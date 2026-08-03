Apple a raflé près de la moitié de l’argent du marché du smartphone
Par Laurence - Publié le
Apple continue de dominer le marché… sans forcément vendre le plus de smartphones. Selon une nouvelle étude de Counterpoint Research, la firme de Cupertino a capté à elle seule 49 % des revenus mondiaux générés par les smartphones au deuxième trimestre 2026. Un record historique pour cette période de l’année, obtenu dans un contexte pourtant marqué par la flambée des coûts des composants.
Les chiffres publiés par Counterpoint Research illustrent une nouvelle fois la force du modèle économique d’Apple. Au deuxième trimestre 2026, la firme américaine aurait représenté 49 % des revenus mondiaux du marché des smartphones, soit son meilleur résultat jamais enregistré sur un deuxième trimestre.
Dans le même temps, les revenus d’Apple issus de l’iPhone progressent de 22 % sur un an, alors que l’ensemble du marché n’affiche qu’une croissance de 7 %. En outre, le prix moyen de vente des iPhone atteint désormais 946 dollars, contre 879 dollars un an plus tôt. Une progression qui confirme que les modèles premium continuent de séduire les consommateurs.
Cette performance est largement attribuée au succès de la gamme iPhone 17, et plus particulièrement de l’iPhone 17 classique et de l’iPhone 17 Pro Max. Ces deux modèles ont permis à Apple de maintenir une forte proportion d’appareils haut de gamme dans son mix de ventes, tout en gagnant des parts de marché.
La firme a aussi enregistré son meilleur score historique sur un deuxième trimestre en matière de volumes, avec 21 % des smartphones expédiés dans le monde, contre 17 % un an plus tôt. Apple reste toutefois derrière Samsung, qui conserve la première place avec 23 % des livraisons mondiales. En revanche, les autres grands fabricants reculent, Xiaomi enregistrant la plus forte baisse avec une part de marché passant de 14 % à 11 %.
Pour Counterpoint, cette progression s’explique aussi par la politique tarifaire de Cupertino. Alors que plusieurs fabricants Android ont été contraints d’augmenter sensiblement leurs prix en raison de l’explosion du coût de la mémoire et d’autres composants, Apple a choisi de maintenir les tarifs de ses iPhone quasiment inchangés (en attendant la gamme des iPhone 18 où les prix pourraient grimper fortement).
Cette stratégie a renforcé l’attractivité des iPhone dans de nombreuses régions, notamment en Chine, en Europe et sur plusieurs marchés émergents, où les hausses de prix chez les concurrents ont réduit l’écart avec Apple.
L’étude souligne toutefois que cette situation pourrait ne pas durer. Lors de la publication de ses derniers résultats financiers, Tim Cook a reconnu que les tensions sur les composants, en particulier la mémoire, allaient encore s’intensifier au cours du trimestre de septembre. Plusieurs analystes estiment d’ailleurs que les futurs iPhone 18 Pro pourraient être les premiers à subir une hausse de prix significative.
Cette étude montre une nouvelle fois qu’Apple n’a pas besoin d’être numéro un en volumes pour dominer le marché. Avec seulement 21 % des smartphones expédiés, la marque récupère près de la moitié des revenus mondiaux du secteur. Peu d’industries présentent un tel déséquilibre entre les parts de marché et les parts de chiffre d’affaires.
Ce succès repose autant sur la fidélité des utilisateurs que sur la capacité d’Apple à absorber temporairement la hausse des coûts. Mais cette stratégie a un prix. Tim Cook a lui-même reconnu que la crise actuelle de la mémoire devenait difficile à supporter financièrement. Si les rumeurs d’une hausse des tarifs des iPhone 18 Pro se confirment, les prochains trimestres permettront de mesurer jusqu’où les consommateurs sont prêts à suivre Apple sur le terrain des prix.
APPLE CAPTE PRESQUE UN DOLLAR SUR DEUX
Les chiffres publiés par Counterpoint Research illustrent une nouvelle fois la force du modèle économique d’Apple. Au deuxième trimestre 2026, la firme américaine aurait représenté 49 % des revenus mondiaux du marché des smartphones, soit son meilleur résultat jamais enregistré sur un deuxième trimestre.
Dans le même temps, les revenus d’Apple issus de l’iPhone progressent de 22 % sur un an, alors que l’ensemble du marché n’affiche qu’une croissance de 7 %. En outre, le prix moyen de vente des iPhone atteint désormais 946 dollars, contre 879 dollars un an plus tôt. Une progression qui confirme que les modèles premium continuent de séduire les consommateurs.
L’IPHONE 17 PORTE LES VENTES
Cette performance est largement attribuée au succès de la gamme iPhone 17, et plus particulièrement de l’iPhone 17 classique et de l’iPhone 17 Pro Max. Ces deux modèles ont permis à Apple de maintenir une forte proportion d’appareils haut de gamme dans son mix de ventes, tout en gagnant des parts de marché.
La firme a aussi enregistré son meilleur score historique sur un deuxième trimestre en matière de volumes, avec 21 % des smartphones expédiés dans le monde, contre 17 % un an plus tôt. Apple reste toutefois derrière Samsung, qui conserve la première place avec 23 % des livraisons mondiales. En revanche, les autres grands fabricants reculent, Xiaomi enregistrant la plus forte baisse avec une part de marché passant de 14 % à 11 %.
LA STRATÉGIE D’APPLE A PAYÉ
Pour Counterpoint, cette progression s’explique aussi par la politique tarifaire de Cupertino. Alors que plusieurs fabricants Android ont été contraints d’augmenter sensiblement leurs prix en raison de l’explosion du coût de la mémoire et d’autres composants, Apple a choisi de maintenir les tarifs de ses iPhone quasiment inchangés (en attendant la gamme des iPhone 18 où les prix pourraient grimper fortement).
Cette stratégie a renforcé l’attractivité des iPhone dans de nombreuses régions, notamment en Chine, en Europe et sur plusieurs marchés émergents, où les hausses de prix chez les concurrents ont réduit l’écart avec Apple.
L’étude souligne toutefois que cette situation pourrait ne pas durer. Lors de la publication de ses derniers résultats financiers, Tim Cook a reconnu que les tensions sur les composants, en particulier la mémoire, allaient encore s’intensifier au cours du trimestre de septembre. Plusieurs analystes estiment d’ailleurs que les futurs iPhone 18 Pro pourraient être les premiers à subir une hausse de prix significative.
Qu’en penser ?
Cette étude montre une nouvelle fois qu’Apple n’a pas besoin d’être numéro un en volumes pour dominer le marché. Avec seulement 21 % des smartphones expédiés, la marque récupère près de la moitié des revenus mondiaux du secteur. Peu d’industries présentent un tel déséquilibre entre les parts de marché et les parts de chiffre d’affaires.
Ce succès repose autant sur la fidélité des utilisateurs que sur la capacité d’Apple à absorber temporairement la hausse des coûts. Mais cette stratégie a un prix. Tim Cook a lui-même reconnu que la crise actuelle de la mémoire devenait difficile à supporter financièrement. Si les rumeurs d’une hausse des tarifs des iPhone 18 Pro se confirment, les prochains trimestres permettront de mesurer jusqu’où les consommateurs sont prêts à suivre Apple sur le terrain des prix.