La très lente reconstruction de l'app Sonos : enfin une petite mise à jour !

SONOS S’INSTALLE SUR L’ÉCRAN VERROUILLÉ

enfin

PAS ENCORE DE POCHETTE D’ALBUM

UNE APPLICATION QUI REVIENT DE (TRÈS) LOIN

Qu’en penser ?



Les Activités en direct ne vont évidemment pas transformer l’expérience Sonos, mais elles correspondent parfaitement au type de petite fonction qui rend l’utilisation quotidienne plus agréable sur iPhone. Pouvoir contrôler rapidement ses enceintes depuis l’écran verrouillé évite quelques manipulations inutiles. Il reste désormais à enrichir l’intégration, notamment avec l’affichage des pochettes et de véritables commandes sur l’Apple Watch et CarPlay. Mais après les déboires de sa précédente application, Sonos semble surtout continuer à avancer dans la bonne direction, fonction après fonction. En espérant regagner la confiance de ses utilisateurs....

Sonos Sonos, Inc. Télécharger

, permettant de contrôler plus rapidement la musique sans avoir à retourner systématiquement dans l’app. Une fois la fonction activée, elle apparaît automatiquement après avoir lancé une lecture, puis quitté l’application Sonos.Petite précaution en matière de sécurité :. Lorsque la musique est arrêtée, l’Activité en direct ne disparaît pas immédiatement. Sonos la conserve pendant une quinzaine de minutes avant de la retirer automatiquement. Et pour ceux qui n’en voient pas l’utilité, la fonction peut évidemment être désactivée depuis les réglages de l’application.La pochette de l’album en cours de lecture ne peut notamment pas être affichée dans l’Activité en direct. Sonos indique réfléchir à d’autres solutions pour enrichir à l’avenir les informations disponibles sur l’écran verrouillé., mais avec des possibilités encore plus limitées. Les commandes de lecture n’y sont actuellement pas prises en charge.. Les commandes habituelles restent accessibles lorsque la lecture est lancée depuis AirPlay, Bluetooth ou un service compatible, plutôt que directement depuis l’application Sonos.La marque avait lancé une refonte complète de son application en 2024, mais celle-ci était arrivée avec de nombreuses fonctions manquantes et différents problèmes techniques. La réaction des utilisateurs avait été particulièrementet Sonos avait ensuite passé plusieurs mois à réintroduire progressivement les possibilités supprimées.. Depuis, l’entreprise tente de restaurer la confiance de ses utilisateurs en améliorant régulièrement son application. L’arrivée des Activités en direct était d’ailleurs attendue depuis plusieurs mois.indiquait dès février que Sonos travaillait sur leur intégration.