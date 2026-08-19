Et si l'iPhone 18 Pro n'était finalement qu'un iPhone 17 Pro ?

UNE MÊME COQUE POUR DEUX GÉNÉRATIONS ?

DES RUMEURS QUI SE CONTREDISENT SUR L’ÉPAISSEUR

Qu’en penser ?

À quelques semaines de la présentation des nouveaux iPhone, les accessoiristes commencent généralement à préparer leurs produits. Pour cela, ils disposent de fichiers et de moules avec les dimensions des appareils (les couleurs et les composants restants évidemment top secret).Le journaliste a repéré chez. Cette simple mention pourrait apporter une information importante : Apple aurait conservé les dimensions et le positionnement des différents éléments suffisamment proches pour permettre d’utiliser les mêmes protections sur les deux générations.et juge cette commercialisation un peu prématurée. Mais OtterBox ne semble toutefois pas être le seul accessoiriste à disposer de cette information. Matt Ronge, cofondateur, qui propose notamment des protections d’écran antireflet pour iPhone, indique que ses propres fournisseurs lui ont confirmé la même compatibilité.L’une d’elles indiquait notamment que l’iPhone 18 Pro Max pourrait devenir plus lourdque son prédécesseur. Elle ne donnait toutefois aucune indication précise concernantD’autres documents supposément issus d’un fournisseur d’Apple sont allés plus loin en évoquant une augmentation d’environ 2 mm de l’épaisseur de l’iPhone 18 Pro., mais aussi une augmentation de l’épaisseur du large plateau accueillant les appareils photo à l’arrière. Une telle évolution ne serait d’ailleurs pas totalement surprenante. Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max avaient eux-mêmes gagné en épaisseur et en poids par rapport à la génération précédente.Toutes les sources ne s’accordent cependant pas sur ce point.Et même si une coque peut accepter deux appareils présentant de très légères différences, une augmentation de 2 mm commencerait à rendre une compatibilité parfaite beaucoup plus difficile à expliquer. Il faudra également tenir compte de la position des boutons, des objectifs photo ou encore des éventuelles modifications du châssis.