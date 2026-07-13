Apple veut faire de l'iPhone le terminal de paiement universel

de recycler les stocks

L’iPhone comme terminal de paiement

Tap to Pay sur iPhone

Et la suite ?

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Cette évolution peut sembler discrète, mais elle illustre parfaitement la philosophie d’Apple : supprimer progressivement les accessoires au profit de fonctionnalités directement intégrées à l’iPhone. Si les essais menés avec l’iPhone 16 se révèlent concluants, les terminaux de paiement pourraient peu à peu disparaître des Apple Store. Une démonstration supplémentaire qu’Apple considère désormais son smartphone comme un véritable outil professionnel, capable de remplacer bien plus qu’un simple lecteur de cartes bancaires.

Lancée en 2022, la fonction(toucher pour payer donc) permet à un commerçant d’accepter un paiement sans contact directement sur son smartphone.Aucun terminal de paiement classique n’est nécessaire. La technologie repose suret fonctionne de manière similaire à Apple Pay, tout en respectant les mêmes standards de sécurité. Jusqu’à présent, certains employés des Apple Store utilisaient des iPhone 14 équipés d’un lecteur de cartes Bluetooth fixé à l’arrière de l’appareil.Mais selon Mark Gurman, Cupertino souhaite désormais franchir une nouvelle étape. Les vendeurs seront progressivement équipés d’iPhone 16, capables de gérer seuls les paiements sans contact. D’après les essais menés en interne, les nouveaux modèles seraient nettement plus fiables, notamment avec certaines cartes comme les American Express Platinum ou les Chase Sapphire Reserve, qui pouvaient parfois poser problème avec les anciens équipements.Cette évolution illustre la stratégie d’Apple autour de Tap to Pay.l, aussi bien pour les petits commerçants que pour ses propres boutiques. Plus le système sera utilisé à grande échelle, plusCette technologie est aujourd’hui disponible dans plusieurs pays et continue d’être déployée auprès de nouveaux partenaires.La firme ne compte pas s’arrêter là, puisqu'elle prépare également(avec iOS 27), une nouvelle fonction qui permettra deSin’est pas destiné au paiement, il s’appuie lui aussi sur les technologies NFC et de proximité, preuve qu’Apple continue d’exploiter cette puce bien au-delà d’Apple Pay.