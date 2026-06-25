Combien va finalement coûter l’iPhone 18 Pro ?
Par Laurence - Publié le
Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour de l’iPhone 18 Pro tournent autant autour de ses nouvelles fonctionnalités que de son prix. Et les déclarations récentes de Tim Cook n’ont rien arrangé. Le patron d’Apple a en effet reconnu que des hausses tarifaires étaient désormais
La semaine dernière, dans un entretien accordé au Wall Street Journal, Tim Cook a été plutôt direct concernant l’évolution des prix. Selon lui, Apple subit des augmentations importantes sur plusieurs composants et ne peut plus absorber indéfiniment ces surcoûts.
Ce genre de déclaration étant assez rare, elle a suscité immédiatement de nombreuses spéculations. Certains analystes ont alors commencé à envisager un scénario particulièrement pessimiste, avec un iPhone 18 Pro affiché à partir de 1 399 dollars aux États-Unis, contre 1 099 dollars aujourd’hui pour l’iPhone 17 Pro.
Selon une note de J.P. Morgan, la réalité pourrait être bien différente. La banque estime que l’augmentation de prix des futurs iPhone Pro pourrait se limiter à une fourchette comprise entre 50 et 100 dollars.
Nous serions alors loin des 300 dollars supplémentaires évoqués par certaines projections alarmistes. Cette estimation rejoint d’ailleurs plusieurs précédentes analyses, notamment celles de Ming-Chi Kuo, qui estimait déjà que le modèle de base de l’iPhone 18 Pro pourrait conserver un positionnement relativement proche de celui de son prédécesseur.
Pour limiter la hausse des prix, Apple disposerait de plusieurs leviers. L’un des plus importants concerne l’intégration progressive de composants conçus en interne. Après les puces Apple Silicon sur Mac, puis les modems cellulaires développés par Apple, la firme continue de réduire sa dépendance à certains fournisseurs externes.
Selon J.P. Morgan, l’adoption croissante des modems Apple permettrait notamment de réaliser des économies qui compenseraient en partie l’augmentation du coût d’autres composants, comme la mémoire vive, le stockage ou encore les modules photo. Cette stratégie pourrait permettre à Apple de préserver ses marges tout en évitant un choc tarifaire trop important.
Certains observateurs voient également dans les déclarations de Tim Cook une opération de communication plutôt habile. En préparant les consommateurs à des augmentations importantes, Apple pourrait finalement annoncer des hausses beaucoup plus modérées lors de la présentation officielle de l’iPhone 18.
Une augmentation de 50 à 100 dollars apparaîtrait alors comme une bonne surprise alors même qu’elle représenterait malgré tout une hausse réelle des tarifs. Cette technique consistant à abaisser les attentes pour mieux dépasser les prévisions est régulièrement utilisée dans le monde de la finance et du marketing.
Même limitée, une hausse de prix ne passera pas totalement inaperçue. Le marché des smartphones haut de gamme est déjà confronté à des prix historiquement élevés et les consommateurs conservent leurs appareils de plus en plus longtemps.
Apple devra donc trouver un équilibre entre l’amélioration des marges, l’augmentation du coût des composants et l’acceptabilité tarifaire auprès de ses clients. D’autant que l’iPhone 18 Pro devrait embarquer plusieurs nouveautés importantes, notamment autour de l’intelligence artificielle, de la photographie et des composants réseau développés en interne.
Les déclarations de Tim Cook pouvaient laisser craindre une augmentation spectaculaire du prix de l’iPhone 18 Pro. Les estimations de J.P. Morgan dessinent toutefois un scénario beaucoup plus raisonnable. Une hausse de 50 à 100 dollars serait certes loin d’être anodine, mais elle resterait cohérente avec l’évolution récente du marché.
Surtout, elle permettrait à Apple de continuer à financer l’intégration de nouvelles technologies tout en évitant un seuil psychologique qui pourrait freiner une partie des acheteurs. Comme souvent avec les iPhone, le véritable verdict tombera en septembre lors de la présentation officielle.
inévitables, laissant craindre une forte augmentation du prix des futurs modèles. Pourtant, un nouveau rapport vient tempérer ces inquiétudes.
