Le Crédit Agricole veut remplacer Apple Pay sur votre iPhone

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas voir dans cette app un bras de fer autant qu'un service. Le Crédit Agricole ne lance pas Paiement Mobile parce que ses clients réclamaient une seconde app de paiement, mais parce qu'il en a assez de verser la dîme à Apple, et le DMA lui en donne enfin le droit. Pour l'utilisateur, le calcul est moins évident, puisque troquer la fluidité d'Apple Pay, montre comprise, contre une app maison plus lourde ne fait pas franchement rêver. Le vrai intérêt viendra le jour où cette alternative fera baisser les commissions, voire bâtira un paiement européen affranchi des géants américains. En attendant, c'est surtout Apple qui perd un bout de son verrou, et c'était bien le but.