Apple a raflé près de la moitié de l’argent du marché du smartphone

Qu’en penser ?



Cette étude montre une nouvelle fois qu’Apple n’a pas besoin d’être numéro un en volumes pour dominer le marché. Avec seulement 21 % des smartphones expédiés, la marque récupère près de la moitié des revenus mondiaux du secteur. Peu d’industries présentent un tel déséquilibre entre les parts de marché et les parts de chiffre d’affaires.



Ce succès repose autant sur la fidélité des utilisateurs que sur la capacité d’Apple à absorber temporairement la hausse des coûts. Mais cette stratégie a un prix. Tim Cook a lui-même reconnu que la crise actuelle de la mémoire devenait difficile à supporter financièrement. Si les rumeurs d’une hausse des tarifs des iPhone 18 Pro se confirment, les prochains trimestres permettront de mesurer jusqu’où les consommateurs sont prêts à suivre Apple sur le terrain des prix.