La très lente reconstruction de l'app Sonos : enfin une petite mise à jour !
Par Laurence - Publié le
Sonos continue de reconstruire progressivement son application iOS après sa refonte très controversée. La dernière mise à jour apporte une fonction réclamée depuis longtemps par les utilisateurs : les Activités en direct d’Apple. Il devient ainsi possible de retrouver directement sur l’écran verrouillé de l’iPhone les principales commandes de lecture de son système Sonos.
La dernière version de l’application prend
enfin désormais en charge les Activités en direct sur l'iPhone, permettant de contrôler plus rapidement la musique sans avoir à retourner systématiquement dans l’app. Une fois la fonction activée, elle apparaît automatiquement après avoir lancé une lecture, puis quitté l’application Sonos. Elle indique la pièce ou le groupe d’enceintes utilisé en dernier et propose directement les commandes de lecture.
Petite précaution en matière de sécurité : même si les informations sont visibles sur l’écran verrouillé, il faut authentifier l’iPhone avec Face ID ou son code avant de pouvoir modifier la lecture. Lorsque la musique est arrêtée, l’Activité en direct ne disparaît pas immédiatement. Sonos la conserve pendant une quinzaine de minutes avant de la retirer automatiquement. Et pour ceux qui n’en voient pas l’utilité, la fonction peut évidemment être désactivée depuis les réglages de l’application.
L’intégration reste néanmoins assez basique pour le moment. La pochette de l’album en cours de lecture ne peut notamment pas être affichée dans l’Activité en direct. Sonos indique réfléchir à d’autres solutions pour enrichir à l’avenir les informations disponibles sur l’écran verrouillé.
La fonction peut également apparaître sur Apple Watch et CarPlay, mais avec des possibilités encore plus limitées. Les commandes de lecture n’y sont actuellement pas prises en charge.
Cela ne change en revanche rien aux autres méthodes utilisées pour diffuser de la musique. Les commandes habituelles restent accessibles lorsque la lecture est lancée depuis AirPlay, Bluetooth ou un service compatible, plutôt que directement depuis l’application Sonos.
Cette petite nouveauté prend une importance particulière compte tenu des deux dernières années plutôt mouvementées chez Sonos. La marque avait lancé une refonte complète de son application en 2024, mais celle-ci était arrivée avec de nombreuses fonctions manquantes et différents problèmes techniques. La réaction des utilisateurs avait été particulièrement virulente et Sonos avait ensuite passé plusieurs mois à réintroduire progressivement les possibilités supprimées.
Cette crise avait même participé au départ de son ancien CEO Patrick Spence. Depuis, l’entreprise tente de restaurer la confiance de ses utilisateurs en améliorant régulièrement son application. L’arrivée des Activités en direct était d’ailleurs attendue depuis plusieurs mois. Bloomberg indiquait dès février que Sonos travaillait sur leur intégration.
Les Activités en direct ne vont évidemment pas transformer l’expérience Sonos, mais elles correspondent parfaitement au type de petite fonction qui rend l’utilisation quotidienne plus agréable sur iPhone. Pouvoir contrôler rapidement ses enceintes depuis l’écran verrouillé évite quelques manipulations inutiles. Il reste désormais à enrichir l’intégration, notamment avec l’affichage des pochettes et de véritables commandes sur l’Apple Watch et CarPlay. Mais après les déboires de sa précédente application, Sonos semble surtout continuer à avancer dans la bonne direction, fonction après fonction. En espérant regagner la confiance de ses utilisateurs....
SONOS S’INSTALLE SUR L’ÉCRAN VERROUILLÉ
La dernière version de l’application prend
Petite précaution en matière de sécurité : même si les informations sont visibles sur l’écran verrouillé, il faut authentifier l’iPhone avec Face ID ou son code avant de pouvoir modifier la lecture. Lorsque la musique est arrêtée, l’Activité en direct ne disparaît pas immédiatement. Sonos la conserve pendant une quinzaine de minutes avant de la retirer automatiquement. Et pour ceux qui n’en voient pas l’utilité, la fonction peut évidemment être désactivée depuis les réglages de l’application.
PAS ENCORE DE POCHETTE D’ALBUM
L’intégration reste néanmoins assez basique pour le moment. La pochette de l’album en cours de lecture ne peut notamment pas être affichée dans l’Activité en direct. Sonos indique réfléchir à d’autres solutions pour enrichir à l’avenir les informations disponibles sur l’écran verrouillé.
La fonction peut également apparaître sur Apple Watch et CarPlay, mais avec des possibilités encore plus limitées. Les commandes de lecture n’y sont actuellement pas prises en charge.
Cela ne change en revanche rien aux autres méthodes utilisées pour diffuser de la musique. Les commandes habituelles restent accessibles lorsque la lecture est lancée depuis AirPlay, Bluetooth ou un service compatible, plutôt que directement depuis l’application Sonos.
UNE APPLICATION QUI REVIENT DE (TRÈS) LOIN
Cette petite nouveauté prend une importance particulière compte tenu des deux dernières années plutôt mouvementées chez Sonos. La marque avait lancé une refonte complète de son application en 2024, mais celle-ci était arrivée avec de nombreuses fonctions manquantes et différents problèmes techniques. La réaction des utilisateurs avait été particulièrement virulente et Sonos avait ensuite passé plusieurs mois à réintroduire progressivement les possibilités supprimées.
Cette crise avait même participé au départ de son ancien CEO Patrick Spence. Depuis, l’entreprise tente de restaurer la confiance de ses utilisateurs en améliorant régulièrement son application. L’arrivée des Activités en direct était d’ailleurs attendue depuis plusieurs mois. Bloomberg indiquait dès février que Sonos travaillait sur leur intégration.
Qu’en penser ?
Les Activités en direct ne vont évidemment pas transformer l’expérience Sonos, mais elles correspondent parfaitement au type de petite fonction qui rend l’utilisation quotidienne plus agréable sur iPhone. Pouvoir contrôler rapidement ses enceintes depuis l’écran verrouillé évite quelques manipulations inutiles. Il reste désormais à enrichir l’intégration, notamment avec l’affichage des pochettes et de véritables commandes sur l’Apple Watch et CarPlay. Mais après les déboires de sa précédente application, Sonos semble surtout continuer à avancer dans la bonne direction, fonction après fonction. En espérant regagner la confiance de ses utilisateurs....