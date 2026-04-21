OnePlus confirme de plus en plus son retrait d'Europe, mais promet de suivre ses clients
Par Vincent Lautier - Publié le
OnePlus Europe vient enfin d'admettre qu'elle revoit sa feuille de route après des mois de rumeurs. La marque ne parle pas directement de fermeture, mais les départs d'employés s'accumulent sur LinkedIn et le message est clair. Le SAV et les mises à jour sont pour l'instant maintenus.
Après avoir démenti avec fermeté les rumeurs de fermeture il y a quelques semaines, OnePlus a changé de discours. La marque a indiqué à Frandroid que
Ce sont finalement les employés eux-mêmes qui donnent le vrai ton. Plusieurs responsables européens ont annoncé leur départ ces derniers jours : Serban Chiscop, directeur pour le Royaume-Uni et l'Espagne après dix ans dans l'entreprise, mais aussi les responsables des relations publiques pour le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Union européenne. James Paterson, responsable des relations publiques globales, a rejoint OPPO après six ans chez OnePlus. Difficile de ne pas voir dans cette vague de départs un signal plus clair que la communication officielle.
Si vous possédez un modèle récent comme le OnePlus 15 ou le OnePlus 15R, OnePlus vous promet que rien ne change : les mises à jour continueront et le SAV reste accessible. Par contre, aucun détail n'a été donné sur la manière dont ces services seront maintenus concrètement une fois les équipes européennes disparues. On peut imaginer un basculement vers les équipes d'OPPO, la maison mère, mais rien n'est officiel pour le moment. La situation reste un peu floue pour les possesseurs actuels.
C'est un peu triste de voir OnePlus en arriver là, quand on se souvient de la marque qui lançait des flagships killers à prix agressifs et qui faisait rêver une importante communauté de passionnés. Les chiffres sont sans appel : 2,4% de parts de marché en Inde, 1,6% en Chine, et maintenant un repli européen après un repli indien. Le recentrage sur le milieu de gamme en Inde et sur la Chine ressemble quand même à une retraite en rase campagne. Les promesses de suivi sont rassurantes sur le papier, mais on sait que dans ce genre de situation, les délais de SAV ont tendance à s'allonger et les mises à jour à ralentir dans les mois qui suivent.
Une confirmation officielle qui ne dit pas son nom
Après avoir démenti avec fermeté les rumeurs de fermeture il y a quelques semaines, OnePlus a changé de discours. La marque a indiqué à Frandroid que
OnePlus Europe est en train de revoir sa feuille de route régionale et sa stratégie produit. Une formulation diplomatique qui sonne quand même comme un aveu. OnePlus affirme dans le même temps que
le service après-vente, les mises à jour logicielles et le respect des droits de tous les utilisateurs sont pleinement garantis. Pour rappel, la marque avait déjà commencé à démanteler ses opérations en Inde au début de l'année, avec la fermeture de ses points de vente physiques et le départ de son CEO local.
Les départs s'accumulent sur LinkedIn
Ce sont finalement les employés eux-mêmes qui donnent le vrai ton. Plusieurs responsables européens ont annoncé leur départ ces derniers jours : Serban Chiscop, directeur pour le Royaume-Uni et l'Espagne après dix ans dans l'entreprise, mais aussi les responsables des relations publiques pour le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Union européenne. James Paterson, responsable des relations publiques globales, a rejoint OPPO après six ans chez OnePlus. Difficile de ne pas voir dans cette vague de départs un signal plus clair que la communication officielle.
Que faire si vous avez un OnePlus ?
Si vous possédez un modèle récent comme le OnePlus 15 ou le OnePlus 15R, OnePlus vous promet que rien ne change : les mises à jour continueront et le SAV reste accessible. Par contre, aucun détail n'a été donné sur la manière dont ces services seront maintenus concrètement une fois les équipes européennes disparues. On peut imaginer un basculement vers les équipes d'OPPO, la maison mère, mais rien n'est officiel pour le moment. La situation reste un peu floue pour les possesseurs actuels.
On en dit quoi ?
C'est un peu triste de voir OnePlus en arriver là, quand on se souvient de la marque qui lançait des flagships killers à prix agressifs et qui faisait rêver une importante communauté de passionnés. Les chiffres sont sans appel : 2,4% de parts de marché en Inde, 1,6% en Chine, et maintenant un repli européen après un repli indien. Le recentrage sur le milieu de gamme en Inde et sur la Chine ressemble quand même à une retraite en rase campagne. Les promesses de suivi sont rassurantes sur le papier, mais on sait que dans ce genre de situation, les délais de SAV ont tendance à s'allonger et les mises à jour à ralentir dans les mois qui suivent.