OxygenOS vivrait ses derniers mois : tous les OnePlus et Realme basculeraient sous ColorOS

On en dit quoi ?



OxygenOS, c'était toute l'identité de OnePlus : un Android épuré, rapide, proche de la version de Google, cet esprit "Never Settle" qui avait séduit les passionnés dès 2014. Basculer sous ColorOS, c'est confirmer défintiivement que cette différence n'existe plus. Dans les faits, vous ne verriez presque rien changer au quotidien, puisque les deux interfaces sont déjà quasi identiques sous le capot. Mais bon, c'est quand même une petite page de l'histoire des surcouches Android qui se tourne.