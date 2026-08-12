Sonos Ace Ultra : un casque plus haut de gamme et dopé à l’IA en approche
Par Laurence - Publié le
Deux ans après avoir quitté son terrain de prédilection pour se lancer sur le marché des casques, Sonos préparerait une nouvelle offensive. Elle travaillerait sur le Sonos Ace Ultra, une version plus haut de gamme de son premier Ace lancé en 2024. Plusieurs indices découverts auprès de la FCC évoquent jusqu’à cinq coloris et de nouvelles fonctions vocales, tandis que l’IA devrait prendre une place beaucoup plus importante.
Selon Bloomberg, Sonos développerait actuellement un nouveau casque baptisé Sonos Ace Ultra. Son existence vient d’être renforcée par un dépôt auprès de la FCC (via) cette semaine, qui mentionne directement le produit.
Les documents apportent encore assez peu de détails techniques, mais révèlent quelques informations intéressantes. Le casque pourrait notamment être proposé dans jusqu’à cinq coloris, alors que le Sonos Ace actuel se contente essentiellement du noir et du blanc.
Le calendrier est également intéressant. Sonos préparerait un lancement de produits en septembre, et l’apparition du casque dans les documents réglementaires à quelques semaines de cette échéance laisse penser que sa présentation pourrait intervenir à cette occasion.
La principale évolution pourrait toutefois se trouver à l’intérieur. Certains éléments dans le dossier de la FCC suggèrent que le Sonos Ace Ultra pourrait prendre en charge de nouvelles commandes vocales. Une évolution assez logique compte tenu de la stratégie désormais affichée par la marque autour de l’intelligence artificielle.
Tom Conrad, le CEO de Sonos, a d’ailleurs reconnu que le premier Ace n’avait peut-être pas suffisamment profité de l’écosystème de la marque. Le casque arrivait sur un marché déjà particulièrement encombré, sans proposer une intégration poussée avec l’ensemble des appareils Sonos installés dans la maison. Le constructeur semble vouloir corriger le tir avec cette nouvelle génération.
Sonos évoque désormais ouvertement l’informatique conversationnelle et l’intelligence prédictive comme deux axes importants de son développement. L’idée serait d’utiliser les enceintes et les autres appareils répartis dans les différentes pièces pour proposer une expérience capable de mieux comprendre les habitudes du foyer et de fonctionner de manière cohérente dans toute la maison.
La marque a déjà commencé à élargir les possibilités de Sonos Voice Control, qui permet notamment de contrôler certains équipements Philips Hue et Lutron Caseta. Le futur Ace Ultra pourrait donc devenir un élément supplémentaire de cet écosystème plutôt qu’un simple casque Bluetooth isolé.
Le positionnement Ultra (le mot à la mode pour septembre 2026) devrait logiquement placer ce nouveau modèle face aux casques les plus haut de gamme du marché, et notamment aux AirPods Max 2. Apple a renouvelé son casque en mars avec la puce H2, une réduction active du bruit améliorée et la traduction en direct. Avec iOS 27, les AirPods doivent également profiter de nouvelles interactions liées à Siri AI. Sonos devra donc trouver de solides arguments pour se différencier, d’autant que le premier Ace évoluait déjà dans une catégorie particulièrement concurrentielle.
Le premier Sonos Ace avait surtout permis à la marque de prendre pied sur le marché du casque. La version Ace Ultra pourrait cette fois chercher à mieux exploiter ce qui distingue réellement Sonos : son écosystème audio domestique. Les détails restent encore limités, notamment concernant le prix, l’autonomie ou les améliorations audio. Mais si la présentation intervient bien en septembre, il ne devrait plus falloir attendre très longtemps pour découvrir ce que Sonos place réellement derrière cette nouvelle appellation Ultra. Et si cela permettra de relancer la marque affaiblie par une succession de fiasco depuis quelques temps.
UN LANCEMENT EN SEPTEMBRE ?
Selon Bloomberg, Sonos développerait actuellement un nouveau casque baptisé Sonos Ace Ultra. Son existence vient d’être renforcée par un dépôt auprès de la FCC (via) cette semaine, qui mentionne directement le produit.
Les documents apportent encore assez peu de détails techniques, mais révèlent quelques informations intéressantes. Le casque pourrait notamment être proposé dans jusqu’à cinq coloris, alors que le Sonos Ace actuel se contente essentiellement du noir et du blanc.
Le calendrier est également intéressant. Sonos préparerait un lancement de produits en septembre, et l’apparition du casque dans les documents réglementaires à quelques semaines de cette échéance laisse penser que sa présentation pourrait intervenir à cette occasion.
DAVANTAGE DE COMMANDES VOCALES
La principale évolution pourrait toutefois se trouver à l’intérieur. Certains éléments dans le dossier de la FCC suggèrent que le Sonos Ace Ultra pourrait prendre en charge de nouvelles commandes vocales. Une évolution assez logique compte tenu de la stratégie désormais affichée par la marque autour de l’intelligence artificielle.
Tom Conrad, le CEO de Sonos, a d’ailleurs reconnu que le premier Ace n’avait peut-être pas suffisamment profité de l’écosystème de la marque. Le casque arrivait sur un marché déjà particulièrement encombré, sans proposer une intégration poussée avec l’ensemble des appareils Sonos installés dans la maison. Le constructeur semble vouloir corriger le tir avec cette nouvelle génération.
SONOS VEUT METTRE L’IA DANS TOUTE LA MAISON
Sonos évoque désormais ouvertement l’informatique conversationnelle et l’intelligence prédictive comme deux axes importants de son développement. L’idée serait d’utiliser les enceintes et les autres appareils répartis dans les différentes pièces pour proposer une expérience capable de mieux comprendre les habitudes du foyer et de fonctionner de manière cohérente dans toute la maison.
La marque a déjà commencé à élargir les possibilités de Sonos Voice Control, qui permet notamment de contrôler certains équipements Philips Hue et Lutron Caseta. Le futur Ace Ultra pourrait donc devenir un élément supplémentaire de cet écosystème plutôt qu’un simple casque Bluetooth isolé.
FACE AUX AIRPODS MAX 2
Le positionnement Ultra (le mot à la mode pour septembre 2026) devrait logiquement placer ce nouveau modèle face aux casques les plus haut de gamme du marché, et notamment aux AirPods Max 2. Apple a renouvelé son casque en mars avec la puce H2, une réduction active du bruit améliorée et la traduction en direct. Avec iOS 27, les AirPods doivent également profiter de nouvelles interactions liées à Siri AI. Sonos devra donc trouver de solides arguments pour se différencier, d’autant que le premier Ace évoluait déjà dans une catégorie particulièrement concurrentielle.
Qu’en penser ?
Le premier Sonos Ace avait surtout permis à la marque de prendre pied sur le marché du casque. La version Ace Ultra pourrait cette fois chercher à mieux exploiter ce qui distingue réellement Sonos : son écosystème audio domestique. Les détails restent encore limités, notamment concernant le prix, l’autonomie ou les améliorations audio. Mais si la présentation intervient bien en septembre, il ne devrait plus falloir attendre très longtemps pour découvrir ce que Sonos place réellement derrière cette nouvelle appellation Ultra. Et si cela permettra de relancer la marque affaiblie par une succession de fiasco depuis quelques temps.