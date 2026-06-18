VSCO lance Studio Pro et prépare un abonnement photo à 500 dollars par an
Par Vincent Lautier - Publié le
Connue pour ses filtres façon pellicule argentique, l'appli VSCO change de niveau. Elle vient de sortir Studio Pro sur iOS, un éditeur taillé pour les photographes qui shootent en volume, et annonce dans la foulée un abonnement VSCO One à 499,99 dollars par an. Cette fois, Adobe est clairement visé.
Pendant dix ans, VSCO a surtout servi à poser un grain argentique sur les photos Instagram. Là, le ton change. Le 17 juin, l'éditeur a lancé Studio Pro sur iOS, une application pensée non plus pour le selfie retouché mais pour le photographe qui rentre d'un mariage avec un millier de fichiers à traiter. Le téléchargement ne coûte rien, mais presque tout le reste se paie, et une version Mac suivra plus tard dans l'année, histoire d'aller chasser sur les terres de Lightroom.
C'est là que l'application change d'envergure. Studio Pro avale jusqu'à 100 photos d'un coup et leur applique le même preset, piochés parmi plus de deux cents. Autre fonction bien pratique : avec Style Match, vous confiez une image de référence à l'IA, qui en recopie la couleur, la tonalité et l'ambiance sur toute une série, de quoi uniformiser une journée entière de prises de vue. Les réglages fins sont aussi là, de l'exposition au grain, et la livraison au client passe par les galeries maison. Sauf que voilà, au lancement il manque l'essentiel pour un pro: pas de RAW, pas d'import depuis une carte mémoire, aucun tri par étoiles. Ca risque de faire grincer des dents.
Reste le prix, et c'est lui qui fait le plus tiquer. L'offre VSCO One, attendue d'ici peu, sera facturée 499,99 dollars par an, et elle regroupe tout l'écosystème de la marque, des galeries clients à la gestion d'activité. Sachant qu'actuellement : le Plus tourne à 29,99 dollars l'année et le Pro à 59,99, si bien que VSCO réclame d'un coup seize fois plus à ses abonnés les plus engagés. Adobe, qu'on présente comme la référence du secteur, facture sa formule Lightroom autour de 12 euros par mois, soit moitié moins sur l'année.
Sur le papier, l'idée a du sens. Un photographe qui jongle aujourd'hui entre une appli de retouche, un hébergeur de galeries et un logiciel de facturation pourrait vraiment gagner du temps en passant tout sous VSCO. Là où ça coince, c'est le calendrier. VSCO demande 500 dollars annuels pour une application incapable, le jour de son lancement, d'ouvrir le moindre fichier RAW, ce qui est pourtant le b.a.-ba pour qui shoote au boîtier. La marque jure que le RAW, le tri et la version Mac finiront par arriver, mais on aimerait surtout juger l'outil une fois complet plutôt que sur une démo potentielle.
Une appli à filtres qui veut pousser plus loin
Pendant dix ans, VSCO a surtout servi à poser un grain argentique sur les photos Instagram. Là, le ton change. Le 17 juin, l'éditeur a lancé Studio Pro sur iOS, une application pensée non plus pour le selfie retouché mais pour le photographe qui rentre d'un mariage avec un millier de fichiers à traiter. Le téléchargement ne coûte rien, mais presque tout le reste se paie, et une version Mac suivra plus tard dans l'année, histoire d'aller chasser sur les terres de Lightroom.
L'édition par lots et l'IA en tête de gondole
C'est là que l'application change d'envergure. Studio Pro avale jusqu'à 100 photos d'un coup et leur applique le même preset, piochés parmi plus de deux cents. Autre fonction bien pratique : avec Style Match, vous confiez une image de référence à l'IA, qui en recopie la couleur, la tonalité et l'ambiance sur toute une série, de quoi uniformiser une journée entière de prises de vue. Les réglages fins sont aussi là, de l'exposition au grain, et la livraison au client passe par les galeries maison. Sauf que voilà, au lancement il manque l'essentiel pour un pro: pas de RAW, pas d'import depuis une carte mémoire, aucun tri par étoiles. Ca risque de faire grincer des dents.
Un prix de zinzin
Reste le prix, et c'est lui qui fait le plus tiquer. L'offre VSCO One, attendue d'ici peu, sera facturée 499,99 dollars par an, et elle regroupe tout l'écosystème de la marque, des galeries clients à la gestion d'activité. Sachant qu'actuellement : le Plus tourne à 29,99 dollars l'année et le Pro à 59,99, si bien que VSCO réclame d'un coup seize fois plus à ses abonnés les plus engagés. Adobe, qu'on présente comme la référence du secteur, facture sa formule Lightroom autour de 12 euros par mois, soit moitié moins sur l'année.
On en dit quoi ?
Sur le papier, l'idée a du sens. Un photographe qui jongle aujourd'hui entre une appli de retouche, un hébergeur de galeries et un logiciel de facturation pourrait vraiment gagner du temps en passant tout sous VSCO. Là où ça coince, c'est le calendrier. VSCO demande 500 dollars annuels pour une application incapable, le jour de son lancement, d'ouvrir le moindre fichier RAW, ce qui est pourtant le b.a.-ba pour qui shoote au boîtier. La marque jure que le RAW, le tri et la version Mac finiront par arriver, mais on aimerait surtout juger l'outil une fois complet plutôt que sur une démo potentielle.