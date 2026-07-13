Apple veut faire de l'iPhone le terminal de paiement universel
Par Laurence - Publié le
Apple continue de généraliser sa technologie Tap to Pay sur iPhone. Déjà utilisée par de nombreux commerçants pour accepter les paiements sans contact directement depuis un iPhone, cette fonction pourrait désormais remplacer les traditionnels terminaux de paiement dans les Apple Store. Apparemment, la firme prévoit d’équiper davantage de vendeurs d’iPhone 16, ce qui leur permettrait
de recycler les stocks d’encaisser directement les achats sans aucun lecteur de carte supplémentaire.
Lancée en 2022, la fonction
Aucun terminal de paiement classique n’est nécessaire. La technologie repose sur la puce NFC de l’iPhone et fonctionne de manière similaire à Apple Pay, tout en respectant les mêmes standards de sécurité. Jusqu’à présent, certains employés des Apple Store utilisaient des iPhone 14 équipés d’un lecteur de cartes Bluetooth fixé à l’arrière de l’appareil.
Mais selon Mark Gurman, Cupertino souhaite désormais franchir une nouvelle étape. Les vendeurs seront progressivement équipés d’iPhone 16, capables de gérer seuls les paiements sans contact. D’après les essais menés en interne, les nouveaux modèles seraient nettement plus fiables, notamment avec certaines cartes comme les American Express Platinum ou les Chase Sapphire Reserve, qui pouvaient parfois poser problème avec les anciens équipements.
Cette évolution illustre la stratégie d’Apple autour de Tap to Pay. La société cherche à faire de l’iPhone un véritable terminal de paiement universel, aussi bien pour les petits commerçants que pour ses propres boutiques. Plus le système sera utilisé à grande échelle, plus Apple pourra démontrer sa fiabilité. Cette technologie est aujourd’hui disponible dans plusieurs pays et continue d’être déployée auprès de nouveaux partenaires.
La firme ne compte pas s’arrêter là, puisqu'elle prépare également
Cette évolution peut sembler discrète, mais elle illustre parfaitement la philosophie d’Apple : supprimer progressivement les accessoires au profit de fonctionnalités directement intégrées à l’iPhone. Si les essais menés avec l’iPhone 16 se révèlent concluants, les terminaux de paiement pourraient peu à peu disparaître des Apple Store. Une démonstration supplémentaire qu’Apple considère désormais son smartphone comme un véritable outil professionnel, capable de remplacer bien plus qu’un simple lecteur de cartes bancaires.
L’iPhone comme terminal de paiement
Lancée en 2022, la fonction
Tap to Pay sur iPhone(toucher pour payer donc) permet à un commerçant d’accepter un paiement sans contact directement sur son smartphone. Le client n’a qu’à approcher son iPhone, son Apple Watch ou sa carte bancaire compatible NFC de l’iPhone du vendeur pour valider la transaction.
Aucun terminal de paiement classique n’est nécessaire. La technologie repose sur la puce NFC de l’iPhone et fonctionne de manière similaire à Apple Pay, tout en respectant les mêmes standards de sécurité. Jusqu’à présent, certains employés des Apple Store utilisaient des iPhone 14 équipés d’un lecteur de cartes Bluetooth fixé à l’arrière de l’appareil.
Mais selon Mark Gurman, Cupertino souhaite désormais franchir une nouvelle étape. Les vendeurs seront progressivement équipés d’iPhone 16, capables de gérer seuls les paiements sans contact. D’après les essais menés en interne, les nouveaux modèles seraient nettement plus fiables, notamment avec certaines cartes comme les American Express Platinum ou les Chase Sapphire Reserve, qui pouvaient parfois poser problème avec les anciens équipements.
Et la suite ?
Cette évolution illustre la stratégie d’Apple autour de Tap to Pay. La société cherche à faire de l’iPhone un véritable terminal de paiement universel, aussi bien pour les petits commerçants que pour ses propres boutiques. Plus le système sera utilisé à grande échelle, plus Apple pourra démontrer sa fiabilité. Cette technologie est aujourd’hui disponible dans plusieurs pays et continue d’être déployée auprès de nouveaux partenaires.
La firme ne compte pas s’arrêter là, puisqu'elle prépare également
Tap to Share(avec iOS 27), une nouvelle fonction qui permettra de partager facilement des contenus, des coordonnées ou des informations simplement en rapprochant deux iPhone compatibles. Si
Tap to Sharen’est pas destiné au paiement, il s’appuie lui aussi sur les technologies NFC et de proximité, preuve qu’Apple continue d’exploiter cette puce bien au-delà d’Apple Pay.
Qu’en penser ?
Cette évolution peut sembler discrète, mais elle illustre parfaitement la philosophie d’Apple : supprimer progressivement les accessoires au profit de fonctionnalités directement intégrées à l’iPhone. Si les essais menés avec l’iPhone 16 se révèlent concluants, les terminaux de paiement pourraient peu à peu disparaître des Apple Store. Une démonstration supplémentaire qu’Apple considère désormais son smartphone comme un véritable outil professionnel, capable de remplacer bien plus qu’un simple lecteur de cartes bancaires.