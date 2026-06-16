iOS 27 corrige enfin trois des bugs les plus agaçants de Messages
Par Laurence - Publié le
Si Apple a surtout mis l’accent sur Apple Intelligence lors de la présentation d’iOS 26, elle concentre une part importante de ses efforts sur la stabilité, les performances et la correction de bugs qui irritent les utilisateurs depuis plusieurs années.
Les applications natives comme Safari, Mail, Calendrier ou encore Messages devraient ainsi bénéficier d’améliorations notables. Et c’est précisément dans Messages que trois changements pourraient faire une vraie différence au quotidien.
Parmi les problèmes bien connus des utilisateurs d’iPhone, on trouve l’envoi d’une photo ou d’une vidéo qui reste bloquée pendant plusieurs minutes en fonction de la taille ou de la qualité du réseau.
Dans les versions actuelles d’iOS, lorsqu’un fichier multimédia est en cours d’envoi, un indicateur de progression apparaît en haut de la conversation. Si cet envoi rencontre un problème, tous les messages suivants restent eux aussi en attente, créant une sorte d'embouteillage et un blocage temporaire de toute communication avec cet interlocuteur.
Avec la bêta 1, iOS 27 met fin à cette limitation. Chaque élément envoyé — texte, photo ou vidéo — dispose désormais de sa propre barre de progression et est traité indépendamment. On peut envoyer des messages pendant que le gros fichier se charge. Concrètement, une photo bloquée ne retardera plus l’envoi d’un message texte ou d’une autre image. Une amélioration discrète, mais qui devrait fluidifier considérablement l’expérience utilisateur.
Jusqu’à présent, lorsque l'envoi d'un iMessage ou d'un SMS échouait, l’utilisateur devait revenir manuellement dans Messages puis toucher l’icône de renvoi affichée à côté du message concerné et recommencer l'opération. Une opération simple, mais particulièrement frustrante lorsqu’on ne se rend compte du problème que plusieurs heures après, et parfois même trop tard.
Avec iOS 27, Apple va introduire un système de renvoi automatique en arrière-plan. Si un message ne peut pas être expédié immédiatement à cause d’un problème de réseau temporaire, le système tentera automatiquement de le transmettre dès que les conditions le permettront.
Le troisième correctif concerne la synchronisation des conversations entre les différents appareils Apple. De nombreux utilisateurs ont déjà constaté des décalages entre leur iPhone et leur Mac : messages manquants, conversations incomplètes ou notifications reçues avec retard. Le problème est particulièrement gênant pour celles et ceux (comme moi) qui jonglent quotidiennement et simultanément entre plusieurs appareils.
Apple indique qu’iOS 27 améliorera significativement la fiabilité de cette synchronisation. Les conversations devraient apparaître plus rapidement et de manière plus cohérente sur l’ensemble de l’écosystème Apple.
Ces nouveautés peuvent sembler modestes face aux fonctionnalités spectaculaires mises en avant lors des dernières conférences d’Apple. Pourtant, elles répondent à des frustrations réelles rencontrées chaque jour par des millions d’utilisateurs.
Après plusieurs années marquées par l’ajout de nouvelles fonctions, Apple semble vouloir consacrer davantage de ressources à l’amélioration de l’existant. Une stratégie qui rappelle certaines versions historiques d’iOS davantage centrées sur les performances et la fiabilité que sur les nouveautés visibles.
Si ces changements se confirment, Messages pourrait devenir l’une des applications les plus appréciées des utilisateurs d’iPhone sous iOS 27, simplement parce qu’elle fonctionnera mieux au quotidien.
Les applications natives comme Safari, Mail, Calendrier ou encore Messages devraient ainsi bénéficier d’améliorations notables. Et c’est précisément dans Messages que trois changements pourraient faire une vraie différence au quotidien.
Les photos bloquées ne bloqueront plus toute la conversation
Parmi les problèmes bien connus des utilisateurs d’iPhone, on trouve l’envoi d’une photo ou d’une vidéo qui reste bloquée pendant plusieurs minutes en fonction de la taille ou de la qualité du réseau.
Dans les versions actuelles d’iOS, lorsqu’un fichier multimédia est en cours d’envoi, un indicateur de progression apparaît en haut de la conversation. Si cet envoi rencontre un problème, tous les messages suivants restent eux aussi en attente, créant une sorte d'embouteillage et un blocage temporaire de toute communication avec cet interlocuteur.
Avec la bêta 1, iOS 27 met fin à cette limitation. Chaque élément envoyé — texte, photo ou vidéo — dispose désormais de sa propre barre de progression et est traité indépendamment. On peut envoyer des messages pendant que le gros fichier se charge. Concrètement, une photo bloquée ne retardera plus l’envoi d’un message texte ou d’une autre image. Une amélioration discrète, mais qui devrait fluidifier considérablement l’expérience utilisateur.
Les messages en échec seront renvoyés automatiquement
Jusqu’à présent, lorsque l'envoi d'un iMessage ou d'un SMS échouait, l’utilisateur devait revenir manuellement dans Messages puis toucher l’icône de renvoi affichée à côté du message concerné et recommencer l'opération. Une opération simple, mais particulièrement frustrante lorsqu’on ne se rend compte du problème que plusieurs heures après, et parfois même trop tard.
Avec iOS 27, Apple va introduire un système de renvoi automatique en arrière-plan. Si un message ne peut pas être expédié immédiatement à cause d’un problème de réseau temporaire, le système tentera automatiquement de le transmettre dès que les conditions le permettront.
Une synchronisation plus fiable entre iPhone, iPad et Mac
Le troisième correctif concerne la synchronisation des conversations entre les différents appareils Apple. De nombreux utilisateurs ont déjà constaté des décalages entre leur iPhone et leur Mac : messages manquants, conversations incomplètes ou notifications reçues avec retard. Le problème est particulièrement gênant pour celles et ceux (comme moi) qui jonglent quotidiennement et simultanément entre plusieurs appareils.
Apple indique qu’iOS 27 améliorera significativement la fiabilité de cette synchronisation. Les conversations devraient apparaître plus rapidement et de manière plus cohérente sur l’ensemble de l’écosystème Apple.
Qu'en penser ?
Ces nouveautés peuvent sembler modestes face aux fonctionnalités spectaculaires mises en avant lors des dernières conférences d’Apple. Pourtant, elles répondent à des frustrations réelles rencontrées chaque jour par des millions d’utilisateurs.
Après plusieurs années marquées par l’ajout de nouvelles fonctions, Apple semble vouloir consacrer davantage de ressources à l’amélioration de l’existant. Une stratégie qui rappelle certaines versions historiques d’iOS davantage centrées sur les performances et la fiabilité que sur les nouveautés visibles.
Si ces changements se confirment, Messages pourrait devenir l’une des applications les plus appréciées des utilisateurs d’iPhone sous iOS 27, simplement parce qu’elle fonctionnera mieux au quotidien.