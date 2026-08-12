Sonos Ace Ultra : un casque plus haut de gamme et dopé à l’IA en approche

Qu’en penser ?



Le premier Sonos Ace avait surtout permis à la marque de prendre pied sur le marché du casque. La version Ace Ultra pourrait cette fois chercher à mieux exploiter ce qui distingue réellement Sonos : son écosystème audio domestique. Les détails restent encore limités, notamment concernant le prix, l’autonomie ou les améliorations audio. Mais si la présentation intervient bien en septembre, il ne devrait plus falloir attendre très longtemps pour découvrir ce que Sonos place réellement derrière cette nouvelle appellation Ultra. Et si cela permettra de relancer la marque affaiblie par une succession de fiasco depuis quelques temps.