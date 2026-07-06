OxygenOS vivrait ses derniers mois : tous les OnePlus et Realme basculeraient sous ColorOS
Par Vincent Lautier - Publié le
OPPO s'apprêterait à supprimer OxygenOS et Realme UI pour faire tourner tous ses futurs smartphones, quelle que soit la marque, sous sa propre surcouche ColorOS. Rien n'est confirmé par les marques pour le moment, mais ça colle avec la trajectoire du groupe depuis cinq ans.
Dans les faits, le groupe OPPO cesserait de maintenant trois équipes logicielles distinctes pour développer trois habillages d'Android qui font, au fond, à peu près le même job. L'objectif serait surtout financier : réduire les coûtsven mutualisant le travail logiciel uniquement sous ColorOS.
Les futurs OnePlus et Realme vendus dans le monde entier abandonneraient donc leurs interfaces respectives, OxygenOS et Realme UI, au profit de la surcouche maison du géant chinois. Aucune des marques concernées n'a réagi pour l'instant, mais les fuites convergent toutes dans la même direction.
Cette disparition ne sortirait pas de nulle part. Dès 2021, Pete Lau, cofondateur de OnePlus repassé chez OPPO, avait fusionné les bases de code des deux surcouches : depuis OxygenOS 12, elles partagent exactement le même socle technique, et seuls l'habillage et une poignée de réglages diffèrent encore. En Chine, OxygenOS a d'ailleurs disparu il y a des années déjà, remplacé par ColorOS sur tous les OnePlus vendus sur place. Le rapport ne ferait donc qu'officialiser, à l'échelle mondiale cette fois, une fusion technique actée depuis longtemps.
Le rapport décrit aussi une réorganisation bien plus large que le seul logiciel. OnePlus se recentrerait sur l'Inde et la Chine, Realme quitterait la Chine pour se concentrer sur l'international, et OPPO absorberait progressivement ses filiales. En Inde, le service après-vente OnePlus a déjà été fondu dans le réseau OPPO. En Europe, les stocks OnePlus s'épuisent doucement et certaines boutiques renverraient déjà les clients vers la marque mère. Si vous possédez un OnePlus récent, la question du suivi se pose du coup : qui garantira vos mises à jour et votre SAV dans deux ou trois ans ? Sur ce point précis, silence complet pour le moment.
OxygenOS, c'était toute l'identité de OnePlus : un Android épuré, rapide, proche de la version de Google, cet esprit "Never Settle" qui avait séduit les passionnés dès 2014. Basculer sous ColorOS, c'est confirmer défintiivement que cette différence n'existe plus. Dans les faits, vous ne verriez presque rien changer au quotidien, puisque les deux interfaces sont déjà quasi identiques sous le capot. Mais bon, c'est quand même une petite page de l'histoire des surcouches Android qui se tourne.
Trois marques, une seule interface
Dans les faits, le groupe OPPO cesserait de maintenant trois équipes logicielles distinctes pour développer trois habillages d'Android qui font, au fond, à peu près le même job. L'objectif serait surtout financier : réduire les coûtsven mutualisant le travail logiciel uniquement sous ColorOS.
Les futurs OnePlus et Realme vendus dans le monde entier abandonneraient donc leurs interfaces respectives, OxygenOS et Realme UI, au profit de la surcouche maison du géant chinois. Aucune des marques concernées n'a réagi pour l'instant, mais les fuites convergent toutes dans la même direction.
Une mort programmée depuis 2021
Cette disparition ne sortirait pas de nulle part. Dès 2021, Pete Lau, cofondateur de OnePlus repassé chez OPPO, avait fusionné les bases de code des deux surcouches : depuis OxygenOS 12, elles partagent exactement le même socle technique, et seuls l'habillage et une poignée de réglages diffèrent encore. En Chine, OxygenOS a d'ailleurs disparu il y a des années déjà, remplacé par ColorOS sur tous les OnePlus vendus sur place. Le rapport ne ferait donc qu'officialiser, à l'échelle mondiale cette fois, une fusion technique actée depuis longtemps.
Et pour les clients européens ?
Le rapport décrit aussi une réorganisation bien plus large que le seul logiciel. OnePlus se recentrerait sur l'Inde et la Chine, Realme quitterait la Chine pour se concentrer sur l'international, et OPPO absorberait progressivement ses filiales. En Inde, le service après-vente OnePlus a déjà été fondu dans le réseau OPPO. En Europe, les stocks OnePlus s'épuisent doucement et certaines boutiques renverraient déjà les clients vers la marque mère. Si vous possédez un OnePlus récent, la question du suivi se pose du coup : qui garantira vos mises à jour et votre SAV dans deux ou trois ans ? Sur ce point précis, silence complet pour le moment.
On en dit quoi ?
OxygenOS, c'était toute l'identité de OnePlus : un Android épuré, rapide, proche de la version de Google, cet esprit "Never Settle" qui avait séduit les passionnés dès 2014. Basculer sous ColorOS, c'est confirmer défintiivement que cette différence n'existe plus. Dans les faits, vous ne verriez presque rien changer au quotidien, puisque les deux interfaces sont déjà quasi identiques sous le capot. Mais bon, c'est quand même une petite page de l'histoire des surcouches Android qui se tourne.