L'iPhone pliable entre en production ?
Par Laurence - Publié le
Le premier iPhone pliable d’Apple franchit une nouvelle étape vers sa commercialisation. Selon des informations publiées par le média coréen The Elec, Samsung Display a obtenu l’approbation officielle d’Apple pour démarrer la production des modules OLED destinés au futur smartphone pliable de la marque californienne.
D’après plusieurs sources industrielles citées par The Elec, Samsung Display a déjà commencé à exploiter une partie de ses lignes de production au Vietnam afin de répondre à une première commande estimée à environ trois millions d’écrans OLED pliables, dont les livraisons seraient prévues dès cette année.
Cette validation n’est pas neutre. Avant d’autoriser un fournisseur à passer en production de masse, Apple impose des critères particulièrement stricts concernant la qualité d’assemblage et la stabilité industrielle. Le constructeur exigerait notamment un taux de rendement supérieur à 70 %. Samsung Display aurait largement dépassé cet objectif en atteignant plus de 80 % de rendement final.
Comme cela avait déjà été évoqué à plusieurs reprises par les analystes du secteur, Samsung Display devrait être le fournisseur exclusif des écrans OLED pliables d’Apple pendant au moins trois ans. Aucun autre fabricant d’écrans ne participerait donc à la production de cette génération d’iPhone pliable. Une situation qui rappelle les débuts de l’iPhone X en 2017, lorsque Samsung était déjà le seul acteur capable de fournir des écrans OLED répondant aux exigences d’Apple.
Les opérations de finition des dalles — intégration des circuits de commande, des cartes flexibles et des éléments de protection — seraient assurées dans l’usine vietnamienne de Samsung Display. Le site disposerait d’environ 80 lignes de production, dont seulement une cinquantaine sont actuellement utilisées, laissant une marge confortable pour absorber les volumes relativement modestes prévus pour ce lancement.
Le futur écran pliable d’Apple devrait profiter des dernières avancées technologiques de Samsung. Les panneaux utiliseraient notamment la technologie CoE (pour Color Filter on Encapsulation), qui remplace la couche de polarisation par un filtre couleur directement intégré à la couche d’encapsulation de l'OLED. Cette approche permettrait de réduire l’épaisseur de l’écran tout en améliorant son efficacité énergétique.
Samsung devrait également employer sa toute nouvelle génération de matériaux OLED baptisée M16. Cette technologie promet plusieurs améliorations importantes : une luminosité plus élevée, une meilleure reproduction des couleurs, une durée de vie accrue et une consommation énergétique réduite. Des caractéristiques particulièrement importantes pour un appareil pliable, dont les contraintes en matière d’autonomie et de finesse sont encore plus fortes que sur un smartphone classique.
Les dernières rumeurs convergent vers un appareil au format livre, proche du Galaxy Z Fold de Samsung. L’iPhone pliable disposerait d’un écran intérieur de 7,8 pouces et d’un écran externe de 5,5 pouces. Apple pourrait abandonner Face ID sur ce modèle au profit d’un capteur Touch ID intégré au bouton latéral, afin de gagner de la place dans le châssis.
Sous le
châssis capot, on retrouverait une puce A20 de nouvelle génération accompagnée du modem cellulaire Apple C2, successeur du C1 introduit récemment sur certains produits de la marque. Côté prix, les estimations restent élevées. Les analystes évoquent un prix de départ proche des 2 000 dollars, ce qui placerait ce futur iPhone parmi les appareils les plus coûteux jamais commercialisés par Apple.
L’approbation des lignes de production de Samsung constitue l’un des derniers jalons avant la fabrication à grande échelle. Si les informations de la chaîne d’approvisionnement se confirment, Apple semble désormais entrer dans la phase industrielle de son projet pliable, un produit attendu depuis plusieurs années et destiné à concurrencer directement les modèles Fold de Samsung ainsi que les smartphones pliables de Huawei, Honor ou Oppo.
Samsung prêt à produire les écrans du premier iPhone Fold
D’après plusieurs sources industrielles citées par The Elec, Samsung Display a déjà commencé à exploiter une partie de ses lignes de production au Vietnam afin de répondre à une première commande estimée à environ trois millions d’écrans OLED pliables, dont les livraisons seraient prévues dès cette année.
Cette validation n’est pas neutre. Avant d’autoriser un fournisseur à passer en production de masse, Apple impose des critères particulièrement stricts concernant la qualité d’assemblage et la stabilité industrielle. Le constructeur exigerait notamment un taux de rendement supérieur à 70 %. Samsung Display aurait largement dépassé cet objectif en atteignant plus de 80 % de rendement final.
Un partenariat exclusif entre Apple et Samsung
Comme cela avait déjà été évoqué à plusieurs reprises par les analystes du secteur, Samsung Display devrait être le fournisseur exclusif des écrans OLED pliables d’Apple pendant au moins trois ans. Aucun autre fabricant d’écrans ne participerait donc à la production de cette génération d’iPhone pliable. Une situation qui rappelle les débuts de l’iPhone X en 2017, lorsque Samsung était déjà le seul acteur capable de fournir des écrans OLED répondant aux exigences d’Apple.
Les opérations de finition des dalles — intégration des circuits de commande, des cartes flexibles et des éléments de protection — seraient assurées dans l’usine vietnamienne de Samsung Display. Le site disposerait d’environ 80 lignes de production, dont seulement une cinquantaine sont actuellement utilisées, laissant une marge confortable pour absorber les volumes relativement modestes prévus pour ce lancement.
Une nouvelle génération d’écran OLED
Le futur écran pliable d’Apple devrait profiter des dernières avancées technologiques de Samsung. Les panneaux utiliseraient notamment la technologie CoE (pour Color Filter on Encapsulation), qui remplace la couche de polarisation par un filtre couleur directement intégré à la couche d’encapsulation de l'OLED. Cette approche permettrait de réduire l’épaisseur de l’écran tout en améliorant son efficacité énergétique.
Samsung devrait également employer sa toute nouvelle génération de matériaux OLED baptisée M16. Cette technologie promet plusieurs améliorations importantes : une luminosité plus élevée, une meilleure reproduction des couleurs, une durée de vie accrue et une consommation énergétique réduite. Des caractéristiques particulièrement importantes pour un appareil pliable, dont les contraintes en matière d’autonomie et de finesse sont encore plus fortes que sur un smartphone classique.
Quelles caractéristiques pour le premier iPhone pliable ?
Les dernières rumeurs convergent vers un appareil au format livre, proche du Galaxy Z Fold de Samsung. L’iPhone pliable disposerait d’un écran intérieur de 7,8 pouces et d’un écran externe de 5,5 pouces. Apple pourrait abandonner Face ID sur ce modèle au profit d’un capteur Touch ID intégré au bouton latéral, afin de gagner de la place dans le châssis.
Sous le
Qu'en penser ?
L’approbation des lignes de production de Samsung constitue l’un des derniers jalons avant la fabrication à grande échelle. Si les informations de la chaîne d’approvisionnement se confirment, Apple semble désormais entrer dans la phase industrielle de son projet pliable, un produit attendu depuis plusieurs années et destiné à concurrencer directement les modèles Fold de Samsung ainsi que les smartphones pliables de Huawei, Honor ou Oppo.