iPhone 18 Pro : 50 nuances de rouge !

BORDEAUX IS THE NEW ORANGE

Image Sonny Dickson

UN ROUGE BEAUCOUP PLUS SOMBRE

Red

Deep Red

LA COULEUR STAR DE L’IPHONE 18 PRO ?

Qu’en penser ?



Si ces informations se confirment, Apple semble avoir trouvé une nouvelle recette pour ses iPhone Pro : conserver quelques finitions relativement classiques et ajouter chaque année une couleur beaucoup plus identifiable.



Le bordeaux pourrait particulièrement bien fonctionner sur un modèle Pro, avec une teinte suffisamment originale pour distinguer l’iPhone 18 tout en restant relativement élégante. Il faudra surtout découvrir la nuance réellement choisie par Apple, car entre un rouge vif et le Dark Cherry décrit par les dernières informations, le résultat pourrait être assez différent.

Pendant plusieurs générations, les iPhone Pro se sont principalement déclinés dans des tons assez discrets :. Sobre ! L’iPhone 17 Pro a nettement rompu avec cette habitude avec son, beaucoup plus voyant que les coloris habituellement proposés sur les modèles haut de gamme.Apple pourrait conserver cette idée d’une couleur forte pour identifier visuellement sa prochaine génération, tout en abandonnant complètement l’orange. Les différentes rumeurs évoquent actuellement trois couleurs principales pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max :. Plus de blanc, ni de noir..., mais les informations sont pour le moment moins concordantes concernant son arrivée. Le traditionnel modèle noir pourrait donc une nouvelle fois être absent de la gamme.Plusieurs rendus apparus ces dernières semaines présentent en effet un iPhone 18 Pro rouge assez vif, tandis que d’autres imaginent une finition nettement plus sombre.. Selon lui, la teinte la plus proche de celle choisie par Apple serait, avec un mélange de rouge et de violet rappelant davantage une cerise noire qu’un rouge classique.Cette précision pourrait expliquer les différences observées entre les différents concepts. Certaines sources ont simplement évoqué une couleurou, conduisant naturellement à des représentations beaucoup plus rouges.Ce nouveau Dark Cherry pourrait surtout devenir, comme l’a été l’Orange Cosmique avec la génération précédente.Ce nouveau coloris serait assez logique. Une finition bordeaux permettrait immédiatement de différencier les nouveaux modèles tout en conservantque l’orange particulièrement lumineux de l’iPhone 17 Pro.Les autres couleurs annoncées seraient donc beaucoup. Silver assurerait la continuité avec les générations précédentes, tandis que Light Blue apporterait une seconde option plus claire.