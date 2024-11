Une app pour cacher facilement les visages et les métadonnées des photos

Mais qui se cache derrière ce tacos ?

Préserver la vie privée face aux technologies de reconnaissance faciale

Pas de doute, ça fonctionne très bien.

Suppression des métadonnées : un complément bien pratique

La photo avant

La photo après, tout ceci fait en 4 secondes

Des options gratuites et payantes pour tous les besoins

En plus des classiques cercles gris, la version payante de Discretion permet également de choisir n’importe quel emoji pour recouvrir chaque visage, offrant un moyen ludique et personnalisé de préserver l’anonymat des personnes visibles sur une image., ce qui permet de dissimuler les visages de manière efficace tout en conservant la qualité de la photo.La montée en puissance des technologies de reconnaissance faciale et des dispositifs de collecte de données rend chaque photo numérique potentiellement risquée pour la vie privée. En effet, au-delà des visages, les photos contiennent souvent des métadonnées comme les coordonnées GPS , qui peuvent indiquer précisément le lieu de la prise de vue.C’est pour répondre à ces préoccupations que l’application Discretion a été conçue, en mettant à disposition un moyen simple de protéger la vie privée de ses utilisateurs.En plus du masquage des visages, Discretion propose une fonctionnalité de suppression automatique des métadonnées . Ces informations, invisibles pour l’utilisateur moyen, révèlent souvent des détails importants tels que le modèle de l’appareil photo, les paramètres de prise de vue et, surtout, la géolocalisation., ajoutant ainsi un niveau supplémentaire de sécurité.Discretion propose une version gratuite qui couvre les fonctions essentielles, notamment le masquage des visages et la suppression des métadonnées. Pour 1,99 euros par an, ou 5,99 euros pour un accès illimité en achat unique, la version payante inclut des options avancées, comme la possibilité de traiter plusieurs photos en même temps et des choix de masquage supplémentaires, tels que les emojis personnalisés.Est-ce que c'est le genre de