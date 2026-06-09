Apple laisse enfin Android et Windows entrer dans ses albums photo iCloud

On en dit quoi ?



On a presque envie de dire il était temps . Pendant des années, partager ses souvenirs de vacances avec un ami sous Android revenait à lui envoyer des photos compressées par messagerie, ou carrément à le laisser de côté. Qu'Apple finisse par lâcher du lest, et surtout sur la pleine résolution, c'est une bonne nouvelle pour tous ces groupes mixtes iPhone-Android qui sont quand même la norme dans la vraie vie.