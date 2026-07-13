La bêta publique d'iOS 27 en approche : tout ce qu’il faut savoir

une bêta imminente !

Comment installer iOS 27 ?

Nouveautés iOS 27 beta 3

Nouveautés iOS 27 beta 2

Quels sont les iPhone compatibles ?

Faut-il l'installer dès sa sortie ?

Qu’en penser ?



Comme chaque été, la bêta publique constitue une excellente occasion de découvrir en avance les nouveautés qui accompagneront les prochains iPhone. Apple semble avoir particulièrement travaillé la stabilité de cette première version, mais elle ne remplacera pas encore une version finale. Si vous acceptez quelques imperfections, c’est le meilleur moyen de prendre une longueur d’avance avant le lancement officiel d’iOS 27, attendu en septembre aux côtés de la nouvelle gamme d’iPhone 18.

Apple n’a toujours pas communiqué de date officielle, mais. Depuis plusieurs années, les premières bêta publiques d’iOS sont généralement déployées, après la troisième ou la quatrième bêta destinée aux développeurs. Or, iOS 27 bêta 3 est déjà disponible depuis la semaine dernière et a apporté plusieurs nouveautés, comme un réglage simplifié de l’audio adaptatif des AirPods ou encore de nouvelles fonctions d’accessibilité.L’installation est gratuite et ne demande que quelques minutes. Il suffit de rejoindre le programme Apple Beta Software, puis d’activer les mises à jour bêta directement depuisavant de sélectionner iOS 27 Public Beta lorsqu’elle sera disponible. Comme toujours, il est fortement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de l’iPhone avant toute installation.. En revanche, toutes les nouveautés ne seront pas accessibles sur l’ensemble de la gamme.Les fonctions liées à Apple Intelligence et à Siri AI restent. Les autres appareils profiteront malgré tout de la nouvelle interface, des optimisations de performances et des nombreuses améliorations intégrées à iOS 27.Par ailleurs,Pour l'Europe, il faudra s'en passer jusqu'à nouvel ordre. Apple continue de déployer cette fonction progressivement via une liste d’attente directement accessible dans les réglages de Siri.Même si cette première bêta publique sera plus stable que les premières versions destinées aux développeurs, elle reste un. Des, uneparfois en baisse ou encore desavec certaines applications sont toujours possibles. Si votre iPhone est votre appareil principal ou qu’il vous accompagne au quotidien pour le travail, mieux vaut sans doute attendre la deuxième, voire la troisième bêta publique.En revanche, les utilisateurs les plus curieux pourront découvrir en avant-première une mise à jour particulièrement riche. Siri AI, Liquid Glass, les nombreuses nouveautés de CarPlay, Apple Plans, Photos, Notes, AirPods ou encore les optimisations de performances font d’iOS 27 l’une des évolutions les plus importantes de ces dernières années.