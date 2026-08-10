L’iPhone 18 Pro coûterait 38 % plus cher à produire : quel impact sur son prix ?

LA MÉMOIRE REPRÉSENTERAIT UN TIERS DU COÛT DES COMPOSANTS

APPLE POURRAIT SACRIFIER UNE PARTIE DE SES MARGES

LES IPHONE AVAIENT ÉCHAPPÉ AUX PREMIÈRES HAUSSES

Qu’en penser ?



Une hausse du prix des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max semble désormais de plus en plus probable, mais son ampleur reste la grande inconnue. Apple peut accepter de réduire temporairement ses marges, mais difficilement absorber seule une augmentation aussi importante du coût de certains composants. La réponse devrait arriver assez rapidement : Apple est attendue en septembre avec les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et son premier iPhone pliable, souvent désigné comme iPhone Ultra.

Le changement est assez. Il y a encore un an, la mémoire représentait environdes composants d’un iPhone Pro 256 Go. TrendForce estime que cette proportion atteindraitau troisième trimestre 2026, avant deau cours du premier semestre 2027 si la tendance actuelle se poursuit.(et des autres portables premium). Les écrans et les processeurs, traditionnellement parmi les composants les plus coûteux, ne représenteraient alors plus individuellement qu’un pourcentage à un chiffre du total. Cette évolution s’explique bien évidemment par l’envolée du marché. Selon, les prix de la mémoire ont été multipliés par cinq à sept depuis le début de l’année 2025.. Le coût de fabrication ne constitue qu’une partie du prix final, auquel viennent notamment s’ajouter la R&D, la logistique, le marketing et les marges d’Apple et des distributeurs.Dans ces conditions,: absorber une partie de la hausse en réduisant sa marge, afin d’éviter une augmentation trop importante du prix public et de préserver les volumes de ventes.Elle pourrait égalementde sa nouvelle gamme pour augmenter le tarif de certains anciens iPhone encore commercialisés. Surtout avec des modèles inédits comme l'iPhone Ultra, où personne ne dispose de recul. Une manière de répartir une partie du surcoût sur l’ensemble du catalogue plutôt que de le concentrer uniquement sur les nouveaux modèles.. En juin, les Mac, iPad, Apple TV, HomePod et Vision Pro ont vu leurs tarifs augmenter, mais les iPhone avaient été épargnés. Cette exception pourrait donc prendre fin dès septembre avec les nouveaux modèles.estime que les fabricants positionnés sur l’entrée et le milieu de gamme disposent de marges de manœuvre beaucoup plus faibles. Ils pourraient être contraints d’augmenter davantage leurs prix, voire d’abandonner certaines références devenues trop difficiles à rentabiliser.