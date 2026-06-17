Le design de l’iPhone 18 Pro vient-il d'être dévoilé par Siri ?
Par Laurence - Publié le
Apple n’a évidemment rien confirmé concernant l’iPhone 18 Pro. Pourtant, un détail présent dans la première bêta d’iOS 27 intrigue déjà certains observateurs. La nouvelle interface de Siri AI pourrait en effet révéler indirectement l’une des principales évolutions matérielles attendues sur les prochains iPhone.
Les utilisateurs ayant déjà accès à Siri AI dans la bêta d’iOS 27 ont probablement remarqué un détail particulier. Sur iPhone, la nouvelle animation de Siri adopte une forme ovale assez allongée, proche d’une pilule lumineuse qui épouse la largeur de la Dynamic Island.
En revanche, sur iPad et sur Mac, Apple utilise un design beaucoup plus classique. Siri apparaît alors sous la forme d’une sphère parfaitement circulaire. Cette différence soulève évidemment bon nombre de questions.
Depuis plusieurs mois, plusieurs analystes évoquent une réduction importante de la découpe Dynamic Island sur les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Certaines estimations parlent d’une diminution pouvant atteindre environ 35 % par rapport à la génération actuelle.
Si cette information se confirme, Apple pourrait alors abandonner la forme allongée actuellement utilisée par Siri sur iPhone pour revenir à une sphère identique à celle visible sur iPadOS et macOS. L’idée serait simple : conserver une cohérence visuelle parfaite entre Siri AI et la taille de la Dynamic Island.
Selon certains développeurs qui explorent actuellement la bêta d’iOS 27, Apple aurait conçu la nouvelle interface de Siri en anticipant déjà les futurs modèles. Sur les iPhone actuels, la Dynamic Island reste suffisamment large pour imposer une animation étirée horizontalement. Une sphère classique paraîtrait presque perdue au milieu de l’espace disponible.
Avec une découpe plus discrète, Siri pourrait au contraire retrouver sa forme circulaire d’origine et s’intégrer naturellement à l’interface. Autrement dit, l’animation visible aujourd’hui sur iPhone pourrait n’être qu’une adaptation temporaire destinée aux appareils actuels.
La réduction de la Dynamic Island fait partie des rares évolutions de design évoquées pour l’iPhone 18 Pro. Pour le reste, Apple conserverait globalement l’esthétique introduite avec l’iPhone 17 Pro, notamment le large bloc photo horizontal et la structure monobloc en aluminium. Les principales nouveautés seraient donc davantage liées aux composants internes, à l’intelligence artificielle et à l’affichage qu’à une refonte complète du design.
Comme souvent avec les versions bêta, il convient de rester prudent. Apple modifie régulièrement certains éléments d’interface au cours du développement de ses systèmes et rien ne garantit que la forme actuelle de Siri soit réellement liée aux futurs iPhone.
Mais l’hypothèse reste séduisante. Après tout, Cupertino développe toujours matériel et logiciel en parallèle. Il ne serait donc pas surprenant que certaines interfaces d’iOS 27 aient déjà été pensées pour les appareils qui arriveront cet automne. Et si c’était le cas, Siri AI nous aurait peut-être offert un premier aperçu discret du futur visage de l’iPhone 18 Pro.
Un Siri différent sur iPhone, iPad et Mac
Les utilisateurs ayant déjà accès à Siri AI dans la bêta d’iOS 27 ont probablement remarqué un détail particulier. Sur iPhone, la nouvelle animation de Siri adopte une forme ovale assez allongée, proche d’une pilule lumineuse qui épouse la largeur de la Dynamic Island.
En revanche, sur iPad et sur Mac, Apple utilise un design beaucoup plus classique. Siri apparaît alors sous la forme d’une sphère parfaitement circulaire. Cette différence soulève évidemment bon nombre de questions.
Une Dynamic Island plus petite en préparation ?
Depuis plusieurs mois, plusieurs analystes évoquent une réduction importante de la découpe Dynamic Island sur les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Certaines estimations parlent d’une diminution pouvant atteindre environ 35 % par rapport à la génération actuelle.
Si cette information se confirme, Apple pourrait alors abandonner la forme allongée actuellement utilisée par Siri sur iPhone pour revenir à une sphère identique à celle visible sur iPadOS et macOS. L’idée serait simple : conserver une cohérence visuelle parfaite entre Siri AI et la taille de la Dynamic Island.
Siri aurait été pensé pour les futurs iPhone
Selon certains développeurs qui explorent actuellement la bêta d’iOS 27, Apple aurait conçu la nouvelle interface de Siri en anticipant déjà les futurs modèles. Sur les iPhone actuels, la Dynamic Island reste suffisamment large pour imposer une animation étirée horizontalement. Une sphère classique paraîtrait presque perdue au milieu de l’espace disponible.
Avec une découpe plus discrète, Siri pourrait au contraire retrouver sa forme circulaire d’origine et s’intégrer naturellement à l’interface. Autrement dit, l’animation visible aujourd’hui sur iPhone pourrait n’être qu’une adaptation temporaire destinée aux appareils actuels.
La réduction de la Dynamic Island fait partie des rares évolutions de design évoquées pour l’iPhone 18 Pro. Pour le reste, Apple conserverait globalement l’esthétique introduite avec l’iPhone 17 Pro, notamment le large bloc photo horizontal et la structure monobloc en aluminium. Les principales nouveautés seraient donc davantage liées aux composants internes, à l’intelligence artificielle et à l’affichage qu’à une refonte complète du design.
Qu'en penser ?
Comme souvent avec les versions bêta, il convient de rester prudent. Apple modifie régulièrement certains éléments d’interface au cours du développement de ses systèmes et rien ne garantit que la forme actuelle de Siri soit réellement liée aux futurs iPhone.
Mais l’hypothèse reste séduisante. Après tout, Cupertino développe toujours matériel et logiciel en parallèle. Il ne serait donc pas surprenant que certaines interfaces d’iOS 27 aient déjà été pensées pour les appareils qui arriveront cet automne. Et si c’était le cas, Siri AI nous aurait peut-être offert un premier aperçu discret du futur visage de l’iPhone 18 Pro.