iPhone pliable : sera-t-il vraiment disponible partout dès septembre ?
Par Laurence - Publié le
À quelques semaines de la keynote de septembre, les spéculations autour du premier iPhone pliable continuent de se multiplier. Les dernières fuites évoquent un lancement toujours prévu aux côtés des iPhone 18 Pro, mais avec toujours des quantités particulièrement réduites pendant les premiers mois. Autre incertitude : le nom
Le premier iPhone pliable pourrait bien être l’un des produits les plus difficiles à trouver à son lancement. Plusieurs leakers chinois ont publié de nouvelles informations ce week-end, avec des conclusions parfois différentes sur sa disponibilité. Fixed Focus Digital évoque ainsi un premier stock produit en quantités extrêmement limitées. Apple aurait pour objectif d’atteindre environ 10 millions d’unités, mais les fournisseurs pourraient avoir besoin de trois à cinq mois pour parvenir à ce volume.
Même si le smartphone est présenté et commercialisé dès septembre, les premières semaines pourraient donc être compliquées. Une situation assez logique pour un appareil entièrement nouveau dont la fabrication est nettement plus complexe que celle d’un iPhone traditionnel. La charnière constituerait notamment l’un des points délicats de l’assemblage. Le leaker affirme néanmoins que la production de masse progresserait désormais normalement, malgré certaines difficultés rencontrées sur ce composant.
Ces informations viennent surtout nuancer une précédente rumeur évoquant un lancement comparable à celui du Vision Pro. Selon celle-ci, Apple aurait pu réserver son premier iPhone pliable aux États-Unis dans un premier temps, avant d’étendre progressivement sa commercialisation à la Chine puis à d’autres marchés au cours des mois suivants.
Fixed Focus Digital se montre beaucoup moins affirmatif sur ce scénario (tant mieux pour ceux qui envisageaient déjà un billet pour les USA à la rentrée). D’après ses sources, Cupertino n’aurait donné aucune indication à ses fournisseurs chinois laissant penser à un report de commercialisation dans le pays.
Le scénario qui se dessine serait donc plutôt celui d’un lancement en septembre dans plusieurs marchés (lesquels ?), mais avec des stocks très réduits. Reste évidemment à savoir quels pays seraient concernés dès la première vague et, surtout, si la France en fera partie.
Une autre question revient également à quelques semaines de sa présentation : comment Apple compte-t-elle appeler son premier smartphone pliable ? Le nom
Le leaker Instant Digital doute désormais de son utilisation. Selon lui, Apple pourrait conserver l’appellation Ultra pour son iPhone du 20e anniversaire, attendu en 2027, ainsi que pour les générations qui lui succéderont.
Son raisonnement semble toutefois davantage relever de la spéculation que d’une information provenant directement de la chaîne d’approvisionnement. Plusieurs possibilités restent donc ouvertes, d’iPhone Fold à iPhone Ultra, voire une appellation totalement différente.
À ce stade, une tendance semble surtout se confirmer : le premier iPhone pliable devrait être compliqué à obtenir dans les semaines suivant son lancement. Produire plusieurs millions d’exemplaires d’un appareil doté d’un nouvel écran et d’une charnière particulièrement complexe représente un défi autrement plus important que l’assemblage d’un iPhone classique. Pour le reste, prudence. La disponibilité exacte selon les pays comme le nom commercial restent encore incertains. Heureusement, si Apple respecte son calendrier habituel, il ne devrait plus falloir attendre très longtemps pour obtenir les réponses.
iPhone Ultra, utilisé depuis des mois pour désigner le modèle, ne serait finalement pas garanti.
UN LANCEMENT TOUJOURS PRÉVU EN SEPTEMBRE
Le premier iPhone pliable pourrait bien être l’un des produits les plus difficiles à trouver à son lancement. Plusieurs leakers chinois ont publié de nouvelles informations ce week-end, avec des conclusions parfois différentes sur sa disponibilité. Fixed Focus Digital évoque ainsi un premier stock produit en quantités extrêmement limitées. Apple aurait pour objectif d’atteindre environ 10 millions d’unités, mais les fournisseurs pourraient avoir besoin de trois à cinq mois pour parvenir à ce volume.
Même si le smartphone est présenté et commercialisé dès septembre, les premières semaines pourraient donc être compliquées. Une situation assez logique pour un appareil entièrement nouveau dont la fabrication est nettement plus complexe que celle d’un iPhone traditionnel. La charnière constituerait notamment l’un des points délicats de l’assemblage. Le leaker affirme néanmoins que la production de masse progresserait désormais normalement, malgré certaines difficultés rencontrées sur ce composant.
PAS SEULEMENT AUX ÉTATS-UNIS ?
Ces informations viennent surtout nuancer une précédente rumeur évoquant un lancement comparable à celui du Vision Pro. Selon celle-ci, Apple aurait pu réserver son premier iPhone pliable aux États-Unis dans un premier temps, avant d’étendre progressivement sa commercialisation à la Chine puis à d’autres marchés au cours des mois suivants.
Fixed Focus Digital se montre beaucoup moins affirmatif sur ce scénario (tant mieux pour ceux qui envisageaient déjà un billet pour les USA à la rentrée). D’après ses sources, Cupertino n’aurait donné aucune indication à ses fournisseurs chinois laissant penser à un report de commercialisation dans le pays.
Le scénario qui se dessine serait donc plutôt celui d’un lancement en septembre dans plusieurs marchés (lesquels ?), mais avec des stocks très réduits. Reste évidemment à savoir quels pays seraient concernés dès la première vague et, surtout, si la France en fera partie.
ET S’IL NE S’APPELAIT PAS IPHONE ULTRA ?
Une autre question revient également à quelques semaines de sa présentation : comment Apple compte-t-elle appeler son premier smartphone pliable ? Le nom
iPhone Ultras’est progressivement imposé dans les rumeurs, sans avoir évidemment jamais été confirmé par Cupertino.
Le leaker Instant Digital doute désormais de son utilisation. Selon lui, Apple pourrait conserver l’appellation Ultra pour son iPhone du 20e anniversaire, attendu en 2027, ainsi que pour les générations qui lui succéderont.
Son raisonnement semble toutefois davantage relever de la spéculation que d’une information provenant directement de la chaîne d’approvisionnement. Plusieurs possibilités restent donc ouvertes, d’iPhone Fold à iPhone Ultra, voire une appellation totalement différente.
Qu’en penser ?
À ce stade, une tendance semble surtout se confirmer : le premier iPhone pliable devrait être compliqué à obtenir dans les semaines suivant son lancement. Produire plusieurs millions d’exemplaires d’un appareil doté d’un nouvel écran et d’une charnière particulièrement complexe représente un défi autrement plus important que l’assemblage d’un iPhone classique. Pour le reste, prudence. La disponibilité exacte selon les pays comme le nom commercial restent encore incertains. Heureusement, si Apple respecte son calendrier habituel, il ne devrait plus falloir attendre très longtemps pour obtenir les réponses.