Il est désormais impossible de restaurer ces anciennes versions d’iOS : pourquoi ?

Qu’en penser ?



Cette décision n’aura quasiment aucun impact pour le grand public, mais elle illustre la politique constante d’Apple consistant à contrôler les versions d’iOS pouvant être installées sur ses appareils. Si cette stratégie renforce la sécurité et limite l’utilisation de systèmes obsolètes, elle complique aussi le travail des développeurs, des chercheurs en sécurité et des passionnés qui souhaitent préserver le patrimoine logiciel des anciens iPhone et iPad.