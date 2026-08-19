Et si l'iPhone 18 Pro n'était finalement qu'un iPhone 17 Pro ?
Par Laurence - Publié le
Changer d’iPhone implique souvent une petite dépense supplémentaire : celle d’une nouvelle coque. Mais les futurs propriétaires d’un iPhone 18 Pro pourraient cette année y échapper. OtterBox commercialise déjà une protection annoncée comme compatible avec les iPhone 17 Pro et iPhone 18 Pro. Une information également confirmée par les fournisseurs d’un autre accessoiriste, mais qui entre en contradiction avec plusieurs fuites récentes.
À quelques semaines de la présentation des nouveaux iPhone, les accessoiristes commencent généralement à préparer leurs produits. Pour cela, ils disposent de fichiers et de moules avec les dimensions des appareils (les couleurs et les composants restants évidemment top secret). Mais une découverte de Mark Gurman soulève quelques questions concernant le design de l’iPhone 18 Pro.
Le journaliste a repéré chez Best Buy une coque OtterBox dont l’emballage indique explicitement une compatibilité entre l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 17 Pro. Cette simple mention pourrait apporter une information importante : Apple aurait conservé les dimensions et le positionnement des différents éléments suffisamment proches pour permettre d’utiliser les mêmes protections sur les deux générations.
Mark Gurman reste néanmoins prudent et juge cette commercialisation un peu prématurée. Mais OtterBox ne semble toutefois pas être le seul accessoiriste à disposer de cette information. Matt Ronge, cofondateur d’Astropad, qui propose notamment des protections d’écran antireflet pour iPhone, indique que ses propres fournisseurs lui ont confirmé la même compatibilité.
Le problème est que ces informations ne correspondent pas tout à fait aux différentes fuites apparues ces derniers mois. L’une d’elles indiquait notamment que l’iPhone 18 Pro Max pourrait devenir plus lourd mais surtout plus épais que son prédécesseur. Elle ne donnait toutefois aucune indication précise concernant le plus petit iPhone 18 Pro. D’autres documents supposément issus d’un fournisseur d’Apple sont allés plus loin en évoquant une augmentation d’environ 2 mm de l’épaisseur de l’iPhone 18 Pro.
Des images attribuées à Tata semblaient également montrer un châssis plus épais, mais aussi une augmentation de l’épaisseur du large plateau accueillant les appareils photo à l’arrière. Une telle évolution ne serait d’ailleurs pas totalement surprenante. Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max avaient eux-mêmes gagné en épaisseur et en poids par rapport à la génération précédente.
Toutes les sources ne s’accordent cependant pas sur ce point. Un autre leaker affirme au contraire que l’iPhone 18 Pro Max conserverait exactement la même épaisseur que son prédécesseur. Et même si une coque peut accepter deux appareils présentant de très légères différences, une augmentation de 2 mm commencerait à rendre une compatibilité parfaite beaucoup plus difficile à expliquer. Il faudra également tenir compte de la position des boutons, des objectifs photo ou encore des éventuelles modifications du châssis.
La mention des deux modèles sur une même coque OtterBox constitue un indice intéressant, d’autant qu’un autre accessoiriste évoque la même compatibilité. Mais à quelques semaines de la keynote, seule Apple pourra définitivement lever le doute. Il ne reste plus qu'à attendre...
UNE MÊME COQUE POUR DEUX GÉNÉRATIONS ?
À quelques semaines de la présentation des nouveaux iPhone, les accessoiristes commencent généralement à préparer leurs produits. Pour cela, ils disposent de fichiers et de moules avec les dimensions des appareils (les couleurs et les composants restants évidemment top secret). Mais une découverte de Mark Gurman soulève quelques questions concernant le design de l’iPhone 18 Pro.
Le journaliste a repéré chez Best Buy une coque OtterBox dont l’emballage indique explicitement une compatibilité entre l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 17 Pro. Cette simple mention pourrait apporter une information importante : Apple aurait conservé les dimensions et le positionnement des différents éléments suffisamment proches pour permettre d’utiliser les mêmes protections sur les deux générations.
Mark Gurman reste néanmoins prudent et juge cette commercialisation un peu prématurée. Mais OtterBox ne semble toutefois pas être le seul accessoiriste à disposer de cette information. Matt Ronge, cofondateur d’Astropad, qui propose notamment des protections d’écran antireflet pour iPhone, indique que ses propres fournisseurs lui ont confirmé la même compatibilité.
DES RUMEURS QUI SE CONTREDISENT SUR L’ÉPAISSEUR
Le problème est que ces informations ne correspondent pas tout à fait aux différentes fuites apparues ces derniers mois. L’une d’elles indiquait notamment que l’iPhone 18 Pro Max pourrait devenir plus lourd mais surtout plus épais que son prédécesseur. Elle ne donnait toutefois aucune indication précise concernant le plus petit iPhone 18 Pro. D’autres documents supposément issus d’un fournisseur d’Apple sont allés plus loin en évoquant une augmentation d’environ 2 mm de l’épaisseur de l’iPhone 18 Pro.
Des images attribuées à Tata semblaient également montrer un châssis plus épais, mais aussi une augmentation de l’épaisseur du large plateau accueillant les appareils photo à l’arrière. Une telle évolution ne serait d’ailleurs pas totalement surprenante. Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max avaient eux-mêmes gagné en épaisseur et en poids par rapport à la génération précédente.
Toutes les sources ne s’accordent cependant pas sur ce point. Un autre leaker affirme au contraire que l’iPhone 18 Pro Max conserverait exactement la même épaisseur que son prédécesseur. Et même si une coque peut accepter deux appareils présentant de très légères différences, une augmentation de 2 mm commencerait à rendre une compatibilité parfaite beaucoup plus difficile à expliquer. Il faudra également tenir compte de la position des boutons, des objectifs photo ou encore des éventuelles modifications du châssis.
Qu’en penser ?
La mention des deux modèles sur une même coque OtterBox constitue un indice intéressant, d’autant qu’un autre accessoiriste évoque la même compatibilité. Mais à quelques semaines de la keynote, seule Apple pourra définitivement lever le doute. Il ne reste plus qu'à attendre...