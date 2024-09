Cette nouvelle sécurité sur les iPhone ne va pas plaire aux voleurs

Apple joue au gendarme et au voleur

Utilisation de pièces d'occasion pour les réparations

La Release Candidate d'iOS 18 déployée lundi aux développeurs et aux bêta-testeurs publics inclut le. La fonctionnalité va relier un iPhone à un compte Apple, mais elle va désormais concerner certaines pièces détachées, comme la batterie, les modules photos, ou encore l'écran en fonction de leurs numéros de série.L'objectif d'Apple est de. Étant donné que les iPhone ont un verrouillage d'activation, la plupart des téléphones volés sont vendus sur le marché de l'occasion afin d'être démonté pour leurs pièces.Désormais, lorsque l'iPhone détecte une pièce utilisée,! Et évidemment cette mesure n'est pas neutre et s'inscrit directement dans le nouveau programme de réparation de la firme.En effet, la firme californienne va. La mesure sera applicable dès cet automne, à commencer par certains modèles d'iPhone. Elle précise d'ailleurs que ces pièces de seconde main bénéficieront de toutes les fonctionnalités et de la sécurité offertes par l'étalonnage d'usine d'origine, exactement au même titre que les pièces neuves d'origine.Elle précise toutefois qu'il n'y as. Et qu'elle continuera à offrir davantage d'options, en augmentant la longévité de ses produits.