Adobe Lightroom, une app mobile plus rapide grâce à l’IA !

Autres nouveautés :



• Prise en charge étendue de la connexion pour les nouveaux appareils photo (dont les derniers appareils photo numériques Sony - tels que l'Alpha 7 IV et l'Alpha 7R V) : Elle donne un accès aux photos dans Lightroom Classic en temps réel, ce qui permet de gagner du temps sur le workflow quotidien et améliorer la collaboration entre les équipes ;



• Optimisation HDR : déjà utilisée sur des dizaines de millions d'images, elle va permettre à toute personne capturant des photos d'éditer et d'exporter ses photos avec des reflets plus lumineux, des ombres plus profondes et des couleurs plus vives, comme on le voit dans la vie réelle ;



• Accès instantané aux bibliothèques de photos dans les applications mobiles et de bureau Lightroom : il va permettre une édition plus rapide que jamais ;



• Nouvelle expérience d'édition mobile de Lightroom : la nouvelle version rationalise la barre d'outils de l'app mobile pour hiérarchiser les fonctionnalités les plus populaires, tout en la rendant plus rapide et plus intuitive à personnaliser.