iPhone pliable : sera-t-il vraiment disponible partout dès septembre ?

Qu’en penser ?



À ce stade, une tendance semble surtout se confirmer : le premier iPhone pliable devrait être compliqué à obtenir dans les semaines suivant son lancement. Produire plusieurs millions d’exemplaires d’un appareil doté d’un nouvel écran et d’une charnière particulièrement complexe représente un défi autrement plus important que l’assemblage d’un iPhone classique. Pour le reste, prudence. La disponibilité exacte selon les pays comme le nom commercial restent encore incertains. Heureusement, si Apple respecte son calendrier habituel, il ne devrait plus falloir attendre très longtemps pour obtenir les réponses.