Apple laisse enfin Android et Windows entrer dans ses albums photo iCloud
Par Vincent Lautier - Publié le
Lors de la WWDC 2026, Apple a annoncé que les albums partagés iCloud allaient s'ouvrir aux utilisateurs Android et Windows. Ces derniers pourront non seulement consulter les albums, mais aussi y déposer leurs propres photos, et pour la première fois en pleine résolution. Le tout via iCloud.com, avec iOS 27, à l'automne.
Jusqu'à présent, partager un album photo iCloud avec un proche sous Android relevait du casse-tête. Il n'existait tout simplement aucun moyen pour un utilisateur Android de rejoindre ou même de voir un album partagé. Côté Windows, l'accès passait par l'application iCloud pour Windows, mais restait bridé. Apple a présenté ce changement hier, à la WWDC 2026, dans sa logique d'ouverture vers les autres plateformes. Concrètement, si quelqu'un sous iPhone vous partage un album, vous pourrez le rejoindre et y ajouter vos clichés depuis un téléphone Android ou un PC, en passant par iCloud.com.
Le vrai changement est là. Avant, les albums partagés compressaient les images, ce qui agaçait pas mal de monde. Désormais, les utilisateurs Android et Windows pourront déposer leurs photos en pleine résolution, sans compression, et c'est une première pour eux. Apple en profite pour ajouter quelques outils : des filtres pour trier les photos, des réactions à la façon d'une messagerie, et des invitations revues pour convier plus facilement d'autres personnes à un album. Rien de spectaculaire sur le papier. Mais ce sont des ajouts qui rendent la fonction nettement plus pratique au quotidien.
Cette annonce ne tombe pas seule. Apple multiplie les gestes d'ouverture depuis quelques mois : le RCS chiffré de bout en bout entre iPhone et Android arrivé avec iOS 26.5, le partage de fichiers facilité entre les deux mondes. Les albums partagés suivent la même pente. Et Apple rattrape ici un vrai retard, parce que Google Photos n'a jamais bridé le partage d'albums selon la plateforme. La firme de Cupertino comble donc un manque que ses propres utilisateurs pointaient depuis des années. La fonction arrivera à l'automne, avec iOS 27 et macOS 27.
On a presque envie de dire
Un mur qui tombe entre les écosystèmes
Jusqu'à présent, partager un album photo iCloud avec un proche sous Android relevait du casse-tête. Il n'existait tout simplement aucun moyen pour un utilisateur Android de rejoindre ou même de voir un album partagé. Côté Windows, l'accès passait par l'application iCloud pour Windows, mais restait bridé. Apple a présenté ce changement hier, à la WWDC 2026, dans sa logique d'ouverture vers les autres plateformes. Concrètement, si quelqu'un sous iPhone vous partage un album, vous pourrez le rejoindre et y ajouter vos clichés depuis un téléphone Android ou un PC, en passant par iCloud.com.
La pleine résolution, enfin
Le vrai changement est là. Avant, les albums partagés compressaient les images, ce qui agaçait pas mal de monde. Désormais, les utilisateurs Android et Windows pourront déposer leurs photos en pleine résolution, sans compression, et c'est une première pour eux. Apple en profite pour ajouter quelques outils : des filtres pour trier les photos, des réactions à la façon d'une messagerie, et des invitations revues pour convier plus facilement d'autres personnes à un album. Rien de spectaculaire sur le papier. Mais ce sont des ajouts qui rendent la fonction nettement plus pratique au quotidien.
Une pièce de plus dans la stratégie d'ouverture
Cette annonce ne tombe pas seule. Apple multiplie les gestes d'ouverture depuis quelques mois : le RCS chiffré de bout en bout entre iPhone et Android arrivé avec iOS 26.5, le partage de fichiers facilité entre les deux mondes. Les albums partagés suivent la même pente. Et Apple rattrape ici un vrai retard, parce que Google Photos n'a jamais bridé le partage d'albums selon la plateforme. La firme de Cupertino comble donc un manque que ses propres utilisateurs pointaient depuis des années. La fonction arrivera à l'automne, avec iOS 27 et macOS 27.
On en dit quoi ?
On a presque envie de dire
il était temps. Pendant des années, partager ses souvenirs de vacances avec un ami sous Android revenait à lui envoyer des photos compressées par messagerie, ou carrément à le laisser de côté. Qu'Apple finisse par lâcher du lest, et surtout sur la pleine résolution, c'est une bonne nouvelle pour tous ces groupes mixtes iPhone-Android qui sont quand même la norme dans la vraie vie.