L'iPhone Ultra 2 déjà en préparation ?

Qu'en penser ?



Bien entendu, ces informations restent à prendre avec les précautions d’usage. Si Digital Chat Station dispose d’un bon historique concernant les produits Apple, les plans de développement peuvent encore évoluer au fil des prochains mois. Une chose semble toutefois se dessiner : Apple prépare déjà l’après-iPhone traditionnel, avec d’un côté un modèle pliable appelé à devenir une nouvelle vitrine technologique, et de l’autre une gamme Air qui devra encore faire ses preuves auprès du grand public.