Combien va finalement coûter l’iPhone 18 Pro ?

Qu’en penser ?



Les déclarations de Tim Cook pouvaient laisser craindre une augmentation spectaculaire du prix de l’iPhone 18 Pro. Les estimations de J.P. Morgan dessinent toutefois un scénario beaucoup plus raisonnable. Une hausse de 50 à 100 dollars serait certes loin d’être anodine, mais elle resterait cohérente avec l’évolution récente du marché.



Surtout, elle permettrait à Apple de continuer à financer l’intégration de nouvelles technologies tout en évitant un seuil psychologique qui pourrait freiner une partie des acheteurs. Comme souvent avec les iPhone, le véritable verdict tombera en septembre lors de la présentation officielle.