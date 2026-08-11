iPhone 18 Pro : 50 nuances de rouge !
Par Laurence - Publié le
Après avoir longtemps réservé des couleurs particulièrement sages à ses iPhone Pro, Apple semble avoir changé de stratégie. L’Orange Cosmique de l’iPhone 17 Pro a apporté une touche beaucoup plus originale à la gamme et aurait rencontré un joli succès. Pour l’iPhone 18 Pro, Cupertino devrait poursuivre dans cette direction, mais avec une nouvelle teinte beaucoup plus sombre : un bordeaux tirant vers le rouge cerise.
Pendant plusieurs générations, les iPhone Pro se sont principalement déclinés dans des tons assez discrets : noir, gris, blanc ou différentes variations de titane. Sobre ! L’iPhone 17 Pro a nettement rompu avec cette habitude avec son Orange Cosmique, beaucoup plus voyant que les coloris habituellement proposés sur les modèles haut de gamme.
Apple pourrait conserver cette idée d’une couleur forte pour identifier visuellement sa prochaine génération, tout en abandonnant complètement l’orange. Les différentes rumeurs évoquent actuellement trois couleurs principales pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : Silver, Light Blue et surtout une nouvelle finition décrite alternativement comme Burgundy ou Dark Cherry. Plus de blanc, ni de noir...
Une quatrième teinte Dark Gray est parfois mentionnée, mais les informations sont pour le moment moins concordantes concernant son arrivée. Le traditionnel modèle noir pourrait donc une nouvelle fois être absent de la gamme.
La principale interrogation concerne désormais la nuance exacte de ce nouveau bordeaux. Plusieurs rendus apparus ces dernières semaines présentent en effet un iPhone 18 Pro rouge assez vif, tandis que d’autres imaginent une finition nettement plus sombre.
Le leaker Fixed Focus Digital apporte justement quelques précisions sur Weibo. Selon lui, la teinte la plus proche de celle choisie par Apple serait la variante sombre, avec un mélange de rouge et de violet rappelant davantage une cerise noire qu’un rouge classique.
Cette précision pourrait expliquer les différences observées entre les différents concepts. Certaines sources ont simplement évoqué une couleur
Ce nouveau Dark Cherry pourrait surtout devenir la couleur mise en avant par Apple dans sa communication autour de l’iPhone 18 Pro, comme l’a été l’Orange Cosmique avec la génération précédente.
Ce nouveau coloris serait assez logique. Une finition bordeaux permettrait immédiatement de différencier les nouveaux modèles tout en conservant une apparence plus sobre que l’orange particulièrement lumineux de l’iPhone 17 Pro.
Les autres couleurs annoncées seraient donc beaucoup plus classiques. Silver assurerait la continuité avec les générations précédentes, tandis que Light Blue apporterait une seconde option plus claire.
Si ces informations se confirment, Apple semble avoir trouvé une nouvelle recette pour ses iPhone Pro : conserver quelques finitions relativement classiques et ajouter chaque année une couleur beaucoup plus identifiable.
Le bordeaux pourrait particulièrement bien fonctionner sur un modèle Pro, avec une teinte suffisamment originale pour distinguer l’iPhone 18 tout en restant relativement élégante. Il faudra surtout découvrir la nuance réellement choisie par Apple, car entre un rouge vif et le Dark Cherry décrit par les dernières informations, le résultat pourrait être assez différent.
BORDEAUX IS THE NEW ORANGE
Pendant plusieurs générations, les iPhone Pro se sont principalement déclinés dans des tons assez discrets : noir, gris, blanc ou différentes variations de titane. Sobre ! L’iPhone 17 Pro a nettement rompu avec cette habitude avec son Orange Cosmique, beaucoup plus voyant que les coloris habituellement proposés sur les modèles haut de gamme.
Apple pourrait conserver cette idée d’une couleur forte pour identifier visuellement sa prochaine génération, tout en abandonnant complètement l’orange. Les différentes rumeurs évoquent actuellement trois couleurs principales pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : Silver, Light Blue et surtout une nouvelle finition décrite alternativement comme Burgundy ou Dark Cherry. Plus de blanc, ni de noir...
Une quatrième teinte Dark Gray est parfois mentionnée, mais les informations sont pour le moment moins concordantes concernant son arrivée. Le traditionnel modèle noir pourrait donc une nouvelle fois être absent de la gamme.
UN ROUGE BEAUCOUP PLUS SOMBRE
La principale interrogation concerne désormais la nuance exacte de ce nouveau bordeaux. Plusieurs rendus apparus ces dernières semaines présentent en effet un iPhone 18 Pro rouge assez vif, tandis que d’autres imaginent une finition nettement plus sombre.
Le leaker Fixed Focus Digital apporte justement quelques précisions sur Weibo. Selon lui, la teinte la plus proche de celle choisie par Apple serait la variante sombre, avec un mélange de rouge et de violet rappelant davantage une cerise noire qu’un rouge classique.
Cette précision pourrait expliquer les différences observées entre les différents concepts. Certaines sources ont simplement évoqué une couleur
Redou
Deep Red, conduisant naturellement à des représentations beaucoup plus rouges.
LA COULEUR STAR DE L’IPHONE 18 PRO ?
Ce nouveau Dark Cherry pourrait surtout devenir la couleur mise en avant par Apple dans sa communication autour de l’iPhone 18 Pro, comme l’a été l’Orange Cosmique avec la génération précédente.
Ce nouveau coloris serait assez logique. Une finition bordeaux permettrait immédiatement de différencier les nouveaux modèles tout en conservant une apparence plus sobre que l’orange particulièrement lumineux de l’iPhone 17 Pro.
Les autres couleurs annoncées seraient donc beaucoup plus classiques. Silver assurerait la continuité avec les générations précédentes, tandis que Light Blue apporterait une seconde option plus claire.
Qu’en penser ?
Si ces informations se confirment, Apple semble avoir trouvé une nouvelle recette pour ses iPhone Pro : conserver quelques finitions relativement classiques et ajouter chaque année une couleur beaucoup plus identifiable.
Le bordeaux pourrait particulièrement bien fonctionner sur un modèle Pro, avec une teinte suffisamment originale pour distinguer l’iPhone 18 tout en restant relativement élégante. Il faudra surtout découvrir la nuance réellement choisie par Apple, car entre un rouge vif et le Dark Cherry décrit par les dernières informations, le résultat pourrait être assez différent.