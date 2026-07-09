Il est désormais impossible de restaurer ces anciennes versions d’iOS : pourquoi ?
Par Laurence - Publié le
Apple poursuit discrètement le ménage dans ses anciens systèmes d’exploitation. Désormais, plusieurs versions d’iOS ne peuvent plus être restaurées ni réinstallées sur certains anciens iPhone et iPad. En réalité, cette décision concernera peu d’utilisateurs, mais marque surtout une nouvelle étape dans la fin de vie de plusieurs appareils emblématiques.
Comme l’a repéré le développeur Aaron Perris, Apple a cessé de signer plusieurs anciennes versions d’iOS destinées à des appareils aujourd’hui considérés comme obsolètes.
Concrètement, les utilisateurs ne peuvent plus installer ou restaurer les systèmes suivants : iOS 10.3.3 sur les iPhone 5c (versions GSM et CDMA) ; iOS 8.4.1, iOS 9.3.5 et iOS 9.3.6 sur certains modèles d’iPad mini ; ou encore iOS 6.1.3, iOS 8.4.1, iOS 9.3.5 et iOS 9.3.6 sur certains iPad 2. Le cas de l’iPhone 5 reste plus flou. Ce modèle ayant reçu iOS 10.3.4, Apple pourrait également avoir cessé d’en signer l’installation.
Chaque fois qu’un utilisateur restaure un iPhone ou un iPad, le serveur d’Apple vérifie que la version d’iOS installée est toujours autorisée. Cette procédure, appelée signature, empêche l’installation d’une version qui n’est plus validée par Apple. Lorsque la signature est retirée, il devient impossible de restaurer un appareil vers cette version, même si le fichier IPSW a été conservé.
Apple applique généralement cette politique quelques jours après la sortie d’une nouvelle mise à jour afin d’empêcher les utilisateurs de revenir vers une version moins sécurisée. Plus rarement, la firme retire également la signature de systèmes beaucoup plus anciens destinés à des appareils déjà en fin de vie.
Dans les faits, très peu d’utilisateurs seront concernés. Ces anciens iPhone et iPad ne sont plus utilisés au quotidien depuis longtemps. En revanche, cette décision intéresse les collectionneurs, les développeurs ou les passionnés qui conservent d’anciens appareils pour tester la compatibilité d’applications, restaurer un système historique ou préserver certains usages spécifiques. La disparition de ces dernières signatures réduit encore un peu les possibilités offertes sur ces appareils dont certains sont encore parfaitement opérationnels et conviennent à leurs propriétaires.
Cette décision n’aura quasiment aucun impact pour le grand public, mais elle illustre la politique constante d’Apple consistant à contrôler les versions d’iOS pouvant être installées sur ses appareils. Si cette stratégie renforce la sécurité et limite l’utilisation de systèmes obsolètes, elle complique aussi le travail des développeurs, des chercheurs en sécurité et des passionnés qui souhaitent préserver le patrimoine logiciel des anciens iPhone et iPad.
Quels appareils sont vraiment concernés ?
Comme l’a repéré le développeur Aaron Perris, Apple a cessé de signer plusieurs anciennes versions d’iOS destinées à des appareils aujourd’hui considérés comme obsolètes.
Concrètement, les utilisateurs ne peuvent plus installer ou restaurer les systèmes suivants : iOS 10.3.3 sur les iPhone 5c (versions GSM et CDMA) ; iOS 8.4.1, iOS 9.3.5 et iOS 9.3.6 sur certains modèles d’iPad mini ; ou encore iOS 6.1.3, iOS 8.4.1, iOS 9.3.5 et iOS 9.3.6 sur certains iPad 2. Le cas de l’iPhone 5 reste plus flou. Ce modèle ayant reçu iOS 10.3.4, Apple pourrait également avoir cessé d’en signer l’installation.
Pourquoi ces versions ne pourront plus être installées ?
Chaque fois qu’un utilisateur restaure un iPhone ou un iPad, le serveur d’Apple vérifie que la version d’iOS installée est toujours autorisée. Cette procédure, appelée signature, empêche l’installation d’une version qui n’est plus validée par Apple. Lorsque la signature est retirée, il devient impossible de restaurer un appareil vers cette version, même si le fichier IPSW a été conservé.
Apple applique généralement cette politique quelques jours après la sortie d’une nouvelle mise à jour afin d’empêcher les utilisateurs de revenir vers une version moins sécurisée. Plus rarement, la firme retire également la signature de systèmes beaucoup plus anciens destinés à des appareils déjà en fin de vie.
Dans les faits, très peu d’utilisateurs seront concernés. Ces anciens iPhone et iPad ne sont plus utilisés au quotidien depuis longtemps. En revanche, cette décision intéresse les collectionneurs, les développeurs ou les passionnés qui conservent d’anciens appareils pour tester la compatibilité d’applications, restaurer un système historique ou préserver certains usages spécifiques. La disparition de ces dernières signatures réduit encore un peu les possibilités offertes sur ces appareils dont certains sont encore parfaitement opérationnels et conviennent à leurs propriétaires.
Qu’en penser ?
Cette décision n’aura quasiment aucun impact pour le grand public, mais elle illustre la politique constante d’Apple consistant à contrôler les versions d’iOS pouvant être installées sur ses appareils. Si cette stratégie renforce la sécurité et limite l’utilisation de systèmes obsolètes, elle complique aussi le travail des développeurs, des chercheurs en sécurité et des passionnés qui souhaitent préserver le patrimoine logiciel des anciens iPhone et iPad.