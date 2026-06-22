L'iPhone pliable entre en production ?

Qu'en penser ?



L’approbation des lignes de production de Samsung constitue l’un des derniers jalons avant la fabrication à grande échelle. Si les informations de la chaîne d’approvisionnement se confirment, Apple semble désormais entrer dans la phase industrielle de son projet pliable, un produit attendu depuis plusieurs années et destiné à concurrencer directement les modèles Fold de Samsung ainsi que les smartphones pliables de Huawei, Honor ou Oppo.