparerait une application dédiée ressemblant fortement à ChatGPT, Gemini ou Claude. Les utilisateurs pourraient dialoguer avec Siri par écrit ou à la voix, joindre des documents, des PDF ou des images, puis poursuivre des conversations sur plusieurs échanges.
L’assistant serait capable de résumer des documents, rechercher des informations sur le web, générer du contenu, rédiger des emails ou encore analyser des fichiers. Contrairement aux chatbots concurrents, Siri disposerait toutefois d’un avantage majeur : son accès profond à l’écosystème Apple.
Une mémoire personnelle beaucoup plus avancée
L’une des fonctionnalités les plus attendues concerne le contexte personnel. Siri pourrait accéder aux emails, messages, photos, notes, fichiers, calendriers ou encore contacts pour répondre à des demandes complexes. L’objectif serait de faire de lui un véritable assistant personnel capable d’exploiter les informations déjà présentes sur les appareils de l’utilisateur. Siri pourrait comprendre ce qui est affiché à l’écran.
Autre nouveauté majeure : la conscience de l’écran. L’assistant serait capable d’analyser ce qui apparaît à l’écran pour exécuter des actions contextuelles. Si un contact vous envoie une adresse dans Messages, il suffirait par exemple de demander à Siri de l’ajouter à sa fiche. Siri pourrait partager immédiatement une photo consultée avec un proche. Cette fonctionnalité rapproche fortement Apple de ce que Google propose déjà avec Gemini sur Android.
Une intégration poussée dans les applications
Apple compte également franchir une nouvelle étape dans l’automatisation des tâches. Siri pourra agir à travers plusieurs applications successivement : déplacer des fichiers entre différentes apps, modifier une photo puis l’envoyer, calculer un itinéraire et partager automatiquement l’heure d’arrivée ou rédiger puis envoyer un email. Les développeurs tiers pourront également exposer certaines fonctions de leurs applications afin que Siri puisse les utiliser directement.
Une nouvelle interface centrée sur la Dynamic Island
Apple préparerait aussi une refonte complète de l’interface de Siri, plus sombre à l'image de l'invitation à la keynote d'ouverture. Un simple glissement depuis le centre de l’écran ferait apparaître une nouvelle fonction baptisée
Search or Ask.
La Dynamic Island deviendrait le principal point d’entrée de l’assistant. Une animation lumineuse signalerait le traitement des requêtes avant d’afficher les réponses dans une carte transparente intégrant texte, images, liens web ou informations contextuelles. Les conversations complètes seraient ensuite accessibles dans une application Siri dédiée.
Gemini au cœur du nouveau Siri ?
L’information la plus spectaculaire (si elle était confirmée officiellement) concernerait l’infrastructure technique. Selon plusieurs sources concordantes, Apple aurait signé un accord pluriannuel avec Google afin d’utiliser Gemini comme fondation de certaines fonctions d’Apple Intelligence.
Plutôt que de s’appuyer exclusivement sur ses propres modèles, Apple miserait sur la technologie de Google pour accélérer le développement de Siri. Gemini pourrait ainsi servir de moteur sous-jacent à certaines capacités de raisonnement, de compréhension du langage ou de recherche avancée. Le coût de cet accord serait estimé à près d’un milliard de dollars par an.
Claude, Gemini ou ChatGPT directement dans Siri
Apple ne compte pas se limiter à ses propres technologies. iOS 27 introduirait un système d’extensions permettant de choisir le chatbot utilisé dans Siri. Les utilisateurs pourraient sélectionner ChatGPT, Gemini ou encore Claude directement depuis les réglages d’Apple Intelligence.
Certaines fonctions comme les outils d’écriture ou la génération d’images pourraient également être confiées à des services tiers. Une ouverture inédite pour Apple, qui marquerait un changement profond de stratégie. Mais avait-elle vraiment le choix ou la capacité d'attendre au vu de son retard conséquent et des avancées de la concurrence ?
et la confidentialité dans tout ça ?
Face aux inquiétudes liées à l’IA, Apple devrait continuer à mettre l’accent sur la protection des données. Une grande partie des traitements resterait exécutée localement grâce à Apple Intelligence et à Private Cloud Compute. Les conversations Siri seraient synchronisées via iCloud, mais les utilisateurs pourraient choisir de les supprimer automatiquement après 30 jours, un an ou de les conserver indéfiniment.
Qu’en penser ?
Cette WWDC 2026 pourrait bien être la plus importante depuis le lancement d’Apple Intelligence. Après avoir semblé en retrait face à OpenAI, Google ou Anthropic, Apple s’apprête enfin à dévoiler sa véritable stratégie IA. Le pari est ambitieux : transformer Siri en assistant universel tout en conservant l’avantage historique de la marque sur la confidentialité et l’intégration matérielle. La réponse ce soir en direct sur Mac4ever !