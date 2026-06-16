iOS 27 corrige enfin trois des bugs les plus agaçants de Messages

Les photos bloquées ne bloqueront plus toute la conversation

Les messages en échec seront renvoyés automatiquement

Une synchronisation plus fiable entre iPhone, iPad et Mac

Qu'en penser ?



Ces nouveautés peuvent sembler modestes face aux fonctionnalités spectaculaires mises en avant lors des dernières conférences d’Apple. Pourtant, elles répondent à des frustrations réelles rencontrées chaque jour par des millions d’utilisateurs.



Après plusieurs années marquées par l’ajout de nouvelles fonctions, Apple semble vouloir consacrer davantage de ressources à l’amélioration de l’existant. Une stratégie qui rappelle certaines versions historiques d’iOS davantage centrées sur les performances et la fiabilité que sur les nouveautés visibles.



Si ces changements se confirment, Messages pourrait devenir l’une des applications les plus appréciées des utilisateurs d’iPhone sous iOS 27, simplement parce qu’elle fonctionnera mieux au quotidien.

Parmi les problèmes bien connus des utilisateurs d’iPhone, on trouveDans les versions actuelles d’iOS, lorsqu’un fichier multimédia est en cours d’envoi, un indicateur de progression apparaît en haut de la conversation. Si cet envoi rencontre un problème,, créant une sorte d'embouteillage et un blocage temporaire de toute communication avec cet interlocuteur.Chaque élément envoyé — texte, photo ou vidéo — dispose désormais de sa propre barre de progression et est traité indépendamment.. Concrètement, une photo bloquée ne retardera plus l’envoi d’un message texte ou d’une autre image. Une amélioration discrète, mais qui devrait fluidifier considérablement l’expérience utilisateur.Jusqu’à présent, lorsque l'envoi d'un iMessage ou d'un SMS échouait, l’utilisateur devait revenir manuellement dans Messages puis toucher l’icône de renvoi affichée à côté du message concerné et recommencer l'opération. Une opération simple, mais particulièrementlorsqu’on ne se rend compte du problème que plusieurs heures après, et parfois même trop tard.. Si un message ne peut pas être expédié immédiatement à cause d’un problème de réseau temporaire, le système tentera automatiquement de le transmettre dès que les conditions le permettront.Le troisième correctif concerne la synchronisation des conversations entre les différents appareils Apple.: messages manquants, conversations incomplètes ou notifications reçues avec retard. Le problème est particulièrement gênant pour celles et ceux (comme moi) qui jonglent quotidiennement et simultanément entre plusieurs appareils.. Les conversations devraient apparaître plus rapidement et de manière plus cohérente sur l’ensemble de l’écosystème Apple.