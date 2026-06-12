iOS 27 : toutes les nouveautés de l'app Santé !

UNE APP PLUS MODERNE

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SANTÉ FEMININE

VISUAL INTELLIGENCE S'INVITE DANS VOTRE ASSIETTE

très faible

très élevée

DES DONNÉES PLUS PRECISES ET RAPIDES

ET LE RESTE ?

QU'EN PENSER ?



Après les nombreuses rumeurs autour d’un coach médical intelligent capable d’analyser les données de santé et de proposer un accompagnement personnalisé, les nouveautés de Santé dans iOS 27 peuvent sembler relativement modestes. Apple privilégie finalement une série d’améliorations ciblées plutôt qu’une révolution. Le suivi de la périménopause apparaît comme l’ajout le plus ambitieux, tandis que l’arrivée de GymKit sur iPhone et l’analyse nutritionnelle par Visual Intelligence apportent quelques fonctionnalités inédites. Il ne reste plus qu'à attendre ce ce fameux projet d’assistant santé basé sur l’IA reviendra dans une future version d’iOS.

La première nouveauté saute aux yeux dès l’ouverture de l’application sur l'iPhone ou l'iPad., qui abandonne sa traditionnelle présentation sous forme de liste au profit d’une interface à cartes beaucoup plus visuelle. Les différentes catégories sont désormais plus faciles à identifier grâce à une organisation plus colorée et plus aérée.en bas de l’écran qui regroupe les fonctions de recherche et d’exploration. Une évolution discrète, mais qui modernise une application dont l’interface commençait à accuser son âge.C’est probablement l’évolution la plus importante de cette version. Apple enrichit le suivi des cycles avec unL’application Santé pourra désormais(apparemment elle serait capable de le faire sur une décade !) afin d’pouvant correspondre aux premiers signes de la transition hormonale. Des notifications pourront alors alerter l’utilisatrice lorsquesemblent compatibles avec une entrée en périménopause.On attend beaucoup de cette fonction. En effet, les prévisions en matière de cycle d'Apple étaient assez larges au lancement, même si cette dernière s'est nettement améliorée avec les dernières mises à jours systèmes.Globalement, le système s’adresse principalement aux femmes de plus de 40 ans et s’appuie sur. Cupertino ajoute également unainsi que de nouvelles ressources pédagogiques destinées à mieux comprendre cette période souvent mal documentée.Dans la même logique,spécifiquement conçus pour accompagner les femmes pendant la périménopause et la ménopause.Apple a également continué d’étendre les capacités de Visual Intelligence. Avec iOS 27, il devient possible de. C'est la fameuse étiquette nutritionnelle que les rumeurs ont évoquée à juste titre ces derniers mois. L’outil ne fournit pas un comptage précis des calories comme certaines applications spécialisées, mais il est capableIl peut notammentallant de. Cette fonction reste toutefois indépendante de l’application Santé : les données ne sont pas enregistrées automatiquement dans le suivi alimentaire. Comme les autres fonctions de Visual Intelligence,Apple annonce également plusieurs optimisations sous le capot. Les données synchronisées entre les différents appareils apparaissent désormais plus rapidement dans l’application Santé grâce à des améliorations de performances.Les sportifs profiteront aussi d’une. Même les séances sur tapis de course gagnent en fiabilité avec une estimation des distances parcourues plus proche de la réalité.Une petite incohérence disparaît enfin dans iOS 27.. Une amélioration discrète mais bienvenue pour les utilisateurs qui consultent régulièrement leurs statistiques d’activité.Avec iOS 27, un iPhone pourra désormais se connecter directement à certains équipements de sport compatibles comme les tapis de course, vélos d’intérieur ou autres machines de cardio.: calories brûlées, distance parcourue, vitesse, inclinaison ou encore allure. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ne possèdent pas de montre Apple mais souhaitent tout de même récupérer leurs données d’entraînement.. La firme intègre de nouveaux outils destinés aux parents, accompagnés de recommandations élaborées à partir de travaux de recherche et d’avis d’experts en santé. L’objectif est d’aider les familles à mieux gérer les comptes des plus jeunes et à encadrer les contenus auxquels ils sont exposés.