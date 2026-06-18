VSCO lance Studio Pro et prépare un abonnement photo à 500 dollars par an

On en dit quoi ?



Sur le papier, l'idée a du sens. Un photographe qui jongle aujourd'hui entre une appli de retouche, un hébergeur de galeries et un logiciel de facturation pourrait vraiment gagner du temps en passant tout sous VSCO. Là où ça coince, c'est le calendrier. VSCO demande 500 dollars annuels pour une application incapable, le jour de son lancement, d'ouvrir le moindre fichier RAW, ce qui est pourtant le b.a.-ba pour qui shoote au boîtier. La marque jure que le RAW, le tri et la version Mac finiront par arriver, mais on aimerait surtout juger l'outil une fois complet plutôt que sur une démo potentielle.