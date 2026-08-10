L’iPhone 18 Pro coûterait 38 % plus cher à produire : quel impact sur son prix ?
Par Laurence - Publié le
La crise de la mémoire va bien finir par rattraper l’iPhone, même Tim Cook prépare le terrain ! La question est de savoir de combien le prix va-t-il grimper ? Selon de nouvelles estimations de TrendForce, le coût des composants nécessaires à la fabrication d’un iPhone 18 Pro 256 Go augmenterait d’environ 38 % par rapport à celui de l’iPhone 17 Pro équivalent. Cette hausse spectaculaire est principalement provoquée par l’envolée des prix de la mémoire, qu’Apple devrait avoir beaucoup de mal à absorber entièrement.
Le changement est assez impressionnant. Il y a encore un an, la mémoire représentait environ 10 % du coût total des composants d’un iPhone Pro 256 Go. TrendForce estime que cette proportion atteindrait environ 34 % au troisième trimestre 2026, avant de dépasser 40 % au cours du premier semestre 2027 si la tendance actuelle se poursuit.
La mémoire deviendrait ainsi, et de très loin, l’un des postes les plus importants dans la facture de l’iPhone (et des autres portables premium). Les écrans et les processeurs, traditionnellement parmi les composants les plus coûteux, ne représenteraient alors plus individuellement qu’un pourcentage à un chiffre du total. Cette évolution s’explique bien évidemment par l’envolée du marché. Selon TrendForce, les prix de la mémoire ont été multipliés par cinq à sept depuis le début de l’année 2025.
Une augmentation de 38 % du coût des composants ne signifie évidemment pas — fort heureusement — que le prix de l’iPhone 18 Pro augmentera lui aussi de 38 %. Le coût de fabrication ne constitue qu’une partie du prix final, auquel viennent notamment s’ajouter la R&D, la logistique, le marketing et les marges d’Apple et des distributeurs.
Dans ces conditions, Cupertino pourrait adopter une stratégie similaire à celle choisie récemment pour ses MacBook : absorber une partie de la hausse en réduisant sa marge, afin d’éviter une augmentation trop importante du prix public et de préserver les volumes de ventes.
Elle pourrait également profiter du lancement de sa nouvelle gamme pour augmenter le tarif de certains anciens iPhone encore commercialisés. Surtout avec des modèles inédits comme l'iPhone Ultra, où personne ne dispose de recul. Une manière de répartir une partie du surcoût sur l’ensemble du catalogue plutôt que de le concentrer uniquement sur les nouveaux modèles.
Apple a déjà commencé à répercuter la crise de la mémoire sur plusieurs de ses produits. En juin, les Mac, iPad, Apple TV, HomePod et Vision Pro ont vu leurs tarifs augmenter, mais les iPhone avaient été épargnés. Cette exception pourrait donc prendre fin dès septembre avec les nouveaux modèles.
La situation risque par ailleurs d’être encore plus compliquée pour certains constructeurs Android. TrendForce estime que les fabricants positionnés sur l’entrée et le milieu de gamme disposent de marges de manœuvre beaucoup plus faibles. Ils pourraient être contraints d’augmenter davantage leurs prix, voire d’abandonner certaines références devenues trop difficiles à rentabiliser.
Une hausse du prix des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max semble désormais de plus en plus probable, mais son ampleur reste la grande inconnue. Apple peut accepter de réduire temporairement ses marges, mais difficilement absorber seule une augmentation aussi importante du coût de certains composants. La réponse devrait arriver assez rapidement : Apple est attendue en septembre avec les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et son premier iPhone pliable, souvent désigné comme iPhone Ultra.
LA MÉMOIRE REPRÉSENTERAIT UN TIERS DU COÛT DES COMPOSANTS
Le changement est assez impressionnant. Il y a encore un an, la mémoire représentait environ 10 % du coût total des composants d’un iPhone Pro 256 Go. TrendForce estime que cette proportion atteindrait environ 34 % au troisième trimestre 2026, avant de dépasser 40 % au cours du premier semestre 2027 si la tendance actuelle se poursuit.
La mémoire deviendrait ainsi, et de très loin, l’un des postes les plus importants dans la facture de l’iPhone (et des autres portables premium). Les écrans et les processeurs, traditionnellement parmi les composants les plus coûteux, ne représenteraient alors plus individuellement qu’un pourcentage à un chiffre du total. Cette évolution s’explique bien évidemment par l’envolée du marché. Selon TrendForce, les prix de la mémoire ont été multipliés par cinq à sept depuis le début de l’année 2025.
APPLE POURRAIT SACRIFIER UNE PARTIE DE SES MARGES
Une augmentation de 38 % du coût des composants ne signifie évidemment pas — fort heureusement — que le prix de l’iPhone 18 Pro augmentera lui aussi de 38 %. Le coût de fabrication ne constitue qu’une partie du prix final, auquel viennent notamment s’ajouter la R&D, la logistique, le marketing et les marges d’Apple et des distributeurs.
Dans ces conditions, Cupertino pourrait adopter une stratégie similaire à celle choisie récemment pour ses MacBook : absorber une partie de la hausse en réduisant sa marge, afin d’éviter une augmentation trop importante du prix public et de préserver les volumes de ventes.
Elle pourrait également profiter du lancement de sa nouvelle gamme pour augmenter le tarif de certains anciens iPhone encore commercialisés. Surtout avec des modèles inédits comme l'iPhone Ultra, où personne ne dispose de recul. Une manière de répartir une partie du surcoût sur l’ensemble du catalogue plutôt que de le concentrer uniquement sur les nouveaux modèles.
LES IPHONE AVAIENT ÉCHAPPÉ AUX PREMIÈRES HAUSSES
Apple a déjà commencé à répercuter la crise de la mémoire sur plusieurs de ses produits. En juin, les Mac, iPad, Apple TV, HomePod et Vision Pro ont vu leurs tarifs augmenter, mais les iPhone avaient été épargnés. Cette exception pourrait donc prendre fin dès septembre avec les nouveaux modèles.
La situation risque par ailleurs d’être encore plus compliquée pour certains constructeurs Android. TrendForce estime que les fabricants positionnés sur l’entrée et le milieu de gamme disposent de marges de manœuvre beaucoup plus faibles. Ils pourraient être contraints d’augmenter davantage leurs prix, voire d’abandonner certaines références devenues trop difficiles à rentabiliser.
Qu’en penser ?
Une hausse du prix des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max semble désormais de plus en plus probable, mais son ampleur reste la grande inconnue. Apple peut accepter de réduire temporairement ses marges, mais difficilement absorber seule une augmentation aussi importante du coût de certains composants. La réponse devrait arriver assez rapidement : Apple est attendue en septembre avec les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et son premier iPhone pliable, souvent désigné comme iPhone Ultra.