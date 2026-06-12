iOS 27 : toutes les nouveautés de l'app Santé !
Par Laurence - Publié le
Si Apple avait initialement envisagé une véritable révolution de la santé connectée autour de l’intelligence artificielle, celle-ci ne sera finalement pas au rendez-vous dans iOS 27. Le projet d’un coach santé dopé à l’IA, évoqué depuis plusieurs mois, aurait été abandonné en interne avant même les premières bêtas du système.
Pour autant, l’application Santé n’est pas laissée de côté cette année. Apple apporte plusieurs améliorations intéressantes, notamment autour du suivi hormonal féminin, de l’analyse nutritionnelle via Visual Intelligence et de la précision des données sportives.
La première nouveauté saute aux yeux dès l’ouverture de l’application sur l'iPhone ou l'iPad. Apple a entièrement revu la section
La navigation a également été simplifiée avec une barre unique en bas de l’écran qui regroupe les fonctions de recherche et d’exploration. Une évolution discrète, mais qui modernise une application dont l’interface commençait à accuser son âge.
C’est probablement l’évolution la plus importante de cette version. Apple enrichit le suivi des cycles avec un suivi de la périménopause et de la ménopause, via l'analyse de certains symptômes.
L’application Santé pourra désormais analyser l’historique des cycles enregistrés (apparemment elle serait capable de le faire sur une décade !) afin d’identifier des variations pouvant correspondre aux premiers signes de la transition hormonale. Des notifications pourront alors alerter l’utilisatrice lorsque certains changements semblent compatibles avec une entrée en périménopause.
On attend beaucoup de cette fonction. En effet, les prévisions en matière de cycle d'Apple étaient assez larges au lancement, même si cette dernière s'est nettement améliorée avec les dernières mises à jours systèmes.
Globalement, le système s’adresse principalement aux femmes de plus de 40 ans et s’appuie sur plusieurs années de données enregistrées pour détecter les écarts significatifs. Cupertino ajoute également un suivi plus détaillé des symptômes ainsi que de nouvelles ressources pédagogiques destinées à mieux comprendre cette période souvent mal documentée.
Dans la même logique, Fitness+ accueille de nouveaux programmes d’entraînement spécifiquement conçus pour accompagner les femmes pendant la périménopause et la ménopause.
Apple a également continué d’étendre les capacités de Visual Intelligence. Avec iOS 27, il devient possible de photographier un aliment directement depuis l’application Appareil photo afin d’obtenir une analyse nutritionnelle instantanée. C'est la fameuse étiquette nutritionnelle que les rumeurs ont évoquée à juste titre ces derniers mois. L’outil ne fournit pas un comptage précis des calories comme certaines applications spécialisées, mais il est capable d’évaluer la qualité nutritionnelle générale d’un produit.
Il peut notamment indiquer si un aliment est fortement transformé, riche en protéines, particulièrement sucré ou encore attribuer une note nutritionnelle allant de
Apple annonce également plusieurs optimisations sous le capot. Les données synchronisées entre les différents appareils apparaissent désormais plus rapidement dans l’application Santé grâce à des améliorations de performances.
Les sportifs profiteront aussi d’une meilleure précision des parcours enregistrés dans l’application Forme après leurs entraînements. Même les séances sur tapis de course gagnent en fiabilité avec une estimation des distances parcourues plus proche de la réalité.
Une petite incohérence disparaît enfin dans iOS 27. Le nombre de pas enregistré sera désormais synchronisé automatiquement entre les applications Santé et Forme, évitant les écarts parfois observés entre les deux interfaces. Une amélioration discrète mais bienvenue pour les utilisateurs qui consultent régulièrement leurs statistiques d’activité.
GymKit débarque sur l’iPhone et n’est plus réservé à l’Apple Watch. Avec iOS 27, un iPhone pourra désormais se connecter directement à certains équipements de sport compatibles comme les tapis de course, vélos d’intérieur ou autres machines de cardio.
Les données pourront être échangées automatiquement entre les appareils : calories brûlées, distance parcourue, vitesse, inclinaison ou encore allure. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ne possèdent pas de montre Apple mais souhaitent tout de même récupérer leurs données d’entraînement.
Apple profite également d’iOS 27 pour renforcer plusieurs fonctions liées à la sécurité des enfants. La firme intègre de nouveaux outils destinés aux parents, accompagnés de recommandations élaborées à partir de travaux de recherche et d’avis d’experts en santé. L’objectif est d’aider les familles à mieux gérer les comptes des plus jeunes et à encadrer les contenus auxquels ils sont exposés.
Après les nombreuses rumeurs autour d’un coach médical intelligent capable d’analyser les données de santé et de proposer un accompagnement personnalisé, les nouveautés de Santé dans iOS 27 peuvent sembler relativement modestes. Apple privilégie finalement une série d’améliorations ciblées plutôt qu’une révolution. Le suivi de la périménopause apparaît comme l’ajout le plus ambitieux, tandis que l’arrivée de GymKit sur iPhone et l’analyse nutritionnelle par Visual Intelligence apportent quelques fonctionnalités inédites. Il ne reste plus qu'à attendre ce ce fameux projet d’assistant santé basé sur l’IA reviendra dans une future version d’iOS.
Pour autant, l’application Santé n’est pas laissée de côté cette année. Apple apporte plusieurs améliorations intéressantes, notamment autour du suivi hormonal féminin, de l’analyse nutritionnelle via Visual Intelligence et de la précision des données sportives.
UNE APP PLUS MODERNE
La première nouveauté saute aux yeux dès l’ouverture de l’application sur l'iPhone ou l'iPad. Apple a entièrement revu la section
Parcourir, qui abandonne sa traditionnelle présentation sous forme de liste au profit d’une interface à cartes beaucoup plus visuelle. Les différentes catégories sont désormais plus faciles à identifier grâce à une organisation plus colorée et plus aérée.
La navigation a également été simplifiée avec une barre unique en bas de l’écran qui regroupe les fonctions de recherche et d’exploration. Une évolution discrète, mais qui modernise une application dont l’interface commençait à accuser son âge.
SANTÉ FEMININE
C’est probablement l’évolution la plus importante de cette version. Apple enrichit le suivi des cycles avec un suivi de la périménopause et de la ménopause, via l'analyse de certains symptômes.
L’application Santé pourra désormais analyser l’historique des cycles enregistrés (apparemment elle serait capable de le faire sur une décade !) afin d’identifier des variations pouvant correspondre aux premiers signes de la transition hormonale. Des notifications pourront alors alerter l’utilisatrice lorsque certains changements semblent compatibles avec une entrée en périménopause.
On attend beaucoup de cette fonction. En effet, les prévisions en matière de cycle d'Apple étaient assez larges au lancement, même si cette dernière s'est nettement améliorée avec les dernières mises à jours systèmes.
Globalement, le système s’adresse principalement aux femmes de plus de 40 ans et s’appuie sur plusieurs années de données enregistrées pour détecter les écarts significatifs. Cupertino ajoute également un suivi plus détaillé des symptômes ainsi que de nouvelles ressources pédagogiques destinées à mieux comprendre cette période souvent mal documentée.
Dans la même logique, Fitness+ accueille de nouveaux programmes d’entraînement spécifiquement conçus pour accompagner les femmes pendant la périménopause et la ménopause.
VISUAL INTELLIGENCE S'INVITE DANS VOTRE ASSIETTE
Apple a également continué d’étendre les capacités de Visual Intelligence. Avec iOS 27, il devient possible de photographier un aliment directement depuis l’application Appareil photo afin d’obtenir une analyse nutritionnelle instantanée. C'est la fameuse étiquette nutritionnelle que les rumeurs ont évoquée à juste titre ces derniers mois. L’outil ne fournit pas un comptage précis des calories comme certaines applications spécialisées, mais il est capable d’évaluer la qualité nutritionnelle générale d’un produit.
Il peut notamment indiquer si un aliment est fortement transformé, riche en protéines, particulièrement sucré ou encore attribuer une note nutritionnelle allant de
très faibleà
très élevée. Cette fonction reste toutefois indépendante de l’application Santé : les données ne sont pas enregistrées automatiquement dans le suivi alimentaire. Comme les autres fonctions de Visual Intelligence, cette nouveauté nécessite au minimum un iPhone 15 Pro.
DES DONNÉES PLUS PRECISES ET RAPIDES
Apple annonce également plusieurs optimisations sous le capot. Les données synchronisées entre les différents appareils apparaissent désormais plus rapidement dans l’application Santé grâce à des améliorations de performances.
Les sportifs profiteront aussi d’une meilleure précision des parcours enregistrés dans l’application Forme après leurs entraînements. Même les séances sur tapis de course gagnent en fiabilité avec une estimation des distances parcourues plus proche de la réalité.
ET LE RESTE ?
Une petite incohérence disparaît enfin dans iOS 27. Le nombre de pas enregistré sera désormais synchronisé automatiquement entre les applications Santé et Forme, évitant les écarts parfois observés entre les deux interfaces. Une amélioration discrète mais bienvenue pour les utilisateurs qui consultent régulièrement leurs statistiques d’activité.
GymKit débarque sur l’iPhone et n’est plus réservé à l’Apple Watch. Avec iOS 27, un iPhone pourra désormais se connecter directement à certains équipements de sport compatibles comme les tapis de course, vélos d’intérieur ou autres machines de cardio.
Les données pourront être échangées automatiquement entre les appareils : calories brûlées, distance parcourue, vitesse, inclinaison ou encore allure. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ne possèdent pas de montre Apple mais souhaitent tout de même récupérer leurs données d’entraînement.
Apple profite également d’iOS 27 pour renforcer plusieurs fonctions liées à la sécurité des enfants. La firme intègre de nouveaux outils destinés aux parents, accompagnés de recommandations élaborées à partir de travaux de recherche et d’avis d’experts en santé. L’objectif est d’aider les familles à mieux gérer les comptes des plus jeunes et à encadrer les contenus auxquels ils sont exposés.
QU'EN PENSER ?
Après les nombreuses rumeurs autour d’un coach médical intelligent capable d’analyser les données de santé et de proposer un accompagnement personnalisé, les nouveautés de Santé dans iOS 27 peuvent sembler relativement modestes. Apple privilégie finalement une série d’améliorations ciblées plutôt qu’une révolution. Le suivi de la périménopause apparaît comme l’ajout le plus ambitieux, tandis que l’arrivée de GymKit sur iPhone et l’analyse nutritionnelle par Visual Intelligence apportent quelques fonctionnalités inédites. Il ne reste plus qu'à attendre ce ce fameux projet d’assistant santé basé sur l’IA reviendra dans une future version d’iOS.