Misty Faces, l'app iPhone qui floute les visages de vos photos avant que vous ne les partagiez
Par Vincent Lautier - Publié le
Entre la reconnaissance faciale qui progresse et l'habitude de tout poster en ligne, se retrouver sur le cliché d'un inconnu n'a jamais été aussi habituel. Misty Faces, une nouvelle application pour iPhone, propose une réponse simple à ce problème en floutant les visages avant que la photo ne quitte votre téléphone. Elle est gratuite pour son lancement.
Le principe est volontairement minimaliste. Quand vous ouvrez une image dans l'application, celle-ci repère les visages qu'elle contient et les rend flous toute seule, sans que vous ayez le moindre réglage à manipuler. Un visage a été oublié dans un coin, vous le couvrez vous-même en traçant une zone du doigt, et si le résultat vous paraît trop ou pas assez marqué, un appui sur chaque visage permet de doser le flou ou de le retirer complètement. Ce n'est pas un éditeur photo complet, juste un outil qui règle une seule question et s'y tient.
Beaucoup d'applications de ce genre envoient vos photos se faire analyser sur des serveurs distants. Misty Faces, elle, fait tout le travail directement sur l'iPhone, sans réclamer le moindre compte. Vos images ne partent donc nulle part. L'application pousse même le soin jusqu'à proposer de retirer la localisation et les autres métadonnées personnelles au moment d'exporter, histoire de ne pas livrer par mégarde l'endroit où la photo a été prise. Le tout est présenté comme rapide, y compris sur les images en haute définition.
Dans la pratique, l'application vise large, des parents qui publient leurs enfants sans exposer les camarades présents au festival ou à l'anniversaire, jusqu'aux journalistes et aux militants qui doivent masquer un visage pour protéger une source. Réservée à l'iPhone, elle se télécharge sur l'App Store et se montre gratuite pour son lancement. Le modèle prévoit ensuite un floutage d'essai offert, puis un achat unique à vie pour flouter sans limite, sans le moindre abonnement, sans publicité et sans pistage, ce qui reste plutôt rare par les temps qui courent.
Le concept ne réinvente rien, des applications de floutage il en existe déjà quelques-unes, mais le soin apporté au tout local change vraiment la donne pour ce genre d'usage. Confier ses photos de famille à un service en ligne juste pour cacher un visage a toujours eu quelque chose de contradictoire, alors que la reconnaissance faciale progresse, et Misty Faces règle ce paradoxe en ne faisant sortir aucune image du téléphone. La période de gratuité tombe à pic pour se faire un avis sans rien dépenser.
Une app qui floute d'abord et partage ensuite
Le principe est volontairement minimaliste. Quand vous ouvrez une image dans l'application, celle-ci repère les visages qu'elle contient et les rend flous toute seule, sans que vous ayez le moindre réglage à manipuler. Un visage a été oublié dans un coin, vous le couvrez vous-même en traçant une zone du doigt, et si le résultat vous paraît trop ou pas assez marqué, un appui sur chaque visage permet de doser le flou ou de le retirer complètement. Ce n'est pas un éditeur photo complet, juste un outil qui règle une seule question et s'y tient.
Tout reste sur le téléphone
Beaucoup d'applications de ce genre envoient vos photos se faire analyser sur des serveurs distants. Misty Faces, elle, fait tout le travail directement sur l'iPhone, sans réclamer le moindre compte. Vos images ne partent donc nulle part. L'application pousse même le soin jusqu'à proposer de retirer la localisation et les autres métadonnées personnelles au moment d'exporter, histoire de ne pas livrer par mégarde l'endroit où la photo a été prise. Le tout est présenté comme rapide, y compris sur les images en haute définition.
Gratuite au lancement, puis un achat unique
Dans la pratique, l'application vise large, des parents qui publient leurs enfants sans exposer les camarades présents au festival ou à l'anniversaire, jusqu'aux journalistes et aux militants qui doivent masquer un visage pour protéger une source. Réservée à l'iPhone, elle se télécharge sur l'App Store et se montre gratuite pour son lancement. Le modèle prévoit ensuite un floutage d'essai offert, puis un achat unique à vie pour flouter sans limite, sans le moindre abonnement, sans publicité et sans pistage, ce qui reste plutôt rare par les temps qui courent.
On en dit quoi ?
Le concept ne réinvente rien, des applications de floutage il en existe déjà quelques-unes, mais le soin apporté au tout local change vraiment la donne pour ce genre d'usage. Confier ses photos de famille à un service en ligne juste pour cacher un visage a toujours eu quelque chose de contradictoire, alors que la reconnaissance faciale progresse, et Misty Faces règle ce paradoxe en ne faisant sortir aucune image du téléphone. La période de gratuité tombe à pic pour se faire un avis sans rien dépenser.