Le design de l’iPhone 18 Pro vient-il d'être dévoilé par Siri ?

Un Siri différent sur iPhone, iPad et Mac

Une Dynamic Island plus petite en préparation ?

Siri aurait été pensé pour les futurs iPhone

Qu'en penser ?



Comme souvent avec les versions bêta, il convient de rester prudent. Apple modifie régulièrement certains éléments d’interface au cours du développement de ses systèmes et rien ne garantit que la forme actuelle de Siri soit réellement liée aux futurs iPhone.



Mais l’hypothèse reste séduisante. Après tout, Cupertino développe toujours matériel et logiciel en parallèle. Il ne serait donc pas surprenant que certaines interfaces d’iOS 27 aient déjà été pensées pour les appareils qui arriveront cet automne. Et si c’était le cas, Siri AI nous aurait peut-être offert un premier aperçu discret du futur visage de l’iPhone 18 Pro.

Les utilisateurs ayant déjà accès à Siri AI dans la bêta d’iOS 27 ont probablement remarqué un détail particulier. Sur iPhone,En revanche, sur iPad et sur Mac,. Siri apparaît alors sous la forme d’une sphère parfaitement circulaire. Cette différence soulève évidemment bon nombre de questions.Depuis plusieurs mois, plusieurs analystes évoquent une. Certaines estimations parlent d’une diminution pouvant atteindrepar rapport à la génération actuelle.Si cette information se confirme, Apple pourrait alors abandonner la forme allongée actuellement utilisée par Siri sur iPhone pour revenir à une sphère identique à celle visible sur iPadOS et macOS. L’idée serait simple : conserver une cohérence visuelle parfaite entre Siri AI et la taille de la Dynamic Island.Selon certains développeurs qui explorent actuellement la bêta d’iOS 27, Apple aurait conçu la nouvelle interface de Siri en anticipant déjà les futurs modèles. Sur les iPhone actuels, la Dynamic Island reste suffisamment large pour imposer une animation étirée horizontalement. Une sphère classique paraîtrait presque perdue au milieu de l’espace disponible.Avec une découpe plus discrète,. Autrement dit, l’animation visible aujourd’hui sur iPhone pourrait n’être qu’une adaptation temporaire destinée aux appareils actuels.La réduction de la Dynamic Island fait partie desde design évoquées pour l’iPhone 18 Pro. Pour le reste, Apple conserverait globalement l’esthétique introduite avec l’iPhone 17 Pro, notamment le large bloc photo horizontal et la structure monobloc en aluminium. Les principales nouveautés seraient donc davantage liées aux composants internes, à l’intelligence artificielle et à l’affichage qu’à une refonte complète du design.