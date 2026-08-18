App Store : Apple modifie (encore) son système de commissions en Europe

Qu’en penser ?



Après une première architecture particulièrement complexe, Apple semble chercher un modèle européen plus lisible, sans pour autant renoncer à percevoir une commission lorsque les développeurs contournent son système de paiement ou sa boutique. La Commission européenne a accueilli favorablement ces modifications, issues selon elle d’un dialogue étroit avec Apple. Elle prévient toutefois qu’elle surveillera leur mise en œuvre. L’épisode réglementaire européen de l’App Store n’est donc probablement pas encore totalement terminé.