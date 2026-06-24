Le Crédit Agricole veut remplacer Apple Pay sur votre iPhone
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Crédit Agricole devient la première banque française à proposer une application de paiement sans contact qui se passe totalement d'Apple Pay sur iPhone. Baptisée Paiement Mobile, elle range vos cartes hors de Wallet et règle vos achats en NFC. Une bascule rendue possible par le DMA européen, qui a forcé Apple à ouvrir sa puce.
Le Crédit Agricole a dévoilé Paiement Mobile, une application qui enregistre une ou plusieurs cartes bancaires et règle les achats en NFC directement depuis l'iPhone, sans jamais ouvrir le portefeuille d'Apple. La carte n'est plus rangée dans l'app Cartes mais dans cette nouvelle application maison, et c'est elle qu'il faut déclencher au moment de payer en magasin. iOS autorise même à la définir comme moyen de paiement par défaut, donc à l'appeler d'un double-clic sur le bouton latéral, là où Apple Pay régnait jusqu'à présent. Le groupe, premier établissement français à tenter le coup, présente la chose comme
Rien de tout cela n'aurait été possible il y a deux ans, puisque la puce NFC de l'iPhone restait verrouillée et réservée au seul Apple Pay. C'est le Digital Markets Act européen qui a fait sauter le verrou, Apple ayant accepté d'ouvrir gratuitement l'accès NFC aux banques pour clore une enquête de la Commission sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Sauf que voilà, l'ouverture reste partielle, parce que les banques doivent passer par le mode HCE qui émule la carte de façon logicielle, pendant qu'Apple garde pour Apple Pay le Secure Element, cette brique matérielle réputée plus sûre et plus rapide. La motivation du Crédit Agricole tient en un mot, les commissions qu'Apple prélève sur chaque transaction, longtemps jugées trop salées en Europe, et que les Allemands avaient déjà fuies avec leurs propres solutions.
Sur le papier, c'est plutôt bien une banque qui veut reprendre la main, mais à l'usage le tableau se nuance vite. L'ouverture NFC ne concerne pas l'Apple Watch, qui reste la chasse gardée d'Apple Pay, donc plus de paiement d'un geste du poignet avec l'app du Crédit Agricole. Le HCE, plus logiciel que matériel, peut aussi se montrer un peu plus lent et moins à l'aise hors ligne. Et puis un client qui jongle avec des cartes de plusieurs banques devra empiler autant d'applications, là où Wallet centralisait tout.
Difficile de ne pas voir dans cette app un bras de fer autant qu'un service. Le Crédit Agricole ne lance pas Paiement Mobile parce que ses clients réclamaient une seconde app de paiement, mais parce qu'il en a assez de verser la dîme à Apple, et le DMA lui en donne enfin le droit. Pour l'utilisateur, le calcul est moins évident, puisque troquer la fluidité d'Apple Pay, montre comprise, contre une app maison plus lourde ne fait pas franchement rêver. Le vrai intérêt viendra le jour où cette alternative fera baisser les commissions, voire bâtira un paiement européen affranchi des géants américains. En attendant, c'est surtout Apple qui perd un bout de son verrou, et c'était bien le but.
Une app maison qui contourne Wallet
Le Crédit Agricole a dévoilé Paiement Mobile, une application qui enregistre une ou plusieurs cartes bancaires et règle les achats en NFC directement depuis l'iPhone, sans jamais ouvrir le portefeuille d'Apple. La carte n'est plus rangée dans l'app Cartes mais dans cette nouvelle application maison, et c'est elle qu'il faut déclencher au moment de payer en magasin. iOS autorise même à la définir comme moyen de paiement par défaut, donc à l'appeler d'un double-clic sur le bouton latéral, là où Apple Pay régnait jusqu'à présent. Le groupe, premier établissement français à tenter le coup, présente la chose comme
une alternative française pour le paiement mobile.
Le DMA a forcé Apple à ouvrir la porte
Rien de tout cela n'aurait été possible il y a deux ans, puisque la puce NFC de l'iPhone restait verrouillée et réservée au seul Apple Pay. C'est le Digital Markets Act européen qui a fait sauter le verrou, Apple ayant accepté d'ouvrir gratuitement l'accès NFC aux banques pour clore une enquête de la Commission sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Sauf que voilà, l'ouverture reste partielle, parce que les banques doivent passer par le mode HCE qui émule la carte de façon logicielle, pendant qu'Apple garde pour Apple Pay le Secure Element, cette brique matérielle réputée plus sûre et plus rapide. La motivation du Crédit Agricole tient en un mot, les commissions qu'Apple prélève sur chaque transaction, longtemps jugées trop salées en Europe, et que les Allemands avaient déjà fuies avec leurs propres solutions.
Pratique sur le papier, moins à l'usage
Sur le papier, c'est plutôt bien une banque qui veut reprendre la main, mais à l'usage le tableau se nuance vite. L'ouverture NFC ne concerne pas l'Apple Watch, qui reste la chasse gardée d'Apple Pay, donc plus de paiement d'un geste du poignet avec l'app du Crédit Agricole. Le HCE, plus logiciel que matériel, peut aussi se montrer un peu plus lent et moins à l'aise hors ligne. Et puis un client qui jongle avec des cartes de plusieurs banques devra empiler autant d'applications, là où Wallet centralisait tout.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas voir dans cette app un bras de fer autant qu'un service. Le Crédit Agricole ne lance pas Paiement Mobile parce que ses clients réclamaient une seconde app de paiement, mais parce qu'il en a assez de verser la dîme à Apple, et le DMA lui en donne enfin le droit. Pour l'utilisateur, le calcul est moins évident, puisque troquer la fluidité d'Apple Pay, montre comprise, contre une app maison plus lourde ne fait pas franchement rêver. Le vrai intérêt viendra le jour où cette alternative fera baisser les commissions, voire bâtira un paiement européen affranchi des géants américains. En attendant, c'est surtout Apple qui perd un bout de son verrou, et c'était bien le but.