L'iPhone Ultra 2 déjà en préparation ?
Par Laurence - Publié le
Alors que le premier iPhone pliable n’a toujours pas été officialisé, Apple aurait déjà validé le développement de son successeur. En revanche, l’avenir de l’iPhone Air serait beaucoup moins assuré, la firme attendant de mesurer le succès commercial de la prochaine génération avant d’aller plus loin.
Les rumeurs autour de l’iPhone pliable d’Apple se multiplient depuis plusieurs mois. Longtemps annoncé avec un possible report à la fin de l’année, voire au début de 2027, le premier iPhone Ultra semble désormais attendu en même temps que les iPhone 18 Pro, lors de la keynote de septembre.
Selon le leaker chinois Digital Chat Station, dont les informations se sont révélées fiables à plusieurs reprises, Apple aurait déjà donné son feu vert au développement d’une deuxième génération. Cette décision témoignerait de la confiance du constructeur dans cette nouvelle catégorie de produits, alors même que le premier modèle n’a pas encore été présenté.
La source ne dévoile toutefois aucun détail concernant les évolutions techniques de cet iPhone Ultra 2. Elle indique simplement qu’Apple devrait reprendre le même écran pliable que celui du modèle de première génération, laissant penser que les principales améliorations pourraient concerner les performances, l’autonomie ou les capteurs photo plutôt que l’affichage.
Le même leaker évoque également l’avenir de la gamme iPhone Air, avec des perspectives nettement moins certaines. Si un iPhone Air 2 semble bien prévu, Apple n’aurait pas encore pris la décision de développer une troisième génération. Les rumeurs actuelles indiquent que l’iPhone Air 2 devrait notamment gagner un second capteur photo, sous la forme d’un ultra grand-angle, afin de combler l’une des principales limites du modèle actuel.
Selon Digital Chat Station, Cupertino souhaiterait avant tout évaluer les ventes de cette deuxième génération avant de décider si la gamme mérite de s’inscrire durablement dans son catalogue. Une approche prudente qui contraste avec celle adoptée pour l’iPhone Ultra, dont le développement à plus long terme semble déjà acté.
Bien entendu, ces informations restent à prendre avec les précautions d’usage. Si Digital Chat Station dispose d’un bon historique concernant les produits Apple, les plans de développement peuvent encore évoluer au fil des prochains mois. Une chose semble toutefois se dessiner : Apple prépare déjà l’après-iPhone traditionnel, avec d’un côté un modèle pliable appelé à devenir une nouvelle vitrine technologique, et de l’autre une gamme Air qui devra encore faire ses preuves auprès du grand public.
Un iPhone Ultra 2 déjà dans les cartons
Les rumeurs autour de l’iPhone pliable d’Apple se multiplient depuis plusieurs mois. Longtemps annoncé avec un possible report à la fin de l’année, voire au début de 2027, le premier iPhone Ultra semble désormais attendu en même temps que les iPhone 18 Pro, lors de la keynote de septembre.
Selon le leaker chinois Digital Chat Station, dont les informations se sont révélées fiables à plusieurs reprises, Apple aurait déjà donné son feu vert au développement d’une deuxième génération. Cette décision témoignerait de la confiance du constructeur dans cette nouvelle catégorie de produits, alors même que le premier modèle n’a pas encore été présenté.
La source ne dévoile toutefois aucun détail concernant les évolutions techniques de cet iPhone Ultra 2. Elle indique simplement qu’Apple devrait reprendre le même écran pliable que celui du modèle de première génération, laissant penser que les principales améliorations pourraient concerner les performances, l’autonomie ou les capteurs photo plutôt que l’affichage.
Et un iPhone Air 2 ?
Le même leaker évoque également l’avenir de la gamme iPhone Air, avec des perspectives nettement moins certaines. Si un iPhone Air 2 semble bien prévu, Apple n’aurait pas encore pris la décision de développer une troisième génération. Les rumeurs actuelles indiquent que l’iPhone Air 2 devrait notamment gagner un second capteur photo, sous la forme d’un ultra grand-angle, afin de combler l’une des principales limites du modèle actuel.
Selon Digital Chat Station, Cupertino souhaiterait avant tout évaluer les ventes de cette deuxième génération avant de décider si la gamme mérite de s’inscrire durablement dans son catalogue. Une approche prudente qui contraste avec celle adoptée pour l’iPhone Ultra, dont le développement à plus long terme semble déjà acté.
Qu'en penser ?
Bien entendu, ces informations restent à prendre avec les précautions d’usage. Si Digital Chat Station dispose d’un bon historique concernant les produits Apple, les plans de développement peuvent encore évoluer au fil des prochains mois. Une chose semble toutefois se dessiner : Apple prépare déjà l’après-iPhone traditionnel, avec d’un côté un modèle pliable appelé à devenir une nouvelle vitrine technologique, et de l’autre une gamme Air qui devra encore faire ses preuves auprès du grand public.