Tim Cook a-t-il préparé le terrain ?
La semaine dernière, dans un entretien accordé au Wall Street Journal, Tim Cook a été plutôt direct concernant l’évolution des prix. Selon lui, Apple subit des augmentations importantes sur plusieurs composants et ne peut plus absorber indéfiniment ces surcoûts.
Malheureusement, les augmentations de prix sont inévitables, a-t-il expliqué, tout en précisant que l’entreprise cherchait encore à limiter leur impact sur les consommateurs.
Ce genre de déclaration étant assez rare, elle a suscité immédiatement de nombreuses spéculations. Certains analystes ont alors commencé à envisager un scénario particulièrement pessimiste, avec un iPhone 18 Pro affiché à partir de 1 399 dollars aux États-Unis, contre 1 099 dollars aujourd’hui pour l’iPhone 17 Pro.
Une hausse finalement beaucoup plus limitée ?
Selon une note de J.P. Morgan, la réalité pourrait être bien différente. La banque estime que l’augmentation de prix des futurs iPhone Pro pourrait se limiter à une fourchette comprise entre 50 et 100 dollars.
Nous serions alors loin des 300 dollars supplémentaires évoqués par certaines projections alarmistes. Cette estimation rejoint d’ailleurs plusieurs précédentes analyses, notamment celles de Ming-Chi Kuo, qui estimait déjà que le modèle de base de l’iPhone 18 Pro pourrait conserver un positionnement relativement proche de celui de son prédécesseur.
Pour limiter la hausse des prix, Apple disposerait de plusieurs leviers. L’un des plus importants concerne l’intégration progressive de composants conçus en interne. Après les puces Apple Silicon sur Mac, puis les modems cellulaires développés par Apple, la firme continue de réduire sa dépendance à certains fournisseurs externes.
Selon J.P. Morgan, l’adoption croissante des modems Apple permettrait notamment de réaliser des économies qui compenseraient en partie l’augmentation du coût d’autres composants, comme la mémoire vive, le stockage ou encore les modules photo. Cette stratégie pourrait permettre à Apple de préserver ses marges tout en évitant un choc tarifaire trop important.
Une stratégie de communication bien calculée ?
Certains observateurs voient également dans les déclarations de Tim Cook une opération de communication plutôt habile. En préparant les consommateurs à des augmentations importantes, Apple pourrait finalement annoncer des hausses beaucoup plus modérées lors de la présentation officielle de l’iPhone 18.
Une augmentation de 50 à 100 dollars apparaîtrait alors comme une bonne surprise alors même qu’elle représenterait malgré tout une hausse réelle des tarifs. Cette technique consistant à abaisser les attentes pour mieux dépasser les prévisions est régulièrement utilisée dans le monde de la finance et du marketing.
Même limitée, une hausse de prix ne passera pas totalement inaperçue. Le marché des smartphones haut de gamme est déjà confronté à des prix historiquement élevés et les consommateurs conservent leurs appareils de plus en plus longtemps.
Apple devra donc trouver un équilibre entre l’amélioration des marges, l’augmentation du coût des composants et l’acceptabilité tarifaire auprès de ses clients. D’autant que l’iPhone 18 Pro devrait embarquer plusieurs nouveautés importantes, notamment autour de l’intelligence artificielle, de la photographie et des composants réseau développés en interne.
Qu’en penser ?
Les déclarations de Tim Cook pouvaient laisser craindre une augmentation spectaculaire du prix de l’iPhone 18 Pro. Les estimations de J.P. Morgan dessinent toutefois un scénario beaucoup plus raisonnable. Une hausse de 50 à 100 dollars serait certes loin d’être anodine, mais elle resterait cohérente avec l’évolution récente du marché.
Surtout, elle permettrait à Apple de continuer à financer l’intégration de nouvelles technologies tout en évitant un seuil psychologique qui pourrait freiner une partie des acheteurs. Comme souvent avec les iPhone, le véritable verdict tombera en septembre lors de la présentation officielle.