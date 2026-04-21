OnePlus confirme de plus en plus son retrait d'Europe, mais promet de suivre ses clients

On en dit quoi ?



C'est un peu triste de voir OnePlus en arriver là, quand on se souvient de la marque qui lançait des flagships killers à prix agressifs et qui faisait rêver une importante communauté de passionnés. Les chiffres sont sans appel : 2,4% de parts de marché en Inde, 1,6% en Chine, et maintenant un repli européen après un repli indien. Le recentrage sur le milieu de gamme en Inde et sur la Chine ressemble quand même à une retraite en rase campagne. Les promesses de suivi sont rassurantes sur le papier, mais on sait que dans ce genre de situation, les délais de SAV ont tendance à s'allonger et les mises à jour à ralentir dans les mois qui suivent